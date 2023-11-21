هواوي تدعم تطبيقات أندرويد لمستخدميها العالميين

ذكرت في الآونة الأخيرة مجموعة من التقارير أن هواوي في طريقها إلى التخلي عن دعم تطبيقات أندرويد بسبب نظامها التشغيلي HarmonyOS، ونتيجة لذلك، نشر المتحدث باسم الشركة بعض التوضيحات لمستخدمي الهواتف العالميين.

وأشارت الشركة إلى أنه بإمكان مستخدمي هواتفها خارج الصين الاستمرار في استخدام تطبيقات أندرويد بثقة من خلال هواتفها العاملة بواجهة المستخدم EMUI، مما يعني أن الشركة لن تصدر نظامها التشغيلي HarmonyOS للنماذج العالمية.

وذكرت الشركة أيضًا أنها تواصل في المستقبل زيادة دعمها للمطورين العالميين، وتوفير بيئات تطوير وأدوات فضلى، وتقديم تجارب فضلى، وتحقيق قيمة أعمال كبرى.

وفصلت شركة هواوي في عام 2020 النظام البيئي لنظامها التشغيل HarmonyOS عن النظام البيئي لواجهة المستخدم EMUI، إذ كان الأول حصريًا للصين والأخير للمستخدمين العالميين.

وأنفقت هواوي على مدى السنوات الثلاث الماضية موارد قليلة على واجهة المستخدم EMUI وتطويرها فيما يتعلق بالهواتف الذكية.

ووصل الإصدار الحديث من واجهة المستخدم EMUI 13 إلى 11 نموذجًا مؤهلًا فقط، ولم تحصل العديد من النماذج الأخرى على هذا الإصدار.

ونشرت الشركة من ناحية أخرى جدولًا ضخمًا للطرح يغطي الأجهزة التي يزيد عمرها على 4 سنوات، مما يعكس التحول في الإستراتيجية وإدارة خدمات ما بعد البيع.

ولم تخطط هواوي بعد أربع سنوات من الإطلاق لإخراج HarmonyOS خارج السوق المحلية. وأشارت الشركة إلى أنها تواصل استخدام واجهة المستخدم EMUI بخصوص النماذج العالمية من الهواتف الذكية.

ولم تكشف الشركة عن أساس واجهة المستخدم EMUI علنًا سواء كانت أندرويد أو HarmonyOS، ونتيجة لذلك، هناك بعض الشكوك التي تتفق في هذا الشأن.

ولا تأتي هواتف هواوي مزودة بتطبيقات جوجل وخدماتها المثبتة سابقًا، وذلك على عكس الشركات المصنعة الأخرى لأجهزة أندرويد، ويرجع ذلك إلى الحظر الأمريكي المفروض منذ عام 2019 على الشركة.

وتشغل منذ ذلك الحين جميع الهواتف الجديدة، ومن ضمنها الأجهزة الرائدة، التطبيقات والخدمات التي طورتها هواوي، ويعد إطار عمل تطبيقات أندرويد هو الشيء الوحيد الذي يدير النظام البيئي العالمي لهواتف هواوي.

واجتذب نظام التشغيل HarmonyOS منذ صدوره الكثير من الاهتمام باعتباره نظامًا تشغيلًا موزعًا، إذ يدعم تشغيل مجموعة متنوعة من الأجهزة الطرفية، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية القابلة للارتداء والشاشات الذكية، ويوفر منصة خدمة متكاملة لتطوير التطبيقات والأجهزة.

ومن المتوقع مع مرور الوقت والتقدم المستمر للتكنولوجيا أن تواصل هواوي تقديم الابتكارات ونشر نظام HarmonyOS حول العالم، مما يجلب المزيد من المنافسة والخيارات إلى السوق العالمية لأنظمة التشغيل.