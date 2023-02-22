إضافات كروم مجانية تساعدك في البحث عن وظيفة جديدة

لا شك أن البحث عن وظيفة جديدة قد يكون أمرًا متعبًا في بعض الأحيان، ويستنزف وقتًا طويلاً، ولكن هناك بعض الأدوات المتاحة عبر الإنترنت التي تُسهل عليك هذه المهمة.

إذا كنت تبحث عن وظيفة جديدة، فهناك مجموعة متنوعة من إضافات كروم – المتصفح الأكثر استخدامًا – التي يمكن أن تساعدك في كل جانب من جوانب البحث عن وظيفة، ابتداءً من تتبع طلبات التقديم في مكان واحد، إلى إنشاء قوالب واختصارات لرسائل البريد الإلكتروني التي سترسلها.

1- إضافة Huntr:

تُعد إضافة (Huntr) خيارًا مثاليًا لأي شخص يحاول العثور على وظيفة جديدة، ويستخدم أكثر من موقع للقيام بهذه المهمة، إذ تعمل هذه الإضافة على تتبع طلباتك الوظيفية في أي موقع، وتُنظم بحثك عن الوظائف كل ذلك في مكان واحد في متصفحك.

تتيح لك إضافة Huntr حفظ الوظائف من أي موقع عبر الويب، بالإضافة إلى مواقع تجميع الوظائف، مثل: لينكدإن، و Indeed، وأنظمة (ATS) لتتبع عمليات التوظيف. ثم تعرض لك عدد الطلبات والمقابلات والعروض التي تلقيتها في مكان واحد.

تتيح لك هذه الإضافة أيضًا حفظ جهات الاتصال والأحداث وأي شيء آخر يخص بحثك عن وظيفة من خلال الملاحظات، كما تقدم لك خريطة توضح موقع فرص العمل التي حفظتها من قبل.

هذه الإضافة متاحة لمستخدمي متصفح كروم فقط.

2- إضافة Briskine:

عندما تبحث عن وظيفة جديدة، فإن أكثر شيء تفعله هو إرسال رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها. تسهل عليك إضافة (Briskine) هذه المهمة إذ تتيح لك إنشاء قوالب واختصارات لرسائل البريد الإلكتروني.

كل ما عليك فعله لاستخدام إضافة Briskine؛ هو كتابة القالب الذي تستخدمه كثيرًا أثناء البحث عن وظيفة، ثم أعطيه اختصارًا من لوحة المفاتيح. وفي كل مرة ترغب في استخدام هذا القالب، عند كتابة رسالة بريد إلكتروني لشركة ما أو عند الرد على رسالة؛ اكتب الاختصار ثم اضغط على علامة التبويب التي تظهر لك، وسيُلصق القالب بأكمله في الرسالة.

إذا كنت تنشئ خطابات تقديم للوظائف التي تُعرف باسم (الخطابات التعريفية) Cover Letter كثيرًا، فيمكنك إعداد قالب مخصص لذلك، مما سيوفر الكثير من وقتك.

هذه الإضافة متاحة مجانًا لمستخدمي كروم، ومتصفح فايرفوكس، ومتصفح مايكروسوفت إيدج، بالإضافة إلى متصفح سفاري لمستخدمي أجهزة ماك.

3- إضافة Writer:

تستند إضافة (Writer) في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، وكما هو واضح من اسمها فهي تُسهل عليك كتابة المحتوى، إذ يمكنك استخدامها في كتابة رسائل البريد الإلكتروني أثناء البحث عن وظيفة.

ستساعدك هذه الإضافة في العثور على أفضل الكلمات، والحفاظ على السياق، وتصحيح أي أخطاء نحوية. كما تستخدم هذه الإضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشجيع التواصل الصحي، لذلك ستضع لك علامات على المصطلحات الحساسة أو القديمة أو السلبية حتى تتجنبها في رسائلك.

هذه الإضافة متاحة لمستخدمي متصفح كروم فقط.

4- إضافة Visualping:

تُعد إضافة (Visualping) أداة مفيدة للغاية أثناء البحث عن وظيفة جديدة، على الرغم من أنها لم تُطور لهذا الغرض. إذ تهدف إلى مراقبة أي تغييرات تحدث في مواقع الويب، أو في أي صفحة من صفحات الموقع، وتتحقق منها بتردد يمكنك تعيينه. عندما تكتشف الإضافة أي تغيير في محتوى صفحة الويب، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تخبرك بالمعلومات التي تغيرت.

من الناحية العملية؛ ستساعدك هذه الإضافة في تتبع صفحات الوظائف التي قدمت فيها، لإخبارك عندما يحدث التغيير الذي تنتظره، إذ يمكنك اختيار التغيير الذي ستتلقى عند حدوثه إشعار، وهو أمر مفيد للغاية للتأكد من أنك تتلقى معلومات مفيدة. كما يمكنك استخدامها لمراقبة الفرص الوظيفية في الشركات التي تحلم بها.

هذه الإضافة متاحة لمستخدمي متصفح كروم فقط.

5- إضافة Hunter:

تساعدك إضافة (Hunter) في العثور على جميع عناوين البريد الإلكتروني ذات الصلة بموقع الويب الذي تزوره. وعند البحث عن وظيفة جديدة، يمكن أن تكون هذه طريقة مفيدة للحصول على مزيد من المعلومات حول الشخص الذي ترسل إليه سيرتك الذاتية من أجل تخصيصها بشكل أفضل.

ونظرًا إلى أن إضافة (Hunter) تبحث عبر الويب نفسه، فإن نتائجها تتضمن حسابات لينكدإن، وبذلك يمكنك الوصول إلى معلومات أكثر عن الشخص الذي ترسل طلبك إليه بسهولة.

هذه الإضافة متاحة مجانًا لمستخدمي كروم، ومتصفح فايرفوكس، ومتصفح مايكروسوفت إيدج أيضًا.