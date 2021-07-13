أفضل هواتف أندرويد يمكن شرائها في 2021

أحد الأشياء المميزة في نظام تشغيل أندرويد للهواتف الذكية هو عدد الهواتف المختلفة التي يمكنك الاختيار من بينها.

ومع وجود العديد من الهواتف العاملة بنظام أندرويد تصبح عملية الاختيار سهلة لمن يبحث عن هاتف معين.

ولكن قد يعاني بعض الأشخاص في الوقت نفسه عند الاختيار، ونحاول من خلال المقال التالي مساعدتك في العثور على أفضل هاتف أندرويد يلبي احتياجاتك.

شراء أفضل هاتف أندرويد في عام 2021

إن هذا الوقت هو الأفضل لشراء هاتف أندرويد حيث توجد خيارات لكل ميزانية. وهناك الكثير من الميزات الرائعة لكل هاتف.

وتوفر هواتف أندرويد مرونة أكثر من هواتف آيفون مع وجود العديد من الهواتف للاختيار من بينها.

وبالرغم من وجود الكثير من المصطلحات الفنية الضرورية التي تتحكم في الرغبة عند شراء هاتف أندرويد. ولكن لا داعي للقلق بشأن جميع المواصفات التقنية. إذ ما يهم هو الهاتف الذكي بأكمله.

وقسمنا هواتف أندرويد في هذه القائمة إلى عدة فئات يجب أن تتناسب مع ميزانيتك واهتماماتك. ويوجد هاتف أندرويد متاح للجميع، ويعتمد الأمر على ما يهمك أكثر.

أفضل هاتف بشكل عام: Galaxy S21

من الصعب اختيار هاتف أندرويد واحد يكون مناسبًا للجميع. ولكن هاتف Galaxy S21 من سامسونج يعتبر الأقرب لذلك. ويأتي الهاتف بحجم كبير وبعتاد قوي يكفي للتعامل مع أي شيء. وهناك عدة كاميرا للحصول على تجربة تصوير مميزة.

ويحتوي هاتف Galaxy S21 على شاشة من نوع OLED بقياس 6.2 إنشات مع حافات ضئيلة للغاية ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 888 مع خيارات لذاكرة الوصول العشوائي يمكنها التعامل مع أي لعبة تريد لعبها.

وهناك ثلاث كاميرات في الخلف. وهي كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل يتيح لك تسجيل الفيديو بدقة 8K. وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا خلفية عريضة بدقة 12 ميجابكسل. مع دعم يصل إلى أربع سنوات من التحديثات.

ويتوفر هاتف Galaxy S21 في أمازون السعودية بسعر 3549 ريال سعودي. ولكن يمكنك الحصول عليه مع خصم 15% أي بسعر 2999 ريال سعودي مع الشحن المجاني.

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أفضل هاتف منخفض السعر: Pixel 4a

هناك الكثير من هواتف أندرويد الممتازة التي تقع ضمن في فئة السعر المنخفض، وهاتف Pixel 4a هو أكثر من مناسب لهذه الفئة.

ويحتوي هاتف Pixel 4a على شاشة من نوع OLED بقياس 5.81 إنشات وبدقة 1080×2340 بكسل. ويعمل بمعالج Snapdragon 730G. وهناك ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت مناسبة للاستخدام اليومي.

وما يميز هاتف Pixel 4a عن العديد من هواتف أندرويد في هذا النطاق السعري هو الكاميرا. إذ يأتي بكاميرا بدقة 12.2 ميجابكسل تدعم الكثير من المميزات التي تتيح لك الحصول على صور رائعة.

وقامت جوجل بترقية سعة التخزين الداخلية لتبلغ 128 جيجابايت بدلًا من 64 جيجابايت. مع بطارية بسعة 3140 ميلي أمبير يمكن أن تدوم طوال اليوم بشحنة واحدة.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 مع دعم الحصول على آخر التحديثات قبل أي هاتف آخر. ولكن الدعم مدته ثلاث سنوات فقط.

ويتوفر هاتف Pixel 4a في أمازون السعودية بسعر 1899 ريال سعودي.

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أفضل هاتف ألعاب: ROG Phone 5

تعد الهواتف الذكية المخصصة الألعاب فئة جديدة نسبيًا. ولكن مواصفات هاتف ASUS ROG Phone 5 تناسب هذه الفئة.

ويأتي الجهاز بشاشة كبيرة بحجم 6.78 إنشات مع معدل تحديث 144 هرتز ومكبرات صوت مزدوجة أمامية. ويعمل بمعالج Snapdragon 888 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت.

وهناك مساحة تخزين داخلية سعتها 256 جيجابايت وبطارية تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير مما يتيح لك اللعب لساعات.

ويحتوي على ثلاث كاميرات خلفية بدقة 64 و 13 و 5 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف ايضًا على مصابيح RGB قابلة للتخصيص تجعله متميز، مع إمكانية إضافة العديد من ملحقات الألعاب الطرفية.

ويتوفر هاتف ASUS ROG Phone 5 في أمازون السعودية بسعر 3999 ريال سعودي.

أفضل هاتف بعمر بطارية طويل: Moto G Power

عندما تبحث عن هاتف أندرويد بعمر بطارية طويل، فإن هناك الكثير من الخيارات. ولكن Moto G Power يعتبر الأفضل وبسعر رخيص أيضًا.

ويأتي الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير تستمر لمدة 3 أيام بشحنة واحدة. ولكن ليس هذا وحده ما يجعل الهاتف اختيارًا رائعًا.

ويعمل بمعالج Snapdragon 662 مع شاشة بقياس 6.4 إنشات بدقة 1600×720 بكسل. وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل

ويتوفر هاتف Moto G Power في أمازون السعودية بسعر 799 ريال سعودي. ولكن يمكنك الحصول عليه الآن مع خصم 28% أي بسعر 579 ريال سعودي.

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أفضل هاتف أندرويد يحتوي على كاميرا: Pixel 5

تحتوي جميع هواتف أندرويد السابقة على كاميرات. ومع ذلك فإن Pixel 5 من جوجل يعتبر مميزًا في هذا المجال.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED بقياس 6 إنشات وبدقة 1080×2340 بكسل مع دعم معدل تحديث 90 هرتز. بالإضافة إلى تقنية +HDR10 وميزة التشغيل الدائم.

ويعمل بمعالج Snapdragon 765G وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 8 جيجابايت. ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثنائية بعدسة أساسية بدقة 12.2 ميجابكسل تدعم ميزة الضبط التلقائي والتثبيت البصري للصورة.

بينما تأتي العدسة الثانية الفائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل وبزاوية 120 درجة. وهناك كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة 8 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

بالإضافة إلى ذلك هناك بطارية سعتها 4080 ميلي أمبير. ويدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس واتصال الشبكة اللاسلكية 6 وبلوتوث 5.0 والشحن اللاسلكي ومقاومة الماء.

ويتوفر هاتف Pixel 5 في أمازون السعودية بسعر 3587 ريال سعودي.

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