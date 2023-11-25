فيليبس تكشف عن شاشة Evnia 32M2C5500W بمعدل تحديث قدره 240 هرتزًا

أعلنت شركة فيليبس (Philips) إضافة جديدة إلى مجموعة شاشات اللاعبين Evnia المشهورة بمواصفاتها.

تقدم شاشة Evnia 32M2C5500W كل ما يحتاج إليه اللاعبون اليوم لتحقيق التجربة المثلى، ومن مزايا هذه الشاشة اعتمادها على لوحة VA بحجم قدره 31.5 بوصة، ويلاحظ اعتمادها على زاوية انحناء قدرها 1000R؛ هذا الانحناء سوف يساعد المستخدم أو اللاعب على رؤية كامل محيط الشاشة وأطرافها مع راحة كبرى للعين.

الصور الفائقة الوضوح بدقة عرض قدرها 1440×2560 بكسلًا أو Quad HD بكسل تضمن أن تكون كل لقطة واضحة، وكذلك تقنية النطاق الديناميكي العالي الحاصلة على شهادة (DisplayHDR 400) تعرض معدل سطوع يصل إلى 500 شمعة في المتر المربع، مع عمق ألوان حقيقي يبلغ 8 بت، ونسبة التباين تصل إلى 4,000:1، وزمن الاستجابة يصل إلى 0.5 ميلي/ الثانية، ومساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 92%.

قال زيني بيركتاري، رئيس قسم التسويق ونائب مدير التسويق في شركة فيليبس الأوروبية وقسم شاشات AOC: “تجمع شاشة Evnia 32M2C5500W بين السرعة و الأداء الرسومي والراحة التي يبحث عنها اللاعبون اليوم، كل ذلك في شاشة واحدة مصممة على نحو جميل؛ من المؤكد أنها ستجلب ساعات من المتعة لمستخدميها. ستكون هذه الشاشة هدية مثالية للاعبك المفضل”.

توفر شاشة Evnia 32M2C5500W السرعة والدقة التي يتطلبها أحدث جيل من الألعاب، دون فقدان أي إطار على الإطلاق. مع معدل تحديث متحرك قدره 240 هرتزًا، تأتي الشاشة بتقنية AMD FreeSync Premium التي تعمل على جعل معدلات التحديث متحركة وغير ثابتة على نحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لمنع حدوث مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة أثناء اللعب.

وجهزت فيليبس شاشة Evnia 32M2C5500W بمجموعة واسعة من المزايا المصممة خصوصًا لراحة اللاعبين ورفاهيتهم، سواء كنت تستخدم EasySelect للتبديل بسهولة بين القوائم التي تظهر على الشاشة، أو تقليل إجهاد العين بفضل وضع LowBlue وتقنية Flicker-Free، أو الاستفادة من إمكانيات الإمالة والدوران وضبط الارتفاع لقاعدة Ergo الصغيرة الخاصة بالشاشة.

شاشة Evnia 32M2C5500W ستكون متاحة للبيع بدءًا من نهاية شهر نوفمبر بسعر يبلغ 429.99 جنيهًا إسترلينيًا.