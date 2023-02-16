تيك توك تجري مسابقات للمعلومات مع 500,000 دولار للفائزين

أعلنت شركة تيك توك اليوم الخميس عن إجراء مسابقات للمعلومات العامة تُعقد لمدة 5 أيام أواخر الشهر الحالي وسيكون مجموع جوائزها 500,000 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة في منشور على مدونتها أن مسابقة (تيك توك تريفيا) TikTok Trivia ستجري في بث حي على المنصة من 22 إلى 26 شباط/ فبراير الجاري، وذلك للمستخدمين في الولايات المتحدة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

وقالت تيك توك إن الأسئلة ستكون «اختيارًا من متعدد» وتتعلق بالجمال، وأسلوب الحياة، والموسيقى، والرياضة. وخلال الأيام الثلاثة الأولى للمسابقة سيُجرى بثّان مباشران في اليوم مدة كل منهما ساعة كاملة.

وأوضحت الشركة أن الجلسة ستتضمن 12 سؤالًا، ويتقاسم فيها الفائزون 30,000 دولار أمريكي، أما الجلسة الثانية، فيتقاسم فيها الفائزون 70,000 دولار أمريكي.

وسيكون هناك أيضًا جلسة خاصة باسم «جولات النجاة» Survival Rounds تجري يومي 25 و26 شباط/ فبراير، وفيها تزداد الصعوبة مع كل سؤال. وستتقاسم المجموعة الأخيرة مبلغ 100,000 دولار أمريكي.

ويمكن للمستخدمين المشاركة في جلسات الأسئلة العامة المباشرة من تيك توك من خلال الذهاب إلى قناة @TikTok على TikTok Live. ويتعين على المستخدمين حضور الجلسات في الموعد وتقديم إجابات صحيحة عن كل الأسئلة للفوز بحصة من الجائزة المخصصة لتلك الجلسة.

يُشار إلى أن مسابقات تيك توك ليست الأولى، إذ حققت شركة (إتش كيو) HQ قبل سنوات نجاحًا هائلًا مع تطبيقها للمسابقات العامة (إتش كيو تريفيا) HQ Trivia الذي أُطلق عام 2017، وجذب إليه كثيرًا من المستخدمين بسبب الطبيعة المباشرة الجديدة للعبة وجوائزها النقدية الحقيقية.

وأتاحت HQ Trivia لمستخدمي الهواتف الذكية ربح أموال حقيقية، وتكونت اللعبة من 12 سؤالًا مرفقة بإجابات متعددة، وتتدرج صعوبة الأسئلة من البداية إلى النهاية، وتشمل موضوعات مختلفة، مثل: التقنية، والرياضة، والموسيقى وغيرها.

وتمحورت فكرة اللعبة حول إيجاد تفاعل حي بين المشاركين، حيث إن مواعيد اللعبة محددة، لكنها بدأت تفقد شعبيتها مع مرور الوقت، حتى انتهى الأمر بأن تغلق الشركة وتسرح موظفيها في مثل هذه الأيام من عام 2020.