إنستاجرام تعلن عن إطلاق ميزتها الجديدة Channels

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (مارك زوكربيرج) اليوم الخميس عن إطلاق ميزة جديدة لبث الأخبار على خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام تحت اسم (القنوات) Channels.

وأوضح زوكربيرج أن ميزة (القنوات) تتيح لمنشئي المحتوى نشر الرسائل والتحديثات على نحو يتيح لهم التفاعل مباشرة مع المتابعين. وتدعم الميزة النصوص، والصور، والاستطلاعات، والتفاعلات، بالإضافة إلى أشياء أخرى.

وأعلن زوكربيرج عن الميزة من خلال إطلاق قناة البث الخاصة به، حيث يخطط أن ينشر عبرها تحديثات ميتا.

وبدأت إنستاجرام اختبار ميزة (القنوات) مع مجموعة مختارة من منشئي المحتوى في الولايات المتحدة اعتبارًا من اليوم، وهي تخطط لإتاحتها لمزيد منهم في الأشهر المقبلة.

ويمكن لمنشئي المحتوى استخدام قنوات البث لإبقاء المتابعين مطّلعين على أحدث الأخبار ورؤية ما يجري خلف الكواليس.

وأوضحت إنستاجرام أن النشر في قنوات البث سيكون مقتصرًا على منشئي المحتوى فقط، أما المتابعون فليس لهم إلا التفاعل مع المحتوى والمشاركة في استطلاعات الرأي.

وتخطط إنستاجرام في الأشهر المقبلة لإضافة ميزات أخرى إلى قنوات البث، مثل: القدرة على دعوة منشئي محتوى آخرين إلى القناة لمناقشة الأعمال المشتركة القادمة، وتلقي الأسئلة لجلسات «اسألني عن أي شيء».

وتتيح الميزة الجديدة لمنشئي المحتوى طريقة أخرى لإطلاق المتابعين على أحدث الأخبار ضمن التطبيق، ففي السابق، كان ممكنًا نشر قصة للإعلان عن الأخبار والتحديثات الجديدة مع المتابعين، والآن أصبح لديهم خيار لاستخدام طريقة أقرب للتفاعل مع المعجبين.

ومع أن ميتا أطلقت ميزات قنوات البث لإنستاجرام أولًا، فهي تعتزم أيضًا إطلاقها لخدماتها الأخرى، مثل: شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتطبيق التراسل الفوري مسنجر خلال الأشهر المقبلة، وذلك وفق ما قال زوكربيرج في منشوره.

وبعد أن يحصل منشئو المحتوى على وصول إلى القنوات، يمكنهم إنشاؤها من صندوق الوارد في إنستاجرام، وبعد أن يرسلوا أول رسالة، فإن المتابعين سيتلقون إشعارًا لمرة واحدة للانضمام إلى القناة.

وبعد أن تصبح القناة متاحة، يمكن لمنشئي المحتوى أيضًا تشجيع متابعيهم على الانضمام باستخدام ملصق «انضم إلى القناة» في القصص. وقريبًا سيكون منشئو المحتوى قادرين على تثبيت قنواتهم في ملفهم الشخصي.

ويمكن لجميع مستخدمي إنستاجرام اكتشاف قنوات البث ورؤية محتواها، ولكن الإشعارات لن تصل إلا للمتابعين الذين انضموا إلى القناة. ويمكن للمتابعين مغادرة قنوات البث أو كتمها متى شاؤوا كما يمكنهم التحكم في الإشعارات التي تأتيهم من منشئي المحتوى.

يُشار إلى أن قنوات البث تخضع لإرشادات المجتمع الخاصة بإنستاجرام، لذا يمكن للناس الإبلاغ عن كل من القنوات أو محتوى بعينه نُشر عبر تلك القنوات، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإزالة إن كان يعارض سياسات ميتا.

وتقول الشركة إن قنوات البث مصممة لتجارب الدردشة والاكتشاف العامة، لذا فهي تُعامل معاملة مختلفة عن التراسل الخاص ضمن إنستاجرام.

ونبهت ميتا إلى أن لديها الأدوات والمراجعين الذين يساعدون في معرفة المحتوى، ومراجعته، وإزالته من قنوات البث إن كان ينتهك إرشاداتها.