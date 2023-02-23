كورس مجاني من هارفارد لتعلم الذكاء الاصطناعي 

أحدث الذكاء الاصطناعي تأثيرًا كبيرًا في السوق التقني بجميع مجالاته الرئيسية ووظائفه، كما ارتفعت شعبيته خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ شهد كل من الشركات والجمهور أمثلة مباشرة لتطبيقاته المحتملة، مثل: ChatGPT الذي يقدم خدمة توليد النصوص، و DALL-E، و Midjourny التي تقدم خدمة توليد الصور من النصوص.

وقد أظهر استطلاع لشركة (Gartner) أن نسبة 80% من المديرين التنفيذيين يعتقدون أنه يمكن تطبيق الأتمتة على أي قرار تجاري، كما أظهر الاستطلاع أن الشركات بدأت بتطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر.

كما قالت شركة (Dell) في توقعاتها التقنية لعام 2023: “إن الذكاء الاصطناعي سيصبح المحرك الرئيسي للابتكار لهذا العام”.

يشير هذا النمو إلى زيادة الطلب على مهندسي الذكاء الاصطناعي، والوظائف الأخرى التي لها علاقة بالمجال. وقد بدأت جامعة هارفارد؛ وهي واحدة من أعرق الجامعات في العالم بتقديم دورات حول أحدث التقنيات، ومنها: الذكاء الاصطناعي.

كورس: مقدمة في الذكاء الاصطناعي باستخدام بايثون

يغطي كورس (CS50’s Introduction to Artificial Intelligence with Python) من جامعة هارفارد مبادئ ومفاهيم الذكاء الاصطناعي الرئيسية مثل: خوارزميات البحث، ونماذج المعرفة، وعدم اليقين والتحسين، ويبني عليها لمناقشة مفاهيم أكثر تقدمًا، مثل: التعلم الآلي، والشبكات العصبية ومعالجة اللغة الطبيعية، وكذلك مكتبات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في بايثون.

ماذا ستتعلم في هذا الكورس؟

خوارزميات البحث (Graph search algorithms).

التعلم الآلي.

التعلم المعزز.

مبادئ الذكاء الاصطناعي.

الشبكات العصبية، ومعالجة اللغة الطبيعية.

نظرية الاحتمالات.

كيفية تصميم الأنظمة الذكية.

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في بايثون.

تفاصيل الكورس:

مدة الكورس: 7 أسابيع.

السعر: مجانًا.

المستوى: مناسب للمبتدئين.

توجد شهادة: نعم، ولكنها تُكلف 199 دولارًا.

تقدم جامعة هارفارد كورس (CS50’s Introduction to Artificial Intelligence with Python) عبر منصة إدكس (Edx) التي تُعد واحدة من أهم المنصات التعليمية عبر الإنترنت عالميًا، والتي تأسست عام 2012 كمبادرة غير ربحية نِتاج تعاون بين جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والآن تقدم الآلاف من الدورات التدريبية بالشراكة مع أكثر من 160 جامعة وشركة.

يغطي هذا الكورس المفاهيم والخوارزميات في أساس الذكاء الاصطناعي الحديث، ويركز في الأفكار التي تؤدي إلى ظهور تقنيات مثل: محركات الألعاب، والتعرف على الكتابة اليدوية، والترجمة الآلية. كما يضم العديد من المشاريع العملية التي ستساعدك في فهم نظريات خوارزميات البحث (Graph search algorithms)، والتصنيف، والتحسين، والتعلم المعزز، وكذلك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في برامج (بايثون) Python.

تصل مدة هذا الكورس إلى 7 أسابيع، ومن المتوقع أن تستغرق الدراسة من 10 ساعات إلى 30 ساعة في الأسبوع، كما يضم الكورس عددًا من الاختبارات القصيرة والمشاريع العملية. هذا الكورس مجاني تمامًا، ولكن الحصول على الشهادة سيُكلف 199 دولارًا.

يقدم هذا الكورس كل من: (ديفيد مالان) David Malan أستاذ علوم الحاسوب في جامعة هارفارد الذي يتميز بأسلوبه السهل والمرح في شرح أعقد المفاهيم التقنية، و(بريان يو) Brian Yu المدرس الأول في علوم الحاسوب بجامعة هارفارد.