“HUB71” ترحب بانضمام 25 شركة ناشئة جديدة من 11 دولة 

أعلنت Hub71؛ منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، انضمام 25 شركة ناشئة جديدة مختارة إلى دفعتها الرابعة عشرة، وقد اُختيرت هذه الشركات للانضمام إلى برنامج Access، ومنظومة الأصول الرقمية (Hub71+ Digital Assets)، وكذلك منظومة التكنولوجيا المناخية (Hub71+ ClimateTech)، ليصل إجمالي عدد الشركات الناشئة المنضمّة إلى برامج Hub71 في الوقت الحالي إلى 223 شركة.

ونجحت المجموعة الرابعة عشرة من الشركات الناشئة المنضمّة إلى المنظومة في جمع تمويلات تزيد قيمتها على 122 مليون دولار أمريكي، بمتوسط يبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لكل شركة ناشئة.

وفي إطار جهود Hub71 المتواصلة لجذب مجموعة متنوعة من شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة إلى أبوظبي، تلقت منظومة التكنولوجيا أكثر من 1200 طلب للانضمام إليها، وبلغت نسبة الطلبات المقدمة من الأسواق الدولية أكثر من 65% من إجمالي الطلبات.

كما تمثل الشركات الناشئة المنضمّة إلى Hub71 مجموعة متنوعة من البلدان؛ تشمل: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مشاريع ناشئة من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وسنغافورة، والسويد، ونيوزيلندا، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، مما يعزز جاذبية أبوظبي كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا، وكمنصة انطلاق لنمو الشركات الناشئة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة تبلغ 64% من الشركات المنضمة الجديدة تنتمي إلى مرحلتي التمويل الأولي والفئة (أ)، مما يؤكد قدرة منظومة Hub71 على توسعة نطاق المشاريع الواعدة خلال مراحل نموها الأولى.

وتعمل هذه الشركات الناشئة ضمن 9 قطاعات مختلفة، منها: التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا المناخية، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا التعليمية، والنقل والخدمات اللوجستية، وستساهم هذه الشركات مستقبلًا بدور هام في تحصين القطاعات الرئيسية لاقتصاد أبوظبي.

وتعليقًا على ذلك؛ قال أحمد علي علوان؛ الرئيس التنفيذي لمنظومة Hub71: “تواصل أبوظبي مسيرتها الهادفة إلى تمكين شركات التكنولوجيا المبتكرة، إذ توفر برامجها المتخصصة ما تحتاج إليه الشركات الناشئة من سبل للنجاح وتحتضن مؤسسي الأعمال ذوي الرؤى المستقبلية الواعدة. وفي هذا الإطار، تحظى المجموعة الرابعة عشرة الجديدة بأهمية خاصة، حيث يؤكد نجاح هذه الشركات في جمع التمويلات إمكانيات النمو القوية التي تسعى برامج Hub71 إلى إطلاقها. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه المجموعة أيضًا أولى الشركات الناشئة المنضمّة إلى مبادرة التكنولوجيا المناخية (Hub71+ ClimateTech) المتخصصة والهادفة إلى تطوير حلول تهدف إلى مواجهة تحديات المناخ العالمية ودعم طموحات الاستدامة في دولة الإمارات”.

منظومة (Hub71+ ClimateTech) لتكنولوجيا المناخ:

ستنضم خمس شركات ناشئة إلى منظومة التكنولوجيا المناخية (Hub71+ ClimateTech) لتكون بذلك أول دفعة من الشركات المنضمة إلى هذه المنظومة المخصصة لتطوير تقنيات إزالة الكربون ودعم الوصول إلى الحياد المناخي في المستقبل.

وستستفيد الشركات الناشئة في هذه المنظومة من شبكة واسعة من الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة ومن شركاء الاستثمار والبيئة التنظيمية المتطورة في أبوظبي، سعيًا إلى توسعة نطاق تقنياتها المناخية على المستوى العالمي.

ومن هذه الشركات؛ شركة (Basetwo)، ومقرها كندا، التي جمعت تمويلات بلغت 6 ملايين دولار؛ وتوفر منصة ذكاء اصطناعي تجريبية مُصممة لمساعدة المهندسين الذين يقدمون توصيات فنية تُحسّن العوائد، لتقليل زمن وتكاليف الدورات الإنتاجية، دون التأثير في جودة المنتجات.

ومن جهة أخرى، جمعت شركة Graphmatech السويدية الناشئة مبلغًا قدره 10 ملايين دولار أمريكي؛ وتمتاز بأنها تستخدم تكنولوجيا الجرافين المبتكرة لتطوير حلول اقتصاد الهيدروجين والبطاريات العالية الأداء.

منظومة (Hub71+ Digital Assets) للأصول المالية:

واصلت منظومة (Hub71+ Digital Assets) للأصول الرقمية المتخصصة في إطلاق إمكانات النمو أمام تقنيات الويب 3، والأصول الرقمية، تحقيق نمو كبير بانضمام 9 شركات ناشئة جديدة إليها، مما يرفع العدد الإجمالي للشركات الناشئة في هذه المنظومة المتخصّصة إلى 17 شركة، ومن أبرز الشركات الجديدة المنضمة إليها:

شركة Bit2Me: وهي شركة وساطة رائدة في مجال العملات الرقمية في أوروبا نجحت في جمع تمويلات وصلت قيمتها إلى 15 مليون دولار أمريكي.

شركة (Immersve): وهي شركة ناشئة تقدم حلًا شاملًا لمحافظ الويب 3 التي تدعم تجارب الدفع المركزية واللامركزية، والتي جمعت تمويلات بقيمة 9 ملايين دولار.

وستستفيد الشركات الناشئة المنضمّة إلى برامج (Hub71) من حوافز عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم إماراتي، ومن حوافز نقدية تبلغ 250 ألف درهم إماراتي مقابل حصص من الأسهم.

وستكون الشركات الناشئة العالية الأداء مؤهلة أيضًا، بعد عام واحد، لتلقي حوافز إضافية بقيمة تبلغ 250 ألف درهم إماراتي مقابل حصص إضافية في الأسهم.

كما ستحصل الشركات الناشئة على إرشادات من الخبراء ونصائح مخصّصة، وستحظى بإمكانية الاستفادة من شبكة Hub 71 المتنامية من شركاء الأسواق ورأس المال لإطلاق قدراتها الكاملة على التوسع والنموّ.