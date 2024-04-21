إنتل تدعم معالجات الجيل القادم Granite Rapids بأسرع ذواكر DDR5

وفقًا لعدة مصادر، من المتوقع أن تطلق إنتل نوعين من وحدات المعالجة المركزية الجديدة للخوادم في عام 2024؛ وهما: سلسلة معالجات Sierra Forest وسلسلة معالجات Granite Rapids.

وستكون وحدات المعالجة المركزية Sierra Forest مستندة إلى نويات (E) فقط، في حين ستكون وحدات المعالجة المركزية Granite Rapids مستندة إلى نويات (P) فقط. وتجدر الإشارة إلى أن إنتل قررت إعادة تسمية هذه المعالجات باسم Xeon 6.

وتهدف إعادة تسمية العلامة التجارية إلى تنظيم مجموعة منتجات الشركة ومواءمتها التغيرات الأخيرة التي أجرتها في نظام تسمية وحدات المعالجة المركزية الاستهلاكية. وعلى عكس تسمية معالج Xeon Scalable من الجيل السابق، ستكون معالجات Sierra Forest و Granite Ridge، التي طال انتظارها، أولى المعالجات التي تحمل اسم Xeon 6 ومن المقرر إطلاقها في الأشهر المقبلة.

واللافت أن إنتل ستدعم المعالجات المركزية Granite Rapids بذاكرة DDR5 بسرعة قدرها 8800 ميجا عملية نقل/ الثانية (MT/s)، وهي زيادة كبرى في سرعة الذاكرة مقارنة بالأجيال السابقة التي كانت تدعم ذاكرة DDR5 بسرعة قدرها 6400 ميجا عملية نقل/ الثانية.

وتعد هذه السرعة في تردد الذاكرة من التطورات الهائلة التي تشهدها معالجات Xeon، إذ إن ذاكرة الخوادم تعمل عادةً بسرعة أقل من تلك الموجودة في أجهزة الحواسيب الشخصية ويعود ذلك إلى أهمية وأولوية سلامة البيانات لدى الشركات الصانعة وتفضيلها على سرعة التردد في معالجات الخوادم.

كما يعد Granite Rapids أول معالج للخوادم من شركة إنتل يقترب من معالجات خوادم AMD EPYC من ناحية حجم النوى الهائل. ويحتوي معالج Granite Rapids على 80 نواة، وهي زيادة بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بمعالج إنتل +Emeral Rapids 8592 وبنسبة تصل إلى 25% مقارنة بمعالجات Sapphire Rapids.