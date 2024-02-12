أفضل 5 بدائل لهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra الجديد

يُعدّ Galaxy S24 Ultra هاتفًا رائدًا متميزًا يعمل بنظام أندرويد، ويحتوي على الكثير من المزايا، وأبرزها: معالج Snapdragon 8 Gen 3 الجديد، والكاميرا الخلفية الرباعية العدسات، والبطارية الكبيرة، ودعم الشحن اللاسلكي ومقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68. كما يتضمن هاتف سامسونج الجديد مجموعة متنوعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة الاستخدام.

يفكر الكثير من الأشخاص في شراء هاتف جالاكسي إس24 ألترا الأحدث من سامسونج، ولكن العديد منهم يفكرون في أفضل البدائل له لأسباب مختلفة، فمنهم من يبحث عن بديل يتمتع بمواصفات قوية ولكنه أرخص قليلًا من إس24 ألترا الذي يُباع بسعر يبدأ من 1300 دولار، وبعض الأشخاص يبحثون عن بديل أصغر قليلًا من إس24 ألترا، ومنهم من يبحث عن هاتف يدعم الشحن السريع، وغيرها من الأسباب.

بغض النظر عن السبب الذي يمنعك من شراء Galaxy S24 Ultra ويدفعك إلى البحث عن بديل مناسب لاحتياجاتك، يمكن أن تجد من الخيارات التالية الهاتف المناسب لك:

1- هاتف Google Pixel 8 Pro: أفضل بديل لهاتف Galaxy S24 Ultra

يُعدّ Pixel 8 Pro أفضل بديل لهاتف Galaxy S24 Ultra بسبب مزاياه ومواصفاته، بالإضافة إلى أنه يُباع بسعر أقل من سعر هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra.

يمتاز هاتف جوجل Pixel 8 Pro بالتصميم الأنيق، ونظام الكاميرا المتطور، ودعم الشحن السلكي السريع، والأهم أنه يدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي المشابهة للمزايا المتوفرة في هاتف Galaxy S24 Ultra.

يعمل هاتف Pixel 8 Pro بمعالج جوجل الجديد Tensor G3، ويدعم تحديثات نظام التشغيل لسبع سنوات مثل هاتف سامسونج، كما يتضمن بعض المزايا المميزة، ومنها: المستشعر المدمج في الهاتف لقياس درجة الحرارة، والعديد من المزايا التي أضافتها جوجل إلى هذا الهاتف بعد إطلاقه، مثل: Zoom Enhance لتحسين الصور، و Video Boost لتحسين جودة مقاطع الفيديو.

إليك أربعة أسباب أساسية تجعلك تختار هاتف جوجل Pixel 8 Pro بدلًا من هاتف Galaxy S24 Ultra:

يدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتسهيل العديد من المهام ومنها تحرير الصور. سيحصل على تحديثات لنظام التشغيل لمدة قدرها سبع سنوات. يضم نظام كاميرا متطورًا. يُباع بسعر أرخص بكثير من هاتف سامسونج، فهو يُباع بسعر يبدأ من 999 دولارًا

2- هاتف Galaxy S23 Ultra: أفضل بديل لهاتف Galaxy S24 Ultra لمحبي هواتف سامسونج Ultra

يشترك هاتف Galaxy S23 Ultra مع طراز S24 Ultra في العديد من المواصفات الرئيسية، وأبرزها: التصميم، ودقة الكاميرا الرئيسية التي تبلغ 200 ميجابكسل، ودعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، وقلم S Pen والبطارية الكبيرة ودعم تقنية الشحن اللاسلكي.

يفقد هاتف Galaxy S23 Ultra بعض المزايا القوية المتوفرة في الطراز الحديث، وأبرزها: مزايا الذكاء الاصطناعي التي يوفرها المساعد الذكي Galaxy AI، ودعم تحديثات نظام التشغيل لسبع سنوات، لكن هذه المزايا يمكنك الاستغناء عنها إذا كنت من محبي هواتف سامسونج ألترا وتبحث عن بديل أرخص من طراز S24 Ultra.

