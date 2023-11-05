أمازون تغلق متاجر الملابس مع تركزيها على البقالة

قررت شركة أمازون إغلاق متاجرها الفعلية للملابس بعد عام ونصف العام تقريبًا من افتتاح متجرها الأول، متخلية عن شكل آخر من أشكال البيع بالتجزئة في الوقت الذي تزيد فيه الشركة تركيزها على متاجر البقالة.

وتعد عملية الإغلاق التحول الأحدث في إستراتيجية البيع بالتجزئة الفعلية. وأخبرت أمازون الموظفين إغلاقها بحلول 9 نوفمبر متاجر Amazon Style.

وقالت كريستين كيش، المتحدثة باسم أمازون: “قررنا بعد دراسة متأنية إغلاق متاجر التجزئة الفعلية Amazon Style والتركيز على تجربة تسوق الأزياء عبر الإنترنت، إذ نقدم مجموعة خيارات جديدة بقيمة كبيرة، كما نقدم تكنولوجيا مبتكرة لتلبية احتياجات كل عميل”.

وأغلقت عملاقة التجارة الإلكترونية في العام الماضي معظم متاجرها الفعلية الحاملة لعلامتها التجارية، وتخلت عن بعض مساحة المستودعات، وألغت العديد من الرهانات غير المثبتة، وسرحت نحو 27 ألف موظف، وذلك في خطوة واسعة لخفض التكاليف والحد من الإنفاق.

واختارت أمازون في شهر مايو 2022 المضي قدمًا في افتتاح متاجرها الفعلية للملابس ووظفت بضع مئات من الأشخاص، مع أنها ألغت في ذلك العام العديد من الأشكال الأخرى للبيع بالتجزئة.

وأوضحت كيش أن أمازون تعمل مع الموظفين المتأثرين بإغلاق المتاجر وتمنحهم خيار الانتقال إلى وظائف أخرى في الشركة، كما تعرض مكافأة نهاية الخدمة على الموظفين الذين يرفضون النقل الداخلي ويختارون عدم البقاء.

وبدأ المدير المعين حديثًا لقيادة متاجر البيع بالتجزئة الفعلية في أمازون، توني هوجيت، جهودًا لإعادة تصميم متاجر البقالة الحاملة لعلامة الشركة التجارية وتبسيط امتيازات البقالة عبر الإنترنت.

وقالت كيش: “تواصل أمازون الاستثمار في تنمية أعمال متاجر البقالة التي تشمل Amazon Fresh و Amazon Go وهول فودز ماركت. تظل متاجر البيع بالتجزئة الفعلية مهمة للشركة، وتخطط أمازون لمواصلة فتح متاجر البقالة الجديدة”.

وارتفعت إيرادات قطاع المتاجر الفعلية في عملاقة التجارة الإلكترونية بنسبة 5.6 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي إلى 4.9 مليارات دولار، وذلك بدعم من سلسلة محلات البقالة هول فودز ماركت.