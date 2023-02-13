تقرير: آبل تعتزم قريبًا إطلاق برنامج لتوفير آيفون مقابل رسوم شهرية

أفاد تقرير جديد من وكالة بلومبرج الإخبارية بأن شركة آبل ما زالت عازمةً على إطلاق برنامج جديد للاشتراك توفر من خلاله للمستهلكين هواتف آيفون والأجهزة الأخرى مقابل رسوم شهرية.

وذكر التقرير الذي نُشر يوم الأحد أن مشكلات هندسية حالت دون إطلاق البرنامج، ولكنه توقع أن يُطلق البرنامج خلال شهر آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل المقبلين.

وكانت تقارير نُشرت مطلع العام 2022 قد تحدثت أن آبل تعمل على جلب نموذج الخدمات الخاص بها إلى قطاع الأجهزة، وذلك من خلال توفير هواتف آيفون الذكية، والأجهزة الأخرى للمستهلكين مقابل رسوم شهرية.

وأفادت بلومبرج في تقريرها بأن آبل تعمل على أربعة مشاريع للتقنية المالية في الوقت الراهن، وقد أعلنت عن اثنين منهما، وهما: «اشتر الآن وادفع لاحقًا» Apple Pay Later، و«حساب مدخرات بطاقة آبل» Apple Card Savings Account. ولكن الشركة ما زالت تعمل على مشروع الأقساط الشهرية لخدمة الدفع Apple Pay Monthly Installments، بالإضافة إلى برنامج الاشتراك الخاص بتوفير هواتف آيفون.

وكان من المقرر إطلاق برنامج الاشتراك خلال العام 2021 مع هاتف آيفون 13، أو هاتف آيفون 14 خلال العام 2022، ولكن الشركة ما زالت تعالج «نكسات هندسية وفنية أدت إلى بطء التقدم وعدم الالتزام بالمواعيد النهائية».

وما زال كل من برنامج الاشتراك الخاص بآيفون ومشروع الأقساط الشهرية قيد التنفيذ في آبل، وقالت بلومبرج في تقريرها إنه من الواضح أن خدمات «الدفع المالي أثبتت أنها أصعب مما كان متوقعًا».

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن آبل تعمل على منصة لخدماتها المالية تسمى «اندفاع المشروع» Project Breakout، والتي ستتضمن «الشيكات والموافقات وسجل المعاملات» التي يعالجها عادةً شركاء الخدمات المالية الآخرون.

وعلى الرغم من أن مشروع الأقساط الشهرية وبرنامج الاشتراك الخاص بآيفون يبدوان متشابهين، إلا أنهما مختلفان في أن الرسوم الشهرية في برنامج آيفون لن تمثل سعر الجهاز مقسمًا على 12 أو 24 شهرًا، وذلك حسب ما قالت بلومبرج. فبدلاً من ذلك، ستكون «رسومًا شهرية لم تُحدد بعد وتعتمد على الجهاز الذي يختاره المستخدم»، وليست رسومًا ستؤدي بالضرورة إلى امتلاك المستخدم للجهاز في النهاية.