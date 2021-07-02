تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 10 بدون محاكي

لا يعرف الكثيرون أنك تستطيع تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 10 دون الحاجة لاستخدام أي محاكي، وذلك مثل ويندوز 11.

وقد ركزت مايكروسوفت في إعلانها عن ويندوز 11 على هذه الخاصية تحديدًا، ولكن هي ليست خاصية جديدة وكانت متاحة لويندوز 10.

وتعمل هذه الخاصية في ويندوز 10 فقط مع هواتف سامسونج، وكانت مايكروسوفت تعد بأن تجعل الخاصية متاحة لجميع هواتف أندرويد.

إقرأ أيضاً: فيسبوك أصبحت شركة بقيمة تريليون دولار

طريقة تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 10

تعمل هذه الخاصية بطريقة مختلفة عن مثيلتها في ويندوز 11، حيث تسمح لك هنا باستخدام تطبيقات أندرويد عبر هاتف سامسونج.

ولذلك تحتاج إلى تثبيت التطبيق أولًا على هاتف سامسونج الخاص بك، وبعد ذلك تشغيله عبر التطبيق المرافق للهاتف على ويندوز 10.

اقرأ أيضًا:

ويمكنك الوصول إلى هذه التطبيقات عبر قائمة ابدأ أو قائمة التطبيقات في شريط المهام لويندوز 10.

وتحتاج إلى تثبيت أحدث نسخة من ويندوز 10 بالإضافة إلى تطبيق مرافق الهاتف Your Phone ونظام أندرويد أحدث من 9.0 بالإضافة لكون الجهازين على نفس شبكة الانترنت.

وبعد ذلك قم بتشغيل تطبيق مرافق الهاتف على الحاسب حتى تظهر لك هذه الرسالة:

ويمكنك تثبيت التطبيق على هاتفك عبر جوجل بلاي أو عبر مسح الكود الذي يظهر أمامك على الشاشة باستخدام كاميرا الهاتف.

اقرأ أيضًا:

وبعد ذلك قم بالسماح بالاتصال بين التطبيقين عبر الضغط على زر Allow

كما يجب أن تعطي التطبيق جميع الصلاحيات للوصول إلى المكالمات عبر هاتفك والصور والرسائل النصية أيضًا.

وبعد ذلك قم بالضغط على علامة التطبيقات الموجودة في القائمة اليسرى في الشاشة ثم اختيار التطبيق الذي ترغب في تشغيله ليفتح في نافذة بمفرده.

كما يمكنك الضغط بزر الفأرة الأيمن على التطبيق حتى تقوم بتثبيته في قائمة ابدأ أو قائمة التطبيقات في شريط المهام.

اقرأ أيضًا:

وتعمل هذه الخاصية مع جميع هواتف سامسونج الرائدة والمتوسطة أيضًا، على الرغم من أن صفحة الدعم لا تضم إلا الهواتف الرائدة.

كذلك يعمل التطبيق بشكل عام مع جميع هواتف أندرويد، ولكن امكانية استخدام التطبيقات حصرية لهواتف سامسونج فقط.

اقرأ أيضًا:

ويمكنك أيضًا عبر التطبيق عكس شاشة الهاتف والوصول إليها على الحاسوب، واستخدامها كأنك تستخدم الهاتف مباشرةً.

ما الذي تغير في ويندوز 11؟

تغيرت طريقة دعم التطبيقات على ويندوز 11، فبدلًا من دعم هواتف سامسونج فقط والحاجة لتثبيت التطبيق على الهاتف قبل استخدامه.

اقرأ أيضًا:

أصبح يمكنك استخدام التطبيق مباشرةً من نظام ويندوز 11، وتثبيته على الحاسوب دون الحاجة لتثبيته على الهاتف.

وهذا يعني أنك تستطيع استخدام حساب مختلف لنفس التطبيق على الهاتف والحاسوب معًا، وكأن الحاسوب أصبح هاتفًا.

اقرأ أيضًا:

إقرأ أيضاً: