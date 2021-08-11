سامسونج تعلن عن Galaxy Z Flip 3 بشاشة أكبر

أعلنت شركة سامسونج خلال حدث Unpacked عن ما تراه على أنه مستقبل الهواتف، وهو الأجهزة القابلة للطي، حيث كشفت عن هاتفي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3، وهما يعرضان إمكانات الشاشات القابلة للطي بطرق مختلفة.

وحصل جهاز Galaxy Z Flip 3 على شاشة خارجية أكبر وأكثر فائدة وعملية من شاشة الغلاف الصغيرة عبر الجهاز الأصلي.

ويبدأ سعر Galaxy Z Flip 3 من 999 دولار، مما يؤدي إلى انخفاض الأجهزة القابلة للطي من سامسونج إلى ما دون 1000 دولار لأول مرة.

ويوفر لك ذلك سعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت.

ومثل Galaxy Z Fold 3 الأغلى سعراً، فإن Galaxy Z Flip 3 مدعوم من Snapdragon 888 مع شبكات الجيل الخامس ومقاوم للماء وفقًا لمعيار IPX8.

وقامت سامسونج بتوفير كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة عريضة وعريضة للغاية. وكلاهما عبارة عن مستشعرات بدقة 12 ميجابكسل، مع توفر العدسة القياسية فتحة f/1.8 وتثبيت الصورة البصري والقدرة على تسجيل فيديو +HDR10.

ويأتي التكبير الرقمي بقدرة 10x. لذلك لا تحصل على إمكانات تكبير الفضاء space zoom الموسعة لسلسلة S21.

وتمت ترقية الشاشة الأساسية بقياس 6.7 إنشات ونسبة العرض إلى الارتفاع 22:9 من معدل التحديث 60 هرتز ليصبح الآن معدل تحديث متكيف أكثر سلاسة يبلغ 120 هرتز يتم ضبطه تلقائيًا لتحسين عمر البطارية.

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سامسونج تعلن عن Galaxy Z Flip 3

لا تزال هناك كاميرا سيلفي أعلى الشاشة. وذلك بعد أن تحولت سامسونج إلى كاميرا أسفل الشاشة في Fold 3.

وأجرت الشركة تحسينات على المتانة للطبقة الواقية التي تغطي الزجاج الرقيق للغاية. وفي حالة Galaxy Z Flip 3، تقول الشركة إنه أقوى بنسبة 30 في المئة.

ومن المؤكد أن الشاشة الأساسية الأكثر سلاسة هي تحسين مرحب به. ولكن الترقية الأكثر أهمية في الهاتف هي شاشة الغطاء الخارجي. إنها الآن أكبر بأربع مرات من الشكل البيضاوي الصغير الذي لم يكن ذا فائدة تذكر عبر Z Flip الأصلي.

ولديك هذه المرة مساحة أكبر للأدوات (الموسيقى والتقويم والمؤقت والطقس وما إلى ذلك) ومساحة أكبر للتحقق من الإشعارات.

وتقول الشركة إن شاشة الغلاف يمكن أن تعرض عدة أسطر من النص. وأصبحت شاشة الغلاف الآن كبيرة بما يكفي بحيث يمكنك استخدامها كمحدد منظر عند التقاط صور سيلفي.

وتشير الشركة إلى أنه يمكن استخدامها لتسجيل الفيديو ومدونات الفيديو. ويمكنك أيضًا الوصول إلى إعدادات أندرويد السريعة أو استخدام Samsung Pay من شاشة الغلاف.

ويبدو أن سامسونج قد أجرت تحسينات كافية لكي تتمكن من سحب الهاتف المطوي من جيبك والرد على إشعار أو الرسالة النصية دون الحاجة إلى فتحه.

وتشمل الترقيات الأخرى للهاتف مكبرات صوت ستريو جديدة تدعم صوت Dolby Atmos. وتقول الشركة إن وضع Flex Mode الخاص بالهاتف – الذي يتم تنشيطه عندما يكون الهاتف مطويًا جزئيًا – يضع وسائط مثل مقاطع الفيديو أو صورة الألبوم في النصف العلوي ويعيد تحديد موضع عناصر التحكم تلقائيًا إلى الأسفل.

ويتوفر Galaxy Z Flip 3 بسبعة ألوان هي الكريمي والأخضر والأرجواني والأسود والرمادي والأبيض والوردي. وتبدأ الطلبات المسبقة اليوم، ويتوفر الهاتف في المتاجر يوم 27 أغسطس.

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