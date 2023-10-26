جوجل تدفع مليارات الدولارات سنويًا لإرضاء آبل

تدفع شركة جوجل لشركة آبل مليارات الدولارات كل عام لتكون محرك البحث الافتراضي في متصفح سفاري عبر أجهزة آيفون وآيباد وماك.

وظهرت العديد من التخمينات والشائعات خلال المحاكمة الجارية بين وزارة العدل الأمريكية وجوجل التي تصل إلى 10 مليارات دولار وترتفع إلى 20 مليار دولار.

ووفقًا لتقرير جديد من صحيفة نيويورك تايمز، فإن عملاقة البحث دفعت لشركة آبل في عام 2021 نحو 18 مليار دولار.

وتمنح هذه الأموال عملاقة البحث موضعًا متميزًا عبر أجهزة آبل، كما أنها منعت الشركة المصنعة لهواتف آيفون تاريخيًا من بناء محركها للبحث.

وشهد جون جياناندريا، المسؤول التنفيذي السابق في شركة جوجل والمسؤول الآن عن التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في شركة آبل، خلال المحاكمة بأن آبل قد فكرت في كل شيء بدءًا من شراء محرك البحث Bing وحتى بناء محركها للبحث