سامسونج تكشف عن بطاقات الذاكرة EVO Plus microSD بسرعات مذهلة

كشفت شركة سامسونج، المتخصصة في تقنية صناعة الذواكر المتطورة، عن أحدث إصدار من بطاقات الذاكرة EVO Select و EVO Plus micro SD، المصممة للأجهزة المحمولة وأجهزة الألعاب المحمولة باليد.

وتتميز بطاقات الذاكرة EVO Select و EVO Plus micro SD بسرعات نقل محسنة تصل إلى 160 ميجابايت/ الثانية؛ أي بزيادة قدرها 23% من الإصدارات السابقة.

وتأتي بطاقات الذاكرة الجديدة micro SD بأحجام متنوعة لتتناسب مع احتياجات المستخدمين، وبفضل سرعات النقل التي تصل إلى 160 ميجابايت/ الثانية، يمكن للمستخدمين نقل وتخزين كل شيء على الفور، بدءًا من الصور والمقاطع المرئية وحتى ألعاب الهاتف الذكي.

وتتميز بطاقات الذاكرة المتعددة الاستخدامات بتوافقها مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسيب المحمولة وأجهزة الألعاب المحمولة باليد العاملة بنظام أندرويد، مما يضمن توافق بطاقة واحدة مع أجهزة متعددة في منزلك. بالإضافة إلى ذلك، يضمن تصنيف السرعة من المستوى الثالث (U3) التوافق مع معظم أجهزة تسجيل الفيديو بدقة عرض قدرها 4K.

وتدعم بطاقات EVO Plus micro SD القادمة بحجم قدره 128 جيجابايت أو أكثر فئة A2، وهو أمر مهم إذا كنت تخطط لتثبيت واستخدام التطبيقات في بطاقة micro SD في الأجهزة اللوحية الذكية أو الهواتف الذكية. كما تدعم البطاقات أيضًا فئة V30، مما يتيح لك نقل الملفات المرئية الكبيرة بسرعة.

وبفضل نظام الحماية المتطور، يمكن لبطاقات micro SD تحمل الماء، والظروف القاسية، والأشعة السينية، والتلف، والسقوط، والحقل المغناطيسي.

وتؤكد سامسونج، أن سلسلة بطاقات الذاكرة PRO Plus microSD صممت للمصورين المحترفين ومصوري المقاطع المرئية ومنشئي المحتوى الذين يستخدمون الكاميرات الفورية والطائرات المسيّرة، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل المقاطع المرئية والتقاط الصور بدقة عرض قدرها 4K بسلاسة.

وتتوفر ذاكرة EVO Select microSD بالأحجام التالية:

بحجم قدره 64 جيجابايت وبسعر يبلغ 14.99 دولارًا.

بحجم قدره 128 جيجابايت وبسعر يبلغ 18.99 دولارًا.

بحجم قدره 256 جيجابايت وبسعر يبلغ 29.99 دولارًا.

بحجم قدره 512 جيجابايت وبسعر يبلغ 55.99 دولارًا.

كما تتوفر ذاكرة EVO Plus microSD بالأحجام التالية:

بحجم قدره 64 جيجابايت وبسعر يبلغ 15.99 دولارًا.

بحجم قدره 128 جيجابايت وبسعر يبلغ 20.99 دولارًا.

بحجم قدره 256 جيجابايت وبسعر يبلغ 31.99 دولارًا.

بحجم قدره 512 جيجابايت وبسعر يبلغ 60.99 دولارًا.

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها سامسونج بطاقات ذاكرة بحجم قدره 1 تيرابايت لسلسلتي EVO Select و PRO Plus microSD. مع العلم بأنها ستتوفر في الأسواق في وقت لاحق من هذا العام.