نشرة الأخبار من البوابة العربية للأخبار التقنية – الخميس 23 فبراير 2023

نشرة الأخبار التقنية من البوابة العربية للأخبار التقنية لهذا اليوم، الخميس الثالث والعشرين من فبراير.

يمكنكم الاستماع إلى نشرة اليوم من هنا:

عناوين اليوم:

مؤسِّسا إنستاجرام يُطلقان تطبيق الأخبار Artifact

واتساب تختبر ميزة النشرات الإخبارية على غرار قنوات إنستاجرام وتيليجرام

سامسونج تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستنساخ صوتك للرد على المكالمات

سامسونج تواجه صعوبات في إدماج S Pen في Galaxy Z Fold5

مايكروسوفت تُطلق نسخة الذكاء الاصطناعي من Bing للهواتف وتطبيق سكايب

كما وتدعوكم نشرة الأخبار التقنية إلى متابعة ما نشر على موقعنا الإلكتروني من نصائحَ تكنولوجية وتقاريرَ ومقالات، وأبرز ما جاء فيها:

كيفية تفعيل ميزة المراقبة الأبوية في جوجل بلاي

كيفية استعادة الملفات المحذوفة من iCloud

كيفية حل مشكلة توقف البريد الإلكتروني عن العمل في هواتف أندرويد

إضافات كروم مجانية تساعدك في البحث عن وظيفة جديدة

وكورس مجاني من هارفارد لتعلم الذكاء الاصطناعي

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تقدم لكم النشرة يوميًا ملخصًا صوتيًا لأبرز ما نشر على موقع البوابة العربية للأخبار التقنية من أخبار في عالم الأجهزة المحمولة

وعالم الكمبيوتر والأمن الإلكتروني والبرامج والتطبيقات، وآخر المنوعات التقنية وأخبار مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها.

تأتيكم النشرة حسب الأوقات التالية:

7 صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

8 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

9 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.