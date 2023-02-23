نشرة الأخبار من البوابة العربية للأخبار التقنية – الخميس 23 فبراير 2023
نشرة الأخبار التقنية من البوابة العربية للأخبار التقنية لهذا اليوم، الخميس الثالث والعشرين من فبراير.
يمكنكم الاستماع إلى نشرة اليوم من هنا:
عناوين اليوم:
مؤسِّسا إنستاجرام يُطلقان تطبيق الأخبار Artifact
واتساب تختبر ميزة النشرات الإخبارية على غرار قنوات إنستاجرام وتيليجرام
سامسونج تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستنساخ صوتك للرد على المكالمات
سامسونج تواجه صعوبات في إدماج S Pen في Galaxy Z Fold5
مايكروسوفت تُطلق نسخة الذكاء الاصطناعي من Bing للهواتف وتطبيق سكايب
كما وتدعوكم نشرة الأخبار التقنية إلى متابعة ما نشر على موقعنا الإلكتروني من نصائحَ تكنولوجية وتقاريرَ ومقالات، وأبرز ما جاء فيها:
كيفية تفعيل ميزة المراقبة الأبوية في جوجل بلاي
كيفية استعادة الملفات المحذوفة من iCloud
كيفية حل مشكلة توقف البريد الإلكتروني عن العمل في هواتف أندرويد
إضافات كروم مجانية تساعدك في البحث عن وظيفة جديدة
وكورس مجاني من هارفارد لتعلم الذكاء الاصطناعي
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تقدم لكم النشرة يوميًا ملخصًا صوتيًا لأبرز ما نشر على موقع البوابة العربية للأخبار التقنية من أخبار في عالم الأجهزة المحمولة
وعالم الكمبيوتر والأمن الإلكتروني والبرامج والتطبيقات، وآخر المنوعات التقنية وأخبار مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها.
تأتيكم النشرة حسب الأوقات التالية:
7 صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.
8 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.
9 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.