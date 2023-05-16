مقارنة شاملة بين هاتفي Pixel 7a و Pixel 6a من جوجل

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أطلقت شركة جوجل الأسبوع الماضي هاتف (Pixel 7a) الذي تميز بالمواصفات القوية مقارنةً بالطراز السابق في سلسلة A وهو هاتف Pixel 6a، وأبرز الترقيات التي حصل عليها هي ترقية المعالج، إذ يعمل بمعالج (Tensor G2) الذي تعمل به الطرز الرائدة من هواتف جوجل وهي: Pixel 7 و Pixel 7 Pro. كما يتشابه طراز Pixel 7a في التصميم مع Pixel 7 ويشتركان في العديد من الميزات لكن بسعر أقل.

ولتعرف أبرز الترقيات والاختلافات بين هاتفي Pixel 7a و Pixel 6a، سنقدم فيما يلي مقارنة شاملة بينها:

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التصميم:

يتشابه تصميم هاتف Pixel 7a مع هاتف Pixel 7 ويختلف قليلًا عن الطراز السابق وهو Pixel 6a، ويبرز الاختلاف في شريط الكاميرا، حيث أضافت جوجل شريط كاميرا معدني إلى هاتف Pixel 7a بينما شريط الكاميرا في Pixel 6a بلاستيكي. كما تغير لون الشريط بحيث أصبح معدني غير لامع وبلون الإطار بدلًا من اللون الأسود الذي كان يميز طراز 6a.

من ناحية أخرى، هناك زيادة ملحوظة في الوزن، حيث يزن هاتف (Pixel 6a) 178 جرامًا، بينما يزن طراز Pixel 7a ما يقارب 193 جرامًا.

كلا الهاتفين محميان من الأمام بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 3)، بينما الجزء الخلفي مصنوع من البلاستك، والإطار مصنوع من الألمنيوم، وهما مقاومان للماء والغبار وفقًا لمعيار IP67.

الشاشة:

يضم هاتفا Pixel 7a و Pixel 6a شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.1 بوصات، وتبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل. لكن شاشة Pixel 7a تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا، بدلًا من 60 هرتزًا وهو معدل التحديث لطراز Pixel 6a السابق، وتُعد الزيادة الكبيرة في معدل التحديث واحدة من أفضل الترقيات في سلسلة A من هواتف جوجل، إذ يُعد Pixel 7a أو هاتف في هذه السلسة يضم معدل تحديث عالي وهو يعادل معدل التحديث لهاتف Pixel 7.

الكاميرا:

يُعد التطور في نظام الكاميرا الذي حصل عليه طراز Pixel 7a من أبرز التطورات في سلسلة A، إذ يضم هاتف Pixel 7a كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم ميزة (Auto-HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف Pixel 6a فهو يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12.2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وتدعم ميزة (Auto-HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الأداء والشحن والبطارية:

يعمل هاتف Pixel 6a بمعالج جوجل (Tensor) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.80 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G78 MP20).

بينما يعمل هاتف Pixel 7a بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز وهو المعالج نفسه الذي تعمل فيه الطرز الرائدة من هواتف جوجل وهي: Pixel 7 و Pixel 7 Pro، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

يضم هاتف Pixel 7a بطارية سعتها 4385 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 18 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط. أما طراز Pixel 6a فهو يضم بطارية سعتها أكبر قليلًا وتعادل 4410 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 18 واطًا.

يتوفر هاتف Pixel 7a بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، أما Pixel 6a فهو يتوفر بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 6 جيجابايت. وكلاهما يتوفران بخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية وهي: سعة 128 جيجابايت، ولا يدعمان الزيادة من خلال بطاقات MicroSD. ويدعمان اتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

يعمل كلا الهاتفين بأحدث إصدار من بنظام التشغيل أندرويد 13، وستشعر أن تجربة الاستخدام الأساسية متشابهة، لكن هناك بعض الاستثناءات التي حصل عليها طراز Pixel 7a مثل إدراج Google One VPN لتوفير خدمة VPN مجانية لجميع المستخدمين لمدة 5 سنوات على الأقل.

السعر:

يتوفر هاتف Pixel 7a للشراء الآن بسعر 499 دولارًا أمريكيًا، وهو مُتاح بأربعة ألوان، وهي: الأبيض (Snow)، والبرتقالي (Coral)، والأسود (Charcoal)، والأزرق (Sea). وقد يحصل المشترون على هدايا مجانية عند الشراء من متجر جوجل الرسمي مثل سماعة Pixel Buds A اللاسلكية، وغطاء للحماية.

بينما يتوفر هاتف Pixel 6a بسعر 349 دولارًا، ويأتي بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Charcoal) والرمادي (Sage) والأبيض (Chalk).

مقارنة شاملة بين هاتفي Pixel 7a و Pixel 6a: