البوابة العربية للأخبار التقنية تطلق نشرة أخبار يومية مسموعة
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نشرة الأخبار من البوابة العربية للأخبار التقنية – الجمعة 17 فبراير 2023

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نشرة الأخبار التقنية من البوابة العربية للأخبار التقنية لهذا اليوم، الجمعة السابع عشر من فبراير

تأتيكم النشرة يوميًا حسب الأوقات التالية:
7 صباحًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.
8 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.
9 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

 

عناوين اليوم:
تسريب أولى الصور والمعلومات لهاتف آيفون 15 برو
تيك توك تجري مسابقات للمعلومات مع 500,000 دولار للفائزين
إنستاجرام تعلن عن إطلاق ميزتها الجديدة Channels
جوجل تستنجد بموظفيها لتصويب إجابات روبوتها بارد
جامعة أبوظبي توظف الذكاء الاصطناعي لتقنية GPT-3

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نشرة الأخبار من البوابة العربية للأخبار التقنية –…

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