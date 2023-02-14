سامسونج تُطلق تحديث One UI 5.1 لمستخدمي هواتفها

بدأت شركة سامسونج اليوم إطلاق النسخة الجديدة من واجهة One UI التي تحمل رقم الإصدار 5.1 لمستخدمي أجهزتها من سلسلة (جالاكسي) Galaxy.

وقد وصل التحديث إلى أجهزة سامسونج من الفئات الأحدث التي تنتمي إلى سلاسل S20 و S21 و S22 و Z fold و Z Flip، على أن يصل إلى مجموعة من أجهزتها من الفئة متوسطة المواصفات الصادرة في عامي 2019 و 2020.

ووفقًا لقائمة التغييرات التي نشرتها سامسونج، يتضمن تحديث One UI مجموعة واسعة من التحسينات على الكاميرا ومعرض الصور وتعدد المهام وخدمة الطقس وغيرها. وننشر فيما يلي قائمة التغييرات الكاملة:

الكاميرا ومعرض الصور

إمكانية تعديل درجة لون البشرة في صور السيلفي ما بين الطبيعية والدافئة.

الوصول السهل إلى تطبيق Expert RAW لمعالجة الصور من خلال قائمة التحكم الخاصة بتطبيق الكاميرا.

البحث عن صور الأشخاص ضمن المعرض عبر الضغط على وجوههم.

تحديث ميزة تحسين الصور Remastering عبر الإزالة التلقائية للظلال والانعكاسات وذلك يتضمن تحسين الصور المتحركة بصيغة GIF.

إنشاء ألبومات صور مشتركة مع العائلة يمكن مشاركتها مع ما يصل إلى ستة أشخاص. يحصل المستخدم على 5 جيجابايت من مساحة التخزين السحابية المجانية لكل شخص يرغب في مشاركة الصور معه. كما يقوم تطبيق المعرض باقتراح المشاركة تلقائيًا عبر تقنية التعرّف إلى الوجوه.

عرض المزيد من معلومات الصورة عند سحبها نحو الأعلى في المعرض. تتضمن المعلومات الجديدة أشياء مثل اسم الجهاز الذي التُقِطَت الصورة من خلاله ومكان تخزين الصورة.

تعدد المهام

إمكانية تصغير أو تكبير التطبيق عبر السحب فوق زوايا الشاشة، دون الحاجة للتوجه إلى قائمة الخيارات.

عند استخدام وضعية تقسيم الشاشة ستظهر في الأسفل التطبيقات الأكثر استخدامًا ما يُسهّل الوصول إليها.

تحسين تعدد المهام في وضعية DeX، إذ أصبح من الممكن سحب الفاصل إلى مركز الشاشة لتغيير قياس كلتا النافذتين. كما أصبح بالإمكان سحب أية نافذة باتجاه إحدى الزوايا كي تحتل تلقائيًا ربع الشاشة.

الأوضاع والروتينات

إمكانية التغيير التلقائي لخلفية الشاشة وفقًا لنشاط المُستخدم الحالي، كاختيار خلفية أثناء العمل وأخرى أثناء ممارسة الرياضة.

إضافة أوضاع جديدة تتيح التحكم بميزة المشاركة السريعة Quick Share وحساسية اللمس وتعديل نغمة الرنين وتغيير الخط.

الطقس

تحديث تطبيق الطقس لعرض تحذيرات الطقس والمُلخص اليومي لحالته ومواعيد شروق وغروب الشمس.

رسم بياني جديد يُظهر كمية الأمطار المتوقعة في كل ساعة من ساعات اليوم.

عرض مُلخص لحالة الطقس على ويدجت الشاشة الرئيسية.

مُتصفح Samsung Internet

في حال تصفّح الإنترنت باستخدام متصفح سامسونج على أحد أجهزتها، يُمكن مُتابعة جلسة التصفح عند استخدام المتصفح على أي جهاز آخر من سامسونج في حال كان الجهازان مرتبطين بالحساب نفسه.

تحسين البحث ضمن المتصفح ليشمل العلامات المرجعية ومجموعات الألسنة.

تحسينات أخرى

إمكانية استخدام مُساعد سامسونج الذكي Bixby للرد على المكالمات الهاتفية تلقائيًا عبر تحويل كلام المُتصل إلى نص يستطيع المُستخدم قراءته مباشرةً على الشاشة (متوفر فقط باللغتين الإنجليزية والكورية).

ويدجت جديد للبطارية يتيح للمُستخدم مشاهدة حالة بطاريات أجهزته كالهاتف والسماعات والساعة الذكية مُباشرةً على سطح المكتب

إمكانية استخدام ما يصل إلى ثلاث صور إيموجي ضمن الصور ومقاطع الفيديو في تطبيق AR Emoji Camera

تقدم ويدجت الاقتراحات الذكية Smart Suggestion Widget الآن الاقتراحات لتشغيل الموسيقى من تطبيق (سبوتيفاي) بناءً على النشاط الحالي للمستخدم.

إمكانية تغيير المجلد الذي يتم فيه تخزين صور الشاشة

يُذكر أن تحديث One UI 5.1 يتوفر بشكلٍ افتراضي لهاتف سامسونج الجديد Galaxy S23 Ultra الذي طرحته الشركة للبيع بداية شهر فبراير الجاري.