واتساب تختبر إرسال 100 صورة في رسالة واحدة وميزات أخرى مهمة

تعمل خدمة التراسل الفوري واتساب حاليًا على اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة ما يصل إلى 100 صورة وفيديو ضمن الدردشة.

وأبلغ عن الميزة الجديدة موقع (WABetaInfo) الذي يختص برصد الميزات التجريبية في واتساب، وقال إنها موجودة في الإصدار ذا الرقم 23.3.0.75 من تطبيق الخدمة في نظام التشغيل (آي أو إس).

يُشار إلى أن واتساب بدأت قبل أيام فقط اختبار الميزة ذاتها لمستخدمي الإصدار ذي الرقم 2.23.4.3 من تطبيقها في نظام التشغيل أندرويد، والآن يبدو أن الاختبار توسّع ليشمل مستخدمي هواتف آيفون.

وتتيح الميزة المُختبرَة للمستخدمين مشاركة الوسائط مع الأسرة والأصدقاء، وقال (WABetaInfo) إنه بعد فتح قسم اختيار الصور ثم اختيار أكثر من 30 صورة فسيظهر خيار جديد لمشاركة 100 صورة أو فيديو، ذلك أن واتساب تقصر عدد الوسائط التي يمكن مشاركتها في الدردشة دفعة واحدة بثلاثين فقط.

وفيما يتعلق بالوسائط المتعددة أيضًا، اكتشف الموقع يوم الأحد أن واتساب تعمل على اختبار ميزة تسمح للمستخدمين بإرسال الصور بدقتها الأصلية، وكان الموقع قد كشف أن واتساب تعمل على تطوير خيار لإدارة جودة الصور المُشارَكة.

يُذكر أن واتساب تختبر في الوقت الراهن العديد من الميزات الجديدة، مثل: ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى رسائل نصية، مما يسهل على المستخدمين معرفة محتوى الرسائل دون الحاجة إلى الاستماع إليها.

وكان موقع (WABetaInfo) قد كشف عن هذه الميزة أول مرة في شهر أيلول/ سبتمبر 2021، ثم أعلن عن توقف تطويرها لأسباب غير معروفة، والآن يبدو أن واتساب عادت إلى اختبارها لعلها تطلقها في تحديث قادم. ويُتوقع أن يقتصر دعم هذه الميزة في البداية على اللغة الإنجليزية، وبعض اللغات الأجنبية الأخرى.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج آي أو إس التجريبي من هنا.

تجدر الإشارة إلى أن واتساب أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن عدد من الميزات المهمة، مثل: الحالة الصوتية، وأداة تحديد الجمهور، وميزة تفاعلات الحالة، ودوائر الملف الشخصي للحالة للإشارة إلى وجود تحديثات جديدة، وميزة رؤية معاينة مرئية لمحتوى الروابط التي تُشارك في تحديثات الحالة.