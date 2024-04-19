TRYX تكشف عن المبرد المائي المتكامل PANORAMA مع شاشة AMOLED

أطلقت شركة TRYX مجموعة من المنتجات المبتكرة هذا العام، وكان من بين الإصدارات المثيرة للاهتمام المبرد المائي المتكامل PANORAMA، وهو الأول من نوعه في العالم المتميز بشاشة على شكل حرف L، المطور بالتعاون مع خبراء حلول التبريد في شركة Asetek.

وسمحت هذه الشراكة لشركة TRYX بإدماج مضخة المياه من الجيل الثامن من شركة Asetek في هذا التصميم المذهل.

وكشف نيلسون تشي، نائب رئيس شركة TRYX، عن مزايا المبرد المائي المتكامل بانوراما (PANORAMA) التي تشمل شاشة AMOLED بحجم قدره 6.5 بوصات على شكل حرف L توفر تجربة بصرية ثلاثية الأبعاد دون حاجة إلى نظارات خاصة.

وتتميز شاشة AMOLED ببرنامج KANALI الذي يقدم للمستخدمين خيارات تخصيص غير مسبوقة، مثل وظيفة تقسيم الشاشة إلى شاشتين.

وقد شهد حدث إطلاق المنتجات الجديدة حضور شركة Asetek أول مرة، مما يسلط الضوء على التوقعات الكبرى المنتظرة من هذه الشراكة في السنوات القادمة، فقد حضر رئيس قسم العمليات في شركة Asetek جون هاميل ونائب رئيس المبيعات العالمي جيمي جاميسون هذا الحدث، وناقشا في الوقت نفسه رحلة التعاون المثمرة مع شركة TRYX. وأكدت مشاركتهما الأهمية الإستراتيجية لهذا التحالف وإيمانهما برؤية TRYX ومنتجاتها الجديدة.

وتستعد شركة TRYX لإطلاق منتجاتها في الربع الثالث لهذا العام في متجر أمازون في أمريكا الشمالية وستتضمن كذلك متاجر أخرى لاحقًا، وستكون أيضًا ضمن المشاركين في معرض COMPUTEX 2024. مع العلم بأن المعرض التكنولوجي المشهور عالميًا الذي يضم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي التوليدي، سيعقد بين الرابع من يونيو والسابع من يونيو.