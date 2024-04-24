أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية المنخفضة السعر 

تساعد أجهزة تتبع اللياقة البدنية في الالتزام والاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية والوصول إلى الأهداف المتعلقة باللياقة البدنية، فهذه الأجهزة تتبع التمارين الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى تتبع المؤشرات الصحية، مثل: معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم، وتتبع أيضًا السعرات الحرارية والنوم.

تتوفر العديد من أجهزة تتبع اللياقة البدنية المتفاوتة في المواصفات والأسعار، وليست جميعها تُباع بأسعار باهظة؛ إذ تتوفر العديد من الخيارات التي تُباع بأسعار معقولة وتتضمن الكثير من المزايا المفيدة، ومن أفضل هذه الأجهزة ما يلي:

1- جهاز Xiaomi Band 7 Pro:

يحتوي جهاز تتبع اللياقة البدنية Xiaomi Band 7 Pro على شاشة كبيرة تتيح للمستخدمين عرض المعلومات على الشاشة دون الحاجة إلى استخدام هواتفهم؛ وهذا مفيد بنحو خاص لأولئك الذين يفضلون أخذ جهاز تتبع اللياقة البدنية معهم في أثناء الركض أو ممارسة الرياضات الخارجية دون أخذ الهاتف.

وبالإضافة إلى شاشة AMOLED الكبيرة الحجم، يحتوي Band 7 Pro على نظام تحديد المواقع العالمي المدمج، ويمتاز بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 12 يومًا.

يدعم Band 7 Pro مزية تتبع معدل ضربات القلب، وقياس مستوى الأكسجين في الدم وتتبع النوم وقياس مستوى الإجهاد ويمكنه أيضًا تتبع أكثر من 100 تمرين رياضي.

يسمح التطبيق المصاحب للجهاز لمُستخدمي أجهزة أندرويد و iOS بالتنافس مع أصدقائهم؛ مما يشجعهم على تحقيق أهدافهم. ويحتوي هذا الجهاز القابل للارتداء أيضًا على المساعد الصوتي أليكسا، ويدعم مزامنة البيانات الصحية مع Strava وتطبيق Health من آبل.

يُباع جهاز Band 7 Pro بسعر قدره 59 دولارًا.

2- جهاز Xiaomi Smart Band 8:

يحتوي Xiaomi Smart Band 8 على شاشة AMOLED مشرقة وبطارية كبيرة، ويتضمن أكثر من 150 وضعًا رياضيًا منها: الجري وركوب الدراجات والسباحة. وينظم تطبيق Xiaomi البيانات التي يجمعها الجهاز، ويحللها لتحديد الوقت المناسب للتمرين.

يمكن لجهاز Xiaomi Smart Band 8 أيضا تتبع معدل ضربات القلب وتشبع الدم بالأكسجين وتتبع النوم والإجهاد. ويمتاز هذا الجهاز بعمر البطارية الطويل؛ إذ يمكنه الاستمرار بالعمل مدة تصل إلى أسبوعين أو أكثر إذا أوقفت تشغيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة.

يُباع جهاز Xiaomi Smart Band 8 بسعر قدره 44 دولارًا.

3- جهاز Amazfit Band 7:

يُعدّ Amazfit Band 7 خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يبحثون عن جهاز لتتبع اللياقة البدنية منخفض السعر ولكنه يتضمن مجموعة متنوعة من المزايا. ومع أن هذا الجهاز لا يتمتع بتصميم أنيق، فإنه خفيف الوزن، ويضم شاشة AMOLED كبيرة تدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on)، ويأتي مع مساعد أليكسا الصوتي ويمتاز بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 18 يومًا.

يتتبع هذا الجهاز معدل ضربات القلب طوال اليوم، ومستوى الأكسجين في الدم، ويراقب مستوى الإجهاد، كما يدعم أكثر من 120 وضعًا رياضيًا، ويدعم تصنيف 5ATM لمقاومة الماء وهذا يعني أنه يمكنك استخدامه في أثناء السباحة.

يفتقر هذا الجهاز إلى نظام تحديد المواقع العالمي المدمج، ومع ذلك يمكنه استخدام نظام تحديد المواقع العالمي في هاتفك المتصل به سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو iOS.

يُباع جهاز Amazfit Band 7 بسعر قدره 45 دولارًا.

4- جهاز Garmin Vivosmart 5:

Garmin Vivosmart 5 مخصص للذين يبحثون عن جهاز لتتبع اللياقة البدنية يمكنه تتبع السعرات الحرارية والخطوات والتمارين الرياضية المختلفة.

يأتي هذا الجهاز بتصميم بسيط ويحتوي على شاشة OLED صغيرة ولكنها مشرقة بما يكفي لاستخدامها في الخارج. كما يمتاز بمستشعر يضبط السطوع تلقائيًا اعتمادًا على الضوء المحيط.

يتتبع Vivosmart 5 معدل ضربات القلب ومعدل التنفس والإجهاد، والعديد من التمارين الرياضية، كما يتتبع مستوى الطاقة في جسمك طوال اليوم لمساعدتك في تحديد الأوقات المناسبة للتمرين.

يُباع جهاز Garmin Vivosmart 5 بسعر قدره 150 دولارًا.

5- جهاز Fitbit Charge 6:

يُعد Fitbit Charge 6 من أبرز أجهزة تتبع اللياقة البدنية من Fitbit بسبب تصميمه الفاخر ومزاياه المتميزة وهو أغلى من باقي الأجهزة في القائمة، ومع ذلك يُعدّ من أجهزة تتبع اللياقة البدنية التي تُباع بأسعار معقولة.

يتتبع Charge 6 النوم ومعدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى تتبع مجموعة واسعة من التمارين الرياضية.

يدعم هذا الجهاز خرائط جوجل ونظام تحديد المواقع العالمي المدمج؛ مما يساعدك في تتبع الرياضات الخارجية بسهولة والحصول على تفاصيل عن المسافة والسرعة دون الحاجة إلى استخدام هاتفك الذكي. ويمكنك أيضًا استخدام محفظة جوجل مباشرة من هذا الجهاز لإجراء عمليات الدفع.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يستمر هذا الجهاز بالعمل مدة تصل إلى أسبوع دون تفعيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة.

يُباع جهاز Fitbit Charge 6 بسعر قدره 159 دولارًا.