قمة دبي للتكنولوجيا المالية تجمع نخبة من الخبراء لمناقشة مستقبل القطاع يومي 6 و7 مايو المقبل

تبحث النسخة الثانية من (قمة دبي للتكنولوجيا المالية) Dubai FinTech Summit، التي ستعقد يومي 6 و7 من مايو المقبل في مدينة جميرا بدبي تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، آخر الابتكارات والتحديات التي يشهدها القطاع، وعرض ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

وستجمع القمة التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، أكثر من 8000 من صنّاع القرار و300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة.

ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية العالمي نموًا سريعًا، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته 608 مليارات دولار عالميًا بحلول عام 2029 وفقًا لشركة (موردور انتلجنس) المتخصصة في أبحاث السوق والاستشارات. ومن المتوقع أيضًا أن يسجل سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو سنوي مركب يزيد على 8% خلال المدة الممتدة بين عامي 2024 و2029 متحديًا التراجع الذي تشهده العديد من الأسواق العالمية.

وستمنح قمة دبي للتكنولوجيا المالية الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة المجال منصة للتواصل والاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية السريع النمو في المنطقة وخارجها. مع ازدهار الشركات الناشئة وزيادة رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطنًا لأكثر من 800 شركة ناشئة في المجال بقيمة تبلغ 15.5 مليار دولار بحسب بيانات شركة ديل روم.

وستمثل النهضة المالية والتمويل الصديق للبيئة والتأثير وقيادة الاستثمار والأطر التنظيمية والديناميكيات المالية العالمية و(التكنولوجيا المالية 2.0) المواضيع الرئيسية للقمة، لتعكس التحول الذي يشهده القطاع المالي ويقوده الابتكار والشمولية والتأثير.

وتعليقًا على ذلك؛ قال محمد البلوشي؛ الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار (إنوفيشن هب) في مركز دبي المالي العالمي: “تضم دبي نحو 60% من جميع شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي حاليًا، ومن المهم أن يجتمع أصحاب المصلحة لمناقشة التحديات والفرص المقبلة في ظل النمو غير المسبوق الذي يشهده القطاع، وستجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية أبرز الشخصيات في القطاع مع أجندة تهدف إلى تعزيز الابتكار والشمولية والنمو على مستوى العالم”.

وستستضيف قمة دبي للتكنولوجيا المالية سلسلة من حلقات النقاش والحوارات الجانبية سيشارك فيها مجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين.

وتشمل قائمة المتحدثين في القمة هذا العام أكثر من عشرين حاكمًا من حكام المؤسسات المالية من بينهم معالي عيسى كاظم؛ حاكم مركز دبي المالي العالمي، ومعالي فيل منيسي؛ حاكم المصرف المركزي الإسواتيني، ومعالي شيا سيري؛ حاكم مصرف كمبوديا الوطني، ومعالي مارتن غالستيان؛ حاكم مصرف أرمينيا المركزي، ومعالي جون روانجومبوا؛ حاكم مصرف رواندا الوطني.

وسيشارك الدكتور إدوارد سكلونا؛ حاكم مصرف مالطا المركزي في نقاشات الحدث الذي سيمتد ليومين، كما سيشارك في الجلسات المتنوعة المزمع إقامتها في القمة كل من: أدينا تي فريدمان؛ رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لسوق ناسداك للأوراق المالية، ونيك دريكمان؛ الرئيس التنفيذي لمصرف جوليوس آند بير وشركائه، ويي سين هانغ؛ الرئيسة والرئيسة التنفيذية لشركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز، وجيم ديمار؛ رئيس الأسواق العالمية في بنك أمريكا، بالإضافة إلى عدد كبير من روّاد القطاع المالي العالميين.

ويتصدر قائمة المتحدثين معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وهلال المري؛ المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسالم حميد المري؛ المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وفيصل بلهول؛ نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي ورئيس مجلس إدارة جي آند اف القابضة.

كأس العالم للتكنولوجيا المالية:

سيشكل نهائي كأس العالم للتكنولوجيا المالية حدثًا مهمًا خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، حيث سيعلن أسماء الفائزين في كأس العالم للتكنولوجيا المالية في اليوم الثاني من القمة، وسينال الفائزون استثمارًا تصل قيمته إلى مليون دولار أمريكي.

ونظمت قمة دبي للتكنولوجيا المالية المسابقة كمبادرة لدعم النمو وتشجيع التعاون العالمي والابتكار الثوري اللذين يشكلان عاملًا أساسيًا في تحول القطاع المالي العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية استقطبت أكثر من 5000 من القادة التنفيذيين من أكثر من 90 دولة، من بينهم أكثر من 1000 مستثمر وأكثر من 150 متحدثًا، وشهدت القمة توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين رواد القطاع المالي العالميين.