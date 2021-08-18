لا يزال هناك مكان لهاتف Note في تشكيلة سامسونج

عقدت شركة سامسونج مؤتمرها لشهر أغسطس منذ عدة أيام، ولأول مرة منذ سنوات طويلة لم يتم الكشف عن إصدار جديد من هواتف جالاكسي نوت. وبدلًا من ذلك ركزت الشركة على هواتفها القابلة للطي وحاولت دفعها لعوام المستخدمين.

وتحسنت هواتف سامسونج القابلة للطي من حيث السعر والقدرة على التحمل. كما أن هاتف جالاكسي Z فليب 3 أصبح منافس قوي لهواتف مثل آيفون 11 أو جالاكسي S21 بلس. وذلك نظرًا لقدومه بسعر 999 دولار أمريكي فقط.

وبالرغم من انخفاض أسعار الهواتف القابلة للطي. وتوفر القلم لهواتف مثل جالاكسي Z فولد 3 وجالاكسي S21 ألترا إلا أن شريحة كبيرة من المستخدمين لازالوا مستعدين لشراء هواتف جالاكسي نوت.

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هل تطلق سامسونج إصدارات نوت جديدة

تستمر سامسونج في بيع هواتف جالاكسي نوت 20 حتى وقتنا الحالي. وقد أوضحت الشركة أن عام 2021 لن يتضمن أي هواتف نوت جديدة. إلا أن الشركة لم تلغي السلسلة بشكل كامل.

وتظل سامسونج قادرة على إطلاق هواتف نوت جديدة في أي وقت تريد فيه ذلك. أيضًا فالشركة ستظل في حاجة لهاتف رائد يدعم القلم بشكل كامل. حيث إن إطلاق إكسسوارات داعمة للقلم لهواتف رائدة أخرى قد لا يكفي لحل محل جالاكسي نوت.

وقد أظهر مستخدمي الهواتف الذكية تفضيلهم للهواتف الداعمة للقلم في أكثر من فرصة. حيث أن هواتف جالاكسي نوت كانت من ضمن الهواتف الأكثر مبيعًا لدى سامسونج.

من ناحية اخرى فهواتف Moto G الداعمة للقلم من موتورولا هي الأكثر مبيعًا لدى الشركة. وكذلك كان الوضع بالنسبة لهواتف Stylo من LG قبل خروج الشركة من قطاع الهواتف الذكية.

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وتختلف تجربة استخدام القلم في هاتف جالاكسي نوت عن أي هاتف آخر. يمكن للمستخدم أن يسحب القلم ويستخدمه في أي وقت، وعندما يفرغ من ذلك يعيده لمكانه ويستمر في استخدام الهاتف بأريحية شديدة.

والعكس غير صحيح بالنسبة لاستخدام القلم في جالاكسي S21 ألترا أو في جالاكسي Z فولد. حيث إن هذه الهواتف لا تضم مكان مخصص للقلم.

وفي الوقت الحالي، وبعيدًا عن هاتف جالاكسي نوت 20 والذي يعد قديمًا، لا توجد تجربة متكاملة للقلم في هواتف سامسونج. وتظل تجربة استخدام القلم كإكسسوار خارجي تجربة غير عملية بالنسبة لكثير من المستخدمين، خصوصًا مستخدمي نوت السابقين.

ولعل سامسونج الآن في حاجة إما لإعادة إحياء سلسلة جالاكسي نوت في العام المقبل. أو إطلاق سلسلة جديدة متمحورة حول دعم القلم وتقديم أعلى مستوى ممكن من الإنتاجية. إلا أن هذا لن يكون سهلًا.

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