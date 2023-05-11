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انطلقت بالأمس فعاليات مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O 2023؛ الذي عُقد في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي أعلنت جوجل خلاله عن كل ما هو جديد لديها في الأجهزة، وأنظمة التشغيل، والخدمات والتطبيقات مع التركيز على الذكاء الاصطناعي.

ركزت شركة جوجل في مؤتمرها (I/O 2023) هذا العام في الذكاء الاصطناعي التوليدي بشدة، ووصفت نفسها بأنها على مدار العقد الماضي رائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ قدمت الكثير من المنتجات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يستخدمها مليارات الأشخاص يوميًا، وأنها تستخدمه هذا العام لجعل منتجاتها أكثر فائدة، لذلك سجده أصبح موجود في كل خدمة وجهاز تقدمه.

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إليك أهم ما أعلنت عنه جوجل خلال مؤتمر I/O 2023:

1- إتاحة روبوت الدردشة Bard للجميع:

أعلنت جوجل أمس عن إتاحة روبوت الدردشة (بارد) Bard الذي يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي للاستخدام العام في 180 دولة، وأشارت إلى إمكانية التفاعل مع بارد بلغتين جديدتين بجانب الإنجليزية، وهما: الكورية واليابانية، وتطمح أن تصل قائمة اللغات المدعومة إلى 40 لغة أخرى، خلال الفترة المقبلة، بما يشمل اللغة العربية.

وأعلنت جوجل أيضًا أن روبوت بارد يستند في عمله حاليًا إلى نموذج (PaLM 2) – وهو الجيل الجديد من النموذج اللغوي الكبير (PaLM) – الذي أطلقته الشركة خلال مؤتمر المطورين أمس أيضًا، والذي تستخدمه الآن في أكثر من 25 منتجًا وميزة.

يتميز نموذج (PaLM 2) بأنه أسرع وأكثر كفاءة من النماذج السابقة، إذ أصبح يدعم لغات متعددة تشمل أكثر من 100 لغة، وقد أدى ذلك إلى تحسين قدرته بشكل كبير على فهم النصوص الدقيقة وتوليدها وترجمتها، بالإضافة إلى ذلك أصبح يدعم البرمجة.

وقد دربته جوجل على كمية كبيرة من بيانات الأكواد المصدرية المتاحة للجمهور، وهذا يعني أنه يتفوق في لغات البرمجة الشائعة، مثل: Python و JavaScript ، ولكن يمكنه أيضًا إنشاء كود متخصص بلغات مثل: Prolog و Fortran و Verilog.

2- المساعد الذكي Duet AI في تطبيقات Workspace:

أعلنت جوجل في مؤتمر (I/O 2023) أيضًا عن إضافة المساعد (Duet AI) الذي يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع حزمة تطبيقاتها المكتبية (Workspace)، والذي يساعد المستخدمين في الكتابة، والتنظيم، وإنتاج الصور، وتسريع سير العمل.

ويعتبر المساعد (Duet AI) هو رد جوجل خدمة المساعد الشخصي (Copilot) الذي يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي الذي قدمته مايكروسوفت في حزمة تطبيقات (مايكروسوفت 365).

3- ميزات جديدة في الصور والخرائط وجيميل:

أعلنت جوجل أمس أيضًا عن مجموعة من الميزات الذكية الجديدة في خدماتها للخرائط والصور والبريد الإلكتروني (جيميل) لتقديم تجربة أفضل للمستخدمين.

قدمت جوجل في خدمة الصور ميزة جديدة تُسمى (Magic Editor) تستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي، وتتيح لك إجراء بعض التعديلات المعقدة بدون الحاجة إلى مهارات التحرير الاحترافية، إذ يمكنك إجراء تعديلات على أجزاء معينة من الصورة؛ مثل: السماء أو الخلفية، كما تتيح لك إنشاء محتوى جديد لملء الفجوات التي ظهرت بعد التعديل.

وقد عرضت جوجل خلال المؤتمر مثالين لهذه الميزة الأول صورة لسيدة خلفها شلال، وعند تحريك السيدة في الصورة إلى اليمين اتضح الشلال بشكل أفضل، مع تعديل ألوان السماء، وحذف الأشخاص الذين يظهرون في الصورة.

والمثال الثاني كان صورة لطفل يجلس على مقعد وفي يده مجموعة من البالونات الملونة، لكن جزء منها لم يكن يظهر في الصورة، وعند تحريك المقعد والطفل تولت الميزة مهمة استكمال البالونات وتحسين الخلفية.