إليك الأسباب الرئيسية التي تجعلك تختاره بدلًا من هاتف Galaxy S24 Ultra:

يتضمن المواصفات الرئيسية نفسها المتوفرة في طراز إس24 ألترا. يُباع بسعر أرخص من إس24 ألترا، فهو يُباع بسعر يبدأ من 875 دولارًا

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بين هاتفي Galaxy S23 Ultra و Galaxy S24 Ultra، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 Ultra و Galaxy S23 Ultra.. هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟“.

3- هاتف iPhone 15 Pro Max: أفضل بديل لمحبي هواتف آيفون

إذا كنت تريد هاتفًا متميزًا وقويًا ويعمل بنظام iOS، فإن iPhone 15 Pro Max هو الخيار الأفضل لك، وهو أفضل بديل لهاتف إس24 ألترا يعمل بنظام iOS.

يأتي هذا الهاتف بتصميم أنيق وفخم، ويعمل بأقوى معالج من آبل وهو معالج A17 Pro، ويضم نظام كاميرا متطورًا، ويحتوي على منفذ للشحن من نوع USB-C بدلًا من منفذ Lightning القديم.

يمكنك تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف وأبرز الفروق بينه وبين هاتف سامسونج Galaxy S4 Ultra في مقال: “مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 Ultra و iPhone 15 Pro Max“.

4- هاتف OnePlus 12: أفضل بديل لك إذا كنت تبحث عن هاتف يدعم الشحن السريع

قد يكون السبب الأبرز لاختيار هاتف OnePlus 12 بدلًا من إس24 ألترا هو دعمه تقنية الشحن السريع؛ إذ يدعم هذا الهاتف تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 100 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا. وتحتاج بطاريته التي تبلغ سعتها 5400 ميلّي أمبير في الساعة إلى مدة قدرها نصف ساعة لشحنها كاملة.

يمتاز هذا الهاتف أيضًا بالعديد من المواصفات القوية، فهو يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد والقوي، ويضم نظام كاميرا متطورًا، وشاشة بمواصفات جيدة. لكن الجانب السلبي هو أنه لا يدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، فهو يدعم مقاومة الرذاذ والغبار وفقًا لمعيار IP65.

إليك أبرز الأسباب التي تجعلك تختار OnePlus 12 بدلًا من هاتف إس24 ألترا:

دعم تقنية الشحن السلكي الفائق السرعة. البطارية الكبيرة والمعالج القوي. نظام الكاميرا المتطور.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، وأبرز الفروق بينه وبين هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 Ultra و OnePlus 12“.

5- هاتف Galaxy S24: أفضل بديل لمحبي هواتف سامسونج

يُعدّ Galaxy S24 الأساسي بديلًا مثاليًا لهاتف Galaxy S24 Ultra إذا كنت لا ترغب في إنفاق الكثير من النقود وتبحث عن بديل أصغر حجمًا من إس24 ألترا.

تشمل المزايا البارزة لهذا الهاتف: المعالج القوي ودعم الشحن اللاسلكي ودعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، بالإضافة إلى دعم مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في طراز ألترا، وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل لسبع سنوات كما هو الحال مع طراز إس24 ألترا.

ومع ذلك، فإن S24 أرخص بكثير من إس24 ألترا، ومقابل هذا الفرق في السعر ستحصل على هاتف يضم بطارية أصغر بكثير من بطارية طراز ألترا الأكبر في السلسلة، وشاشة بدقة أقل من دقة شاشة طراز ألترا، ونظام كاميرا أقل تطورًا من نظام الكاميرا في إس24 ألترا.

إليك ثلاثة أسباب أساسية تجعله بديلًا ممتازًا لهاتف S24 Ultra:

يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي نفسها المتوفرة في هاتف S24 Ultra. سيحصل على تحديثات لنظام التشغيل لمدة قدرها سبع سنوات كما هو الحال مع طراز ألترا. يُباع بسعر أرخص بكثير من سعر طراز ألترا، فهو يُباع بسعر يبدأ من 800 دولار