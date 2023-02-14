مايكروسوفت تتيح محرك بينج مع ChatGPT لمزيد من المستخدمين
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مايكروسوفت تتيح محرك بينج مع ChatGPT لمزيد من المستخدمين

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أفاد تقرير جديد بأن شركة مايكروسوفت تتيح الآن لمزيد من المستخدمين تجربة الإصدار المدعوم بروبوت الدردشة الذكي (شات جي بي تي) ChatGPT من محرك البحث التابع لها (بينج) Bing.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أعلنت عن الإصدار الجديد من بينج، بالإضافة إلى إصدار جديد من متصفح الويب إيدج مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال حدث خاص الأسبوع الماضي، وأتاحته لعدد قليل جدًا من المستخدمين.

ووفقًا لموقع (ويندوز ليتست) Windows Latest، فإن الإصدار المدعوم بـ (شات جي بي تي) من بينج أصبح متاحًا لمزيد من المُختبرِين، ذلك أن محرك البحث الجديد ما زال متاحًا حسب نظام الدعوات في إطار برنامج للوصول المبكر فقط، لذا يتعين على المستخدمين الراغبين في تجربته التسجيل للانضمام إلى قائمة الانتظار للتمكن من استخدامه.

ومنذ البداية، مكّنت مايكروسوفت المستخدمين من تجاوز قائمة الانتظار، عن طريق تثبيت تطبيق (مايكروسوفت بينج) على أجهزتهم المحمولة، وتعيين خيار «مايكروسوفت افتراضي على حاسبك الشخصي».

وفي حين أن المستخدمين سيحاولون تجربة الإصدار الجديد من محرك البحث بصورة أساسية عبر المتصفح، فإنه تجدر الإشارة إلى أن الشركة تعمل على إطلاق تطبيق خاص بمحرك البحث قريبًا لنظام (آي أو إس).

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وقد أفاد التقرير بأن تطبيق بينج المرتقب لنظامي أندرويد وآي أو إس سيتضمن واجهة محسنة بصورة جوهرية وتامة مع محتوى جديد بالكامل يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي من شركة (أوبن أي آي) OpenAI.

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