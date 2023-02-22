مؤسِّسا إنستاجرام يُطلقان تطبيق الأخبار Artifact

أعلن (كيفن سيستروم) و (مايك كريجر)، عن توفير تطبيق الأخبار الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي (آرتيفاكت) Artifact لعموم المستخدمين بعد فترةٍ من الإطلاق التجريبي. ويُعتبر التطبيق التعاون الثاني بينهما بعد تأسيسهما لتطبيق إنستاجرام الذي استحوذت عليه فيسبوك في عام 2012 قبل أن يغادرا الشركة في 2018.

وكان الشريكان قد أعلنا عن التطبيق للمرة الأولى بداية شهر فبراير الحالي بشكلٍ تجريبي، إذ كان التسجيل فيه محصورًا بالمستخدمين داخل الولايات المتحدة وغير ممكنٍ إلا عبر نظام الدعوات. وبدءًا من اليوم أصبح التطبيق متوفرًا لجميع المستخدمين عبر متجر جوجل بلاي، ومتجر تطبيقات آبل.

بخلاف إنستاجرام، يُركّز التطبيق الجديد بالدرجة الأولى على المقالات بدلًا من الصور، حيث يُقدّم Artifact توصيات بالمحتوى بناءً على الاهتمامات. ويعرض الموجز الرئيسي للتطبيق المقالات الشائعة من المؤسسات الإعلامية الكبيرة، بالإضافة إلى المدونات الأخرى، ومع مرور الوقت، تُصبح خلاصة المستخدم أكثر تخصيصًا بناءً على تفضيلاته.

ويطلب التطبيق عند تشغيله أول مرة، اختيار المُستخدم لعشرة مواضيع من الموضوعات التي يرغب بمتابعتها، وذلك من بين عشرات الخيارات المتوفرة كالرياضة والصحة والسياسة والأعمال والسينما وغيرها. وبناءً على ذلك يعرض التطبيق آخر الأخبار والمقالات المتعلقة باهتمامات المُستخدم. ووفقًا للشركة، يوظّف التطبيق مجموعة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي التنبئية التي تأخذ بعين الاعتبار المقالات المقروءة لتحسين عرض المقالات التي تتطابق بشكل أفضل مع اهتمامات القارئ.

ويقدم التطبيق للمُستخدم صفحة خاصة بإحصائيات استخدامه تعرض له المواضيع والمقالات التي قرأها خلال الفترة الماضية.

ويخطط القائمون على التطبيق إضافة ميزة تمكّن المستخدم من الضغط على زر خاص لإظهار عناوين أقل أو أكثر حول موضوعٍ معين، مما يساعد على تخصيص تجربة الاستخدام وتنويع الأخبار المعروضة على الشاشة الرئيسية. ويمكن للمستخدمين حاليًا حجب ناشرين معينين أو تعديل الموضوعات لتخصيصٍ أكبر.

ويمكن للمستخدم منح التطبيق وصولًا إلى جهات الاتصال في هاتفه مما يُساعد التطبيق في الإشارة إلى أكثر المقالات قراءةً لدى دائرة معارفه. وحفاظًا على خصوصية المُستخدمين لا يكشف التطبيق عن أسماء من قرؤوا المقالات المشار إليها. ومن المُنتظر أن يدعم التطبيق مزيدًا من الميزات الاجتماعية كمناقشة الأخبار والتعليق عليها في الإصدارات القادمة، وفقًا لما صرّح مؤسسوه.

وغادر (سيستروم) و (كريجر) فيسبوك بسبب الخلاف بينهما وبين الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، بشأن رغبة الأخير في إدماج إنستاجرام بشكل أكبر في فيسبوك. خاصةً بعد أن عُرف عنهما حرصهما على إبقاء إنستاجرام متميزًا ومتفردًا عن فيسبوك.