ويسترن ديجيتال تبدأ شحن أقراص CMR HDD بحجم قدره 24 تيرابايت

مع تضاعف عدد التطبيقات الجديدة تبقى محركات الأقراص الصلبة (HDD) المخصصة للقطاع التجاري من ويسترن ديجيتال بالغة الأهمية لمساعدة عملاء مراكز البيانات على تصميم بنية تحتية مستدامة وقابلة للتطوير وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

ومع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي والعديد من التطبيقات المبتكرة التي يتيحها، فإن طلب أقراص التخزين الموثوقة والعالية السعة والتي تستهلك طاقة منخفضة يزداد بشدة.

تستفيد ويسترن ديجيتال من الابتكارات التقنية مثل: ePMR، و OptiNAND، و UltraSMR، وبفضل تلك التقنيات تشحن ويسترن ديجيتال الآن عائلة محركات الأقراص الصلبة CMR HDD الجديدة المكونة من 10 أقراص بحجم قدره 24 تيرابايت إلى عملاء مراكز البيانات في القطاع التجاري والبيئات السحابية والحوسبة الفائقة.

منذ شهر أغسطس عام 2023، تضاعف حجم إنتاج محركات الأقراص الصلبة SMR HDD الجديدة بحجم قدره 28 تيرابايت، مما زاد من مكانة ويسترن ديجيتال المتخصصة في قطاع أقراص SMR، إذ وصلت شحناتها من أقراص SMR HDD بحجم قدره 26 تيرابايت قرابة مليون تيرابايت وهو ما يعادل تقريبًا نصف عدد شحنات أقراص HDD المخصصة لمراكز البيانات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024.

بُني هذا الجيل الجديد من محركات الأقراص الصلبة مع ابتكارات تقنية مصممة خصيصًا لعملاء مراكز البيانات الذين يبحثون باستمرار عن أعلى سعة تخزينية من أجل مساعدتهم على تحقيق أقل تكلفة إجمالية ممكنة للملكية (TCO).

صممت أقراص HDD بحجم قدره 28 تيرابايت و24 تيرابايت من مواد معاد تدويرها بنسبة تصل إلى 40%، وهي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 10% لكل تيرابايت، مما يساهم في تحقيق أهداف كفاءة طاقة البنية التحتية لمراكز البيانات على نطاق واسع.

بحجم قدره 28 تيرابايت، يوفر محرك الأقراص الصلبة Ultrastar DC HC680 SMR الجديد أقصى كثافة تخزينية لعملاء مراكز البيانات في القطاع التجاري والبيئات السحابية والحوسبة الفائقة.

وصمم قرص Ultrastar DC HC680 SMR من أجل أعباء عمل الكتابة المتسلسلة حيث تعد كثافة التخزين ضمن معادلة واط لكل تيرابايت، ودولار لكل تيرابايت من المعايير المهمة، وهو يستهدف بيئات مثل التخزين الضخم، والنسخ الاحتياطي، والأرشيف عبر الإنترنت، وكاميرات المراقبة، والتخزين السحابي، وتخزين البيانات الكبيرة، وغيرها من التطبيقات.

يعد محرك الأقراص الصلبة Ultrastar DC HC580 CMR HDD بحجم وقدره 24 تيرابايت مع تقنية OptiNAND المحسنة الخطوة الهامة في زيادة كثافة البيانات، مما يسمح لعملاء مراكز البيانات بزيادة مساحة التخزين الخاصة بهم إلى أقصى حد ضمن نفس الحجم وضمن البيئات المحدودة الطاقة.

وللحصول على كثافة تخزين مثلى، يمكن لمحركات الأقراص HC580 توفير ما يصل إلى 612 تيرابايت من حجم التخزين الأولي لكل وحدة رف (U) في سيرفر 4U 102-drive bay. تتميز محركات الأقراص أيضًا بكفاءة كبرى في استهلاك الطاقة، حيث توفر نسبة أقل تبلغ 12% لكل واط تيرابايت مقارنة بإصدار الشركة السابق الذي يأتي بحجم قدره 22 تيرابايت.

وتعمل ويسترن ديجيتال أيضا على شحن محرك الأقراص الصلبة WD Gold CMR SATA HDD بحجم قدره 24 تيرابايت إلى الأسواق. صممت هذه المحركات خصيصًا للقطاع التجاري والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تخزين أكثر موثوقية للبيانات الكبرى مقارنة بمحركات الأقراص الصلبة التقليدية للعملاء.

من خلال الاستفادة من ابتكارات تقنية Ultrastar، يوفر محرك الأقراص الصلبة WD Gold بحجم قدره 24 تيرابايت ما يصل إلى 2.5 مليون ساعة من متوسط الوقت بين الفشل (MTBF)، ويتميز بتقنية الحماية من الاهتزاز، وهو مصمم للتعامل مع أعباء العمل التي تصل إلى 550 تيرابايت سنويًا ويأتي مع ضمان محدود لمدة 5 سنوات.