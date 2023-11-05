آبل تعتزم إصلاح مشكلة استنزاف البطارية في ساعتها الذكية .. عاجل

تستعد شركة آبل لإصلاح مشكلة برمجية في الإصدارات المختلفة من ساعتها الذكية تسبب استنزافًا لشحن البطارية بعد تثبيت تحديث watchOS 10.1.

وبحسب مذكرة داخلية أرسلتها الشركة إلى وكلائها المعتمدين، فقد أقرت آبل بوجود المشكلة ووعدت بحلها قريبًا دون الإشارة إلى موعد محدد.

ولم تقدم الشركة أي تفاصيل أخرى بشأن سبب المشكلة ومدى انتشارها بين العملاء أو الإصدارات المتأثرة.

وبرزت شكاوى العملاء بخصوص استنزاف بطارية ساعة آبل عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات المتخصصة، مثل منتدى آبل للدعم الفني، بعد تثبيت تحديث watchOS 10.1 نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبتحليل تلك الشكاوى، وُجد أن المشكلة تصيب مجموعة كبيرة من الإصدارات، ومنها إصدارات قديمة كالجيل الخامس من الساعة وصولًا إلى الإصدارات الحديثة، مثل إصدار ألترا 2.

وأفاد بعض العملاء بأن نسبة شحن البطارية تهبط إلى نحو 50% في أقل من ساعة من الاستخدام بعد شحن البطارية كاملةً.

وكانت آبل قد ذكرت أن تحديث iOS 17.1 الذي صدر حديثًا لهواتف آيفون يحل مشكلة الاستهلاك الزائد للطاقة عند ربط ساعة آبل بنظام watchOS 10.1 مع هواتف آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 17، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا.

ومن المنتظر أن تطلق آبل تحديثًا جديدًا قد يحمل رقم watchOS 10.1.1 أو watchOS 10.2 قبل نهاية العام الجاري لإصلاح مشكلة استنزاف شحن البطارية بالإضافة إلى مشكلات أخرى أقل انتشارًا مثل مشكلة الحرارة الزائدة في بعض الإصدارات.