بينما قدمت في جيميل ميزة تُسمى (Help Me Write) التي تتيح للمستخدم توليد نصوص البريد الإلكتروني بمجرد إدخال بضع كلمات حول البريد الإلكتروني الذي يرغب في كتابته، أو الرسالة التي يريد إرسالها ردًا على شخص ما، وبمجرد أن تكتب الميزة لك ما تريد يمكنك تعديل النص ليناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

بالإضافة إلى ذلك؛ أعلنت جوجل عن ميزة جديدة في خدمة الخرائط تُسمى (Immersive Mode for Routes)، تسمح للمستخدم بالاطلاع على شكل تفاعلي حي ثلاثي الأبعاد لمسار رحلته، فيمكنه أن يتنقل بطول المسار ويراه بشكل واضح وكأنه يطلع عليه من زاوية جوية.

تستخدم هذه الميزة الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي لدمج المليارات من صور التجوّل الافتراضي والصور الجوية معًا لإنشاء نموذج رقمي ثري للعالم.

4- هاتف Pixel 7A منخفض التكلفة:

كشفت شركة جوجل أمس أيضًا عن هاتف (Pixel 7a) الذي يضم شاشة قياسها 6.1 بوصات، ويعمل بمعالج (Tensor G2) وهو المعالج نفسه الذي تعمل به الطرز الرائدة من هواتف جوجل وهي: Pixel 7 و Pixel 7 Pro، بالإضافة إلى الهاتف الأحدث والأغلى Pixel Fold القابل للطي.

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة 64 ميجابكسل، والثانية عدسة واسعة الزاوية دقتها 13 ميجابكسل، بينما يضم كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل.

5- هاتف Pixel Fold القابل للطي:

بعد طول انتظار دخلت شركة جوجل سوق الهواتف القابلة للطي، إذ أعلنت أمس عن هاتف (Pixel Fold) القابل للطي وهو محاولتها الأولى في هذا السوق، وبذلك ستكون المنافس الأول لسامسونج في هذا السوق، كما أنها سبقت آبل في هذا السوق.

يحتوي الهاتف الجديد على شاشة خارجية قياسها 5.8 بوصات، وشاشة داخلية أكبر قياسها 7.2 بوصات وكلاهما من نوع OLED.

كما يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 48 ميجابكسل تدعم ميزة OIS، والثانية بدقة 10.8 ميجابكسل، والثالثة بدقة 10.8 ميجابكسل. بينما يضم كاميرتين للتصوير الذاتي بدقة 8.3 ميجابكسل لكل منهما، الأولى موجودة في الشاشة الخارجية للجهاز، بينما الثانية موجودة في الشاشة الداخلية الكبرى.

يعمل بمعالج (Tensor G2) من جوجل؛ مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت، وخيارين لذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويبدأ سعر الهاتف من 1800 دولار وهو متاح من الآن للحجز في موقع الشركة، وستبدأ الشركة بطرحه في الأسواق خلال شهر يونيو المقبل.

6- الجهاز اللوحي Pixel Tablet:

أعلنت جوجل أمس عن الجهاز اللوحي (Pixel Tablet) الذي يأتي بتصميم أنيق من الألومنيوم المطلي بطبقة من النانو سيراميك الفريدة لحمايته مما يجعله خيارًا مناسبا للترفيه والألعاب.

يضم الجهاز شاشة مقاسها 11 بوصة، دقتها 2560 × 1600 بكسلًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأبيض، والأخضر الداكن، والوردي الفاتح.

ويعمل الجهاز بمعالج (Tensor G2) مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، وخيارين لذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

يأتي الجهاز مع ملحق (Charging Speaker Dock) الذي يضم مكبر صوت ويتيح لك شحن الجهاز، وعند تثبيت جهاز Pixel اللوحي على هذا الملحق يصبح مثل: Nest Hub Max، وهي شاشة ذكية بقيمة 250 دولارًا أصدرتها جوجل في عام 2019.

ولكن ضع في اعتبارك أن (Pixel Tablet) ليس شاشة ذكية، بينما هو جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد ولديه قدرات مختلفة مقارنةً بشاشة Nest Hub، ولكن هذا الملحق يجعله جهازًا منزليًا ذكيًا مفيدًا يمكنك استخدامه بدون استخدام اليدين.

يبدأ سعر الهاتف من 499 دولارًا وهو متاح للحجز الآن في موقع الشركة، وستبدأ بشحنه يوم 20 يونيو المقبل.