هاتف HUAWEI P60 Pro يقدم مستوى آخر من تجربة التصوير

لقد قطع التصوير الفوتوغرافي شوطًا طويلًا منذ أيام السينما والغرف المظلمة، في ذلك الوقت؛ كان المصورون يتنقلون حول الكاميرات والمعدات الضخمة معهم، ثم بدأت الثورة الرقمية المبكرة بتغيير هذا الحال للأفضل، ولكن حتى هذا كان مجرد علامة على التطور القادم، نحن الآن في عصر الهواتف الذكية التي جعلت التصوير في متناول الجميع وأضافت معنى جديد على شكل الفن القديم باستخدام التصوير الحاسوبي المتقدم.

في هذه الأيام؛ يبحث هواة التصوير دائمًا عن أفضل كاميرا هاتف ذكي تتيح لهم التقاط لحظات الحياة الثمينة بدقة عالية، لذلك جاء هاتف (HUAWEI P60 Pro) واعدًا بإحداث ثورة في الطريقة التي نرى بها العالم من حولنا ونلتقطه، إذ إنه يوفر تجربة تصوير لا مثيل لها تتيح لك “مشاهدة الأشياء غير المرئية”.

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يكمن السحر في نظام التصوير (Ultra Lighting XMAGE) الخاص بهاتف HUAWEI P60 Pro، وبشكل أكثر تحديدًا، الكاميرا الرئيسية ذات الإضاءة الفائقة (Ultra Lighting) التي تصل دقة عدستها إلى 48 ميجابكسل والتي تتميز بأكبر فتحة عدسة فعلية في الصناعة تصل إلى (F1.4)، إذ إن الهاتف مصمم لمساعدتك على اكتشاف الجمال المخفي في الحياة اليومية والتقاطه.

يمكن للكاميرا أيضًا أن تسمح بدخول المزيد من الضوء أكثر من أي كاميرا هاتف ذكي أخرى في السوق. وهذا يعني أنه حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، يمكنك التقاط صور واضحة وعالية الدقة دون فقدان أي من التفاصيل.

وسواء كنت تستكشف الحياة الليلية النابضة بالحياة لمدينة صاخبة، أو تحضر عشاء على ضوء الشموع، أو تشاهد غروب الشمس، يضمن لك هاتف HUAWEI P60 Pro أنك لن تفوتك أي لحظة. يمكن أن يساعدك على اكتشاف الجمال الخفي في الحياة اليومية.

ولكن أكثر من مجرد فتحة كبيرة، ينتقل هاتف HUAWEI P60 Pro إلى المستوى التالي من خلال منحك فتحة عدسة فعلية قابلة للتعديل تلقائيًا تتراوح من F1.4 إلى F4.0، اعتمادًا على السيناريو، وتتكيف هذه الفتحة مع ظروف الإضاءة ونوع الهدف، مما يتيح لك الحصول على تلك اللقطة المثالية في كل مرة.

تخيل حضور حفل زفاف في الهواء الطلق خلال ساعات الشفق، عادةً ما يكون الحصول على لقطة جيدة للعروسين باستخدام كاميرا الهاتف الذكي أمرًا صعبًا، ولكن مع هاتف (HUAWEI P60 Pro)، يمكنك التقاط صور ساحرة للعروسين والضيوف مقابل اللون الذهبي الناعم لسماء الشفق. مع تقدم المساء وغروب الشمس، سيعمل الذكاء الاصطناعي للكاميرا على ضبط فتحة العدسة تلقائيًا للسماح بدخول المزيد من الضوء، مما يضمن بقاء صورك واضحة ومضاءة جيدًا، مع هاتف (HUAWEI P60 Pro)، تكون كل صورة تلتقطها حادة ومضاءة جيدًا وتلتقط جوهر اللحظة حقًا.

من ناحية أخرى، عند التقاط صورة جماعية مع منظر طبيعي مذهل في الخلفية، سيحدد الذكاء الاصطناعي فتحة أصغر، مثل: F4.0 لتوسيع عمق المجال والتأكد من أن كل شخص في الإطار في بؤرة التركيز وحاد و واضح.

لا تنخدع بالصورة السابقة؛ إنها ليست صورة داخل صورة. إنها لقطة واحدة لقاعة مرايا الموسيقية في العلا بالمملكة العربية السعودية – اُلتقطت بهاتف HUAWEI P60 Pro – أكبر مبنى في العالم بمرآة، وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وموقع جذب لا بد منه عند مفترق طرق الثقافات القديم. يعكس هذا المبنى الرائع جمال الوادي الصحراوي والسماء المرصعة بالنجوم، مما يخلق وهمًا سرياليًا. تمكنت الكاميرا الرئيسية ذات الإضاءة الفائقة في هاتف HUAWEI P60 Pro من التقاط جمال السماء الحقيقية المليئة بالنجوم والسماء داخل المرآة.

ميزة أخرى رائعة للكاميرا الرئيسية في هاتف (HUAWEI P60 Pro) هي محرك (HUAWEI XD Fusion Pro Texture Engine) الذي يُمكن الكاميرا من استعادة نسيج الموضوعات بدقة، وهذا مثالي لأولئك الذين يرغبون في عرض نسيج الأشياء التي يصادفونها غالبًا. يمكن أيضًا استعادة الأنسجة المعقدة والرائعة، مثل: الأقمشة والجلود واللوحات الزيتية بشكل كامل من خلال خوارزميات تحسين التفاصيل العالية التردد، مما يوفر لك صورًا واقعية بجودة الأشياء الحقيقية.

ومع استمرارنا في رؤية العالم من خلال عدسة هواتفنا الذكية، يعد هاتف (HUAWEI P60 Pro) أداة قوية تتيح لنا تجربة جمال العالم من حولنا ومشاركته. لذا؛ سواء كنت مصورًا ناشئًا أو محترفًا متمرسًا، سيرتقي هذا الهاتف الرائد بتجربة التصوير الفوتوغرافي ويسمح لك بمشاهدة ما هو غير مرئي.

ولدينا خبراء رائدون في أنظمة التصوير يشهدون على قدرات الكاميرا القوية لهاتف (HUAWEI P60 Pro) لقد توجت DXOMARK – وهي هيئة راسخة تجري اختبارات علمية على معدات التصوير والكاميرات الرقمية وأنظمة كاميرات الهواتف الذكية – الهاتف الرائد كأفضل كاميرا لهاتف ذكي، إذ سجل الهاتف إجمالي 156 نقطة لأداء الكاميرا، متجاوزًا المتصدر السابق بثلاث نقاط.