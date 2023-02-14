نشرة الأخبار من البوابة العربية للأخبار التقنية – الثلاثاء 14 فبراير 2023

نشرة الأخبار التقنية من البوابة العربية للأخبار التقنية لهذا اليوم، الثلاثاء الرابع عشر من فبراير

تأتيكم النشرة يوميًا حسب الأوقات التالية:

7 صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

8 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

9 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

عناوين اليوم:

سامسونج تُطلق تحديث One UI 5.1 لمستخدمي هواتفها

مايكروسوفت تتيح محرك بينج مع ChatGPT لمزيد من المستخدمين

تيك توك تعمل على ميزة الفيديوهات المدفوعة

واتساب تختبر إرسال 100 صورة في رسالة واحدة وميزات أخرى مهمة

آبل تعتزم قريبًا إطلاق برنامج لتوفير آيفون مقابل رسوم شهرية

بالإضافة إلى نصائحَ تكنولوجية وتقاريرَ ومقالات تقرؤونها على موقعنا الالكتروني