أبرز التطبيقات التي تساعدك في تحسين صحتك

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إذا كنت مشغولاً في العمل، فهذا لا يعني إهمال صحتك، فمن الضروري التركيز في تحسين الصحة بتناول الوجبات الصحية، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة بعض الأنشطة التي تعزز صحتك النفسية من وقت لآخر.

ولأن الالتزام بهذه الأهداف قد يكون صعبًا، يمكن أن تساعدك بعض التطبيقات في اختيار النظام الغذائي الصحيح، وتحسين جودة النوم، وتحسين الصحة العامة، وفيما يلي سنذكر 5 من أبرز تلك التطبيقات:

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1- تطبيق MyFitnessPal:

إذا كنت تبحث عن تطبيق لمساعدتك في تحسين صحتك بتناول طعام صحي وبناء روتين متوازن للأنشطة البدنية، فإن تطبيق MyFitnessPal الذي يمتاز بشعبية كبيرة هو الخيار المناسب لك.

يمكنك ببساطة إدخال أنواع الأطعمة التي تناولتها في كل وجبة وسيخبرك التطبيق عدد السعرات الحرارية والمعلومات الغذائية الأخرى.

يساعدك MyFitnessPal في إنشاء خطط مخصصة لأهداف شخصية مثل: فقدان الوزن أو زيادة الوزن. ويمكن لهذا التطبيق أيضًا تتبع نشاطك البدني مثل: التدريبات الرياضية والخطوات اليومية، ويوفر خطط تمرين وأنظمة غذائية لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك وتحسين صحتك.

تطبيق MyFitnessPal مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Eat This Much:

يساعد تطبيق (Eat This Much) في اتباع نظام غذائي صحي بإنشاء خطط وجبات مخصصة طوال الأسبوع. ويمكنك ضبط القيود المتعلقة بالوجبات الغذائية وتحديد السعرات الحرارية لتلقي اقتراحات حول الوجبات المناسبة لك.

يساعدك هذا التطبيق في تتبع تقدمك وإدارة وجباتك طوال الأسبوع، ويوفر تفصيل شامل لكل وجبة مع معلومات غذائية عنها. كما يعرض مخطط يحتوي على عدد السعرات الحرارية والمغذيات المستهلكة طوال اليوم.

تطبيق Eat This Much مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Lose It:

Lose It مشابه جدًا لتطبيق MyFitnessPal، ويتيح لك كلا التطبيقين تتبع السعرات الحرارية والتمارين الرياضية وخطواتك اليومية. ويحتوي Lose It أيضًا على قاعدة بيانات عن الأطعمة والتي يمكنك استخدامها لتتبع وجباتك اليومية. كما يمكنك تسجيل كل وجبة بسرعة وسهولة داخل التطبيق والحصول على معلومات غذائية عنها.

يركز Lose It في الأهداف الشخصية وكيفية تحقيقها لتحسين الصحة، ويذكرك بالبقاء متحمسًا ويقدم إرشادات لمساعدتك في الالتزام، ويمنحك أيضًا معلومات مفصلة حول تقدمك لمساعدتك في البقاء متحمسًا.

تطبيق Lose It مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Endel:

Endel هو تطبيق يوفر أصوات هادئة لمساعدتك في الاسترخاء والنوم الجيد وتحسين تركيزك. إذ يمكن أن يسبب النوم المتقطع التعب طوال اليوم، مما قد يؤثر سلبًا في صحتك العامة.

يمكنك تعيين مؤقت لتخصيص جلستك وفقًا لاحتياجاتك، ويتكامل Endel أيضًا مع تطبيق Health من آبل، مما يسمح لك بتتبع معدل ضربات قلبك أثناء الجلسات. كما يستخدم هذا التطبيق الذكاء الاصطناعي لتكييف الأصوات مع الموقع والطقس ومعدل ضربات القلب.

تطبيق Endel مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Nike Run Club:

يركز تطبيق Nike Run Club في تدريبك على تمرين الجري وتحسين مهاراتك فيه، فهو يتضمن مجموعة واسعة من الإرشادات والنصائح حول رياضة الجري، ويقدم خطط تدريبية مختلفة، مثل: الخطط المخصصة لتحقيق مسافات الماراثون.

يتتبع هذا التطبيق المسافة والأوقات وسرعة الجري، ويتيح لك Nike Run Club أيضًا التواصل مع العدائين والأصدقاء الآخرين في التطبيق، وهو يعمل بشكل مثالي مع ساعة آبل الذكية (Apple Watch).

تطبيق Nike Run Club مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.