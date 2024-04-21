AMD ستعتمد على معمارية +RDNA 3 حتى عام 2027

وفقًا لما ذكره مصدر موثوق لموقع VC، ستعتمد المعالجات المركزية من AMD على معمارية +RDNA 3 لتشغيل وحدة معالجة الرسوم المدمجة (iGPU) حتى عام 2027.

وتخطط الشركة لإطلاق معمارية +RDNA 3، وهي ترقية لمعمارية RDNA 3، في معالجات Ryzen Strix Point المخصصة لأجهزة الحواسيب المحمولة.

كما ستعتمد معالجات Strix Halo المخصصة لأجهزة الحواسيب المحمولة على وحدات معالجة الرسوم المدمجة من المعمارية نفسها.

ونظرا إلى سعي AMD إلى استخدام هذه المعمارية في وحدات المعالجة المركزية Strix Point و Strix Halo الخاصة بها، يمكن توقع انتقال الشركة إلى معمارية RDNA 4 لتستخدمها في وحدات المعالجة المركزية المخصصة لأجهزة الحواسيب المحمولة بعد 4 سنوات من الآن، في حين سنرى استخدامها في البطاقات الرسومية المكتبية في وقت مبكر من العام القادم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها شركة AMD إلى هذه الطريقة، إذ ظهرت وحدة معالجة الرسوم Vega أول مرة في عام 2017، ولكن اعتُمدت كوحدة معالجة رسوم مدمجة في المعالجات المركزية Cezanne المخصصة لأجهزة الحواسيب المحمولة في عام 2021.

وتتنافس وحدات معالجة الرسوم المدمجة المستندة إلى معمارية RDNA 3، الموجودة في معالجات AMD Hawk Point، مع وحدات معالجة الرسوم المدمجة المستندة إلى معمارية Arc Alchemist Xe-LPG الموجودة في معالجات إنتل Meteor Lake.

ومن المتوقع أن تحقق شركة إنتل قفزة كبرى في أداء وحدات معالجة الرسوم المدمجة في معالجات Lunar Lake القادمة قريبًا، المستندة إلى معمارية Xe2 Battlemage.