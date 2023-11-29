دبي في المركز الأول إقليميًا والثامن عالميًا ضمن مؤشر قوة المدن العالمي 2023

أظهر (مؤشر قوة المدن العالمي 2023) GPCI – الصادر عن معهد الإستراتيجيات الحضرية التابع لمؤسسة (موري ميموريال) اليابانية – نجاح مدينة دبي في الانضمام إلى قائمة أفضل عشر مدن عالميًا للمرة الأولى، إذ تقدمت دبي ثلاثة مراكز هذا العام لتصل إلى المركز الثامن عالميًا في المؤشر، لتكون بذلك أول مدينة شرق أوسطية تحقق هذا الإنجاز العالمي المرموق، مما يضعها في مصاف أفضل المدن العالمية للعيش والعمل.

ريادة دبي الثقافية:

كما حافظت مدينة دبي على مكانتها في المركز الرابع عالميًا للعام الثاني على التوالي ضمن (محور التفاعل الثقافي)، فيما جاءت لندن، ونيويورك، وباريس في المراكز الثلاثة الأولى، لتتفوق بذلك دبي على مدن عالمية كبرى مثل: طوكيو وإسطنبول ومدريد وموسكو وسنغافورة اللواتي حللن في المراكز من الخامس وحتى التاسع على الترتيب، مما يعكس نجاح دبي في تعزيز ريادتها ومكانتها العالمية كوجهة ثقافية ومركز رئيسي للإبداع والابتكار، وواحدة من أفضل المدن للعيش والعمل على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية دبي الثقافية، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزًا ثقافيًا عالميًا، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وقد أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الريادة والتقدم الذي حققته دبي في (مؤشر قوة المدن العالمي 2023)، يترجم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية لتحقيق المراكز الأولى عالميًا ضمن مختلف القطاعات الحيوية، ولكي تكون دبي المدينة الفضلى للعيش والعمل على مستوى العالم.

دبي أول مدينة عربية وإقليمية ضمن نادي العشر الكبار حسب مؤشر GPCI الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية – مؤسسة "موري ميموريال" اليابانية وجاءت في المركز الثامن عالمياً … نشكر كل الفرق التي عملت وتعمل من أجل هذا الإنجاز … لكن رسالتي لفريق دبي ومجتمعها واضحة، حبانا الله بوالدٍ… pic.twitter.com/6GYnYXf4eH — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 27, 2023

وأشار سموه إلى أن ترسيخ مكانة دبي كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، وتعزيز دورها الرائد في إيجاد فرص النمو يمر من خلال تهيئة أفضل بيئات العمل الداعمة للكادر الوطني والجاذبة للكفاءات العالمية المتميزة، ورفع مستويات الأداء، ومنح الفرص للأفكار المتطورة، لدفع مسيرة التطوير الشامل وإيجاد نموذج عالمي مرجعي في الاقتصاد المستدام والمرن.

أفضل عشر مدن عالميًا وفقًا لمؤشر قوة المدن العالمي 2023:

لم يشهد المؤشر أي تغيير في التصنيف من المركز الأول إلى السابع هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2022، إذ ظلت لندن في المركز الأول، تلتها نيويورك في المركز الثاني، ثم جاءت طوكيو في المركز الثالث، وباريس في المركز الرابع متقاربتين في النتائج، إذ لم تتمكن أي منهما من زيادة نتائجها عن العام الماضي.

في حين ارتفعت دبي من المركز الحادي عشر إلى المركز الثامن – لتصبح أول مدينة شرق أوسطية في المراكز العشرة الأولى – وتراجعت مدينة شنغهاي من المركز العاشر إلى المركز الخامس عشر، وتراجعت برلين مركزين إلى المركز العاشر.

كما حسنت لندن (الأولى)، وسنغافورة (الخامسة) نتائجهما مقارنة بالعام الماضي من خلال تجديد نقاط القوة التي كانت راكدة أثناء جائحة (CoV-19).

إليك قائمة أفضل عشر مدن عالميًا:

لندن.

نيويورك.

طوكيو.

باريس.

سنغافورة.

أمستردام.

سيول.

دبي.

ملبورن.

برلين.

الجدير بالذكر أن الظروف العالمية، مثل: الصراعات الدولية وارتفاع معدلات التضخم وتغير أساليب العمل، كان لها تأثير كبير في تصنيفات هذا العام بشكل عام.

تفوّق دبي عالميًا:

بيّن مؤشر قوة المدن العالمي 2023 أيضًا تفوق دبي وصدارتها في عدد من المؤشرات الفرعية الخاصة بمرونة أسلوب العمل، ونظافة المدينة، بالإضافة إلى تصدرها لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية، واستقطاب الزوار والسياح، وارتفاع أعداد المسافرين عبر مطاراتها من جميع أنحاء العالم، مما أهّلها للارتقاء على سلم التصنيف للمؤشر العام متفوقة على العديد من المدن العالمية الشهيرة.

كما حققت دبي تقدمًا في المؤشرات الفرعية ضمن (محور التفاعل الثقافي)، حيث جاءت في مركز الصدارة عالميًا بمحور (عدد المقيمين الأجانب)، والثانية عالميًا في (عدد غرف الفنادق الفاخرة)، والعاشرة في (عدد الشركات الناشئة)، وذلك بفضل ما تتمتع به الإمارة من إمكانيات ومقومات اقتصادية وثقافية وبيئة إبداعية ونقاط جذب سياحية متنوعة.

الجدير بالذكر أن دبي تُعدّ اليوم من أشهر المدن على مستوى العالم في مجالات الاقتصاد والمال والأعمال والسياحة والسفر، ومن أكثر المدن نجاحًا في استقطاب الكفاءات، حيث يقيم على أرضها أكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان والثقافات يعيشون معًا في بيئة تسودها قيم المودة والتسامح، كما أنها تُصنف اليوم واحدة من أكثر المدن السياحية جذبًا على مستوى العالم.

ما مؤشر قوة المدن العالمي؟

تقدم مؤسسة (موري موموريال)، وهي هيئة بحثية أنشأتها شركة (موري بيلدينج) Mori Building، المتخصصة في التطوير الحضري في اليابان مؤشر قوة المدن العالمي سنويًا منذ عام 2008؛ لتقييم المدن الكبرى في العالم وتصنيفها حسب قوتها التنافسية في جذب الكوادر البشرية والزوار، ورؤوس الأموال والشركات من جميع أنحاء العالم.

ويقوم المؤشر بذلك بناءً على تقييم يعتمد على ستة محاور أساسية، تشمل: الاقتصاد، والبحث والتطوير، والتفاعل الثقافي، ومستوى العيش، والبيئة، وإمكانية الوصول.

ويُعدّ مؤشر قوة المدن العالمي مرجعًا عالميًا لقياس أداء المدن العالمية وتعزيز تنافسيتها، إذ تستخدمه الحكومات والشركات والأفراد لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والهجرة والسفر.

كما يعكس المؤشر الطابع المرن للمدن وقدرتها على التكيف والازدهار في مواجهة التحديات العالمية، مما يوفر نظرة شاملة إلى المدينة؛ حول مكانتها العامة وتأثيرها في الساحة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة مؤشر قوة المدن العالمي 2023 قد تضمنت مدينة عربية أخرى وهي: العاصمة المصرية القاهرة، التي احتلت المرتبة الـ 47 ضمن التصنيف.