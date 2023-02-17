نشرة الأخبار من البوابة العربية للأخبار التقنية – الجمعة 17 فبراير 2023

نشرة الأخبار التقنية من البوابة العربية للأخبار التقنية لهذا اليوم، الجمعة السابع عشر من فبراير

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7 صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

8 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

9 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

عناوين اليوم:

تسريب أولى الصور والمعلومات لهاتف آيفون 15 برو

تيك توك تجري مسابقات للمعلومات مع 500,000 دولار للفائزين

إنستاجرام تعلن عن إطلاق ميزتها الجديدة Channels

جوجل تستنجد بموظفيها لتصويب إجابات روبوتها بارد

جامعة أبوظبي توظف الذكاء الاصطناعي لتقنية GPT-3

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