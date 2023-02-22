مايكروسوفت تُطلق نسخة الذكاء الاصطناعي من Bing على الهواتف وتطبيق سكايب

أطلقت شركة مايكروسوفت اليوم النسخة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من محرّك بحثها Bing لمستخدمي الهواتف الذكية بنظامي أندرويد و iOS، وذلك بعد قرابة أسبوعين على توفّره لأجهزة الحاسوب.

ويمكن للمُستخدمين الحاصلين على الوصول المبكر للنسخة التجريبية منه، استخدامه الآن من خلال مُتصفح مايكروسوفت (إيدج) على أندرويد وآيفون، وذلك بفتح محرك البحث Bing ضمن المتصفح والضغط على خيار الدردشة (Chat) في الأعلى، ما يؤدي إلى فتح نافذة الدردشة التي تقدم خيارين لطرح الأسئلة وذلك إما بشكل صوتي من خلال الضغط على أيقونة المايكروفون، أو بشكلٍ كتابي عبر الضغط على أيقونة لوحة المفاتيح.

إلى جانب ذلك، أعلنت مايكروسوفت عن جلب روبوت الدردشة إلى تطبيق المراسلة (سكايب) Skype، حيث يمكن لمُستخدمي التطبيق إضافة حساب Bing إلى قائمة جهات الاتصال في التطبيق والدردشة معه للحصول على الإمكانيات نفسها التي يقدمها الروبوت على الويب.

ولا يقتصر دعم Bing في سكايب على المحادثات الثنائية، إذ ذكرت مايكروسوفت أنه يمكن استدعاء الروبوت الذكي ضمن محادثات الدردشة الجماعية لمساعدة أعضاء المجموعة في العثور بشكلٍ سريع على إجابات أية أسئلة قد تخطر لهم أثناء المحادثة.

وقالت الشركة إن هذه الميزة تسهّل على أعضاء المجموعات التخطيط بشكلٍ أسرع للمشاريع المشتركة، مثل الطلب من Bing تقديم اقتراحات حول الأماكن التي يمكن لهم زيارتها في رحلتهم القادمة بناءً على تفضيلاتهم وميزانيتهم. كما يمكن له تقديم معلومات حول الطقس ومواعيد الطيران والفنادق.

وأضافت أنه يمكن لـ Bing ضمن تطبيق سكايب تقديم الإجابة بالشكل الذي يفضله المُستخدم، سواء كان ذلك بشكل نصٍ عادي أو على شكل نقاط.

كما يمكن لمستخدمي المجموعات استخدام Bing للترفيه، كالطلب منه إلقاء نكات أو طرح أحاجٍ ومسابقات ونقاش حالة الطقس وآخر الأخبار.

ولتجربة روبوت Bing عبر سكايب، يجب أن يمتلك المستخدم وصولًا إلى النسخة التجريبية منه وأن يستخدم التحديث الأخير للتطبيق.