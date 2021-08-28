ما هو التصوير الحسابي وكيف أثر على كاميرات الهواتف

غيرت كاميرات الهواتف الذكية عملية التصوير الفوتوغرافي بشكل كامل. وأصبح كل شخص قادر على التقاط صور مميزة وعلى درجة من الاحترافية دون الحاجة إلى كاميرات مكلفة. وخصوصًا مع تقنيات مثل التصوير الحسابي Computational Photography.

وذلك حيث أن عملية التقاط الصور باستخدام كاميرات الهواتف الذكية ليست بسيطة كما يظهر للمستخدم، حيث أن الهاتف الذكي يقوم بعمليات كثيرة بمجرد الضغط على زرّ التقاط الصورة، وجزء كبير من تلك العمليات تعتمد على تقنيات التصوير الحسابي.

ويمكن اعتبار الكاميرات في أي هاتف ذكي حديث بأنها جهاز حاسب منفصل، حيث يتم الاعتماد على أنوية معالجة مخصصة لعملية التصوير، وذلك لترجمة المعلومات التي يتم استقبالها من طرف المستشعر لمعلومات تعرض على الشاشة كصورة نهائية.

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التصوير الحسابي في كاميرات الهواتف الذكية

تبدأ عملية التصوير عند مستشعر الكاميرا، والذي يتكون من عدد من أشباه الموصلات ذات الحساسية الشديدة للضوء. وتنتهي عند عرض الصورة النهائية على شاشة الهاتف الذكي.

ويتم تغطية مستشعرات الكاميرا في الهواتف الذكية بالألوان الأحمر، الأخضر والأزرق. وعند التقاط المعلومات من طرف المستشعر يتم توزيع الألوان الخاصة بالصورة على تلك الألوان بشكل تلقائي.

ويتم تطبيق عدد من خوارزميات التصوير من طرف الهاتف الذكي بطبيعة الحال، وذلك لتوزيع الألوان وإعادة تعديلها لتظهر الصورة في النهاية بألوان حقيقية تحاكي ألوان الجسم الذي تم تصويره.

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وتمر الصورة على مرحلة إضافية، وهي زيادة حدة الألوان وضبط مدى تغيير مستوى اللون بناءًا على الخوارزميات المخصصة لذلك. خصوصًا أن هناك ملايين الدرجات من الألوان التي تستطيع شاشات الهواتف الذكية عرضها، وتستطيع كاميرات الهواتف التقاطها.

وفي نهاية عملية المعالجة تقوم كاميرات الهواتف الذكية بتحويل الألوان شديدة القرب من بعضها البعض إلى لون واحد. وذلك لأن عين البشر غالبًا لن تستطيع تحديد الفرق بينها.

وواحدة من أهم العمليات التي يمر بها التصوير الحسابي بعد ضبط الصورة وتنقيحها هي ضغطها حتى لا تستهلك مساحة تخزينية كبيرة.

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ويمر التصوير بمراحل عديدة، منها تحديد الحواف لكل عنصر من العناصر في الصورة، وكذلك عملية زيادة حدة الصورة وتشبعها بالألوان. ويمكن للتصوير الحسابي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي مع مرور الوقت أن يسهل من العملية ويجعلها أسرع.

وتظهر أهمية التصوير الحسابي في تشغيل أوضاع تصوير معينة مثل عزل الخلفية أو التصوير الليلي. ولعل أحد أهم الأمثلة على الهواتف التي تقدم مستوى مرتفع من التصوير الحسابي CP هي هواتف جوجل بيكسل.

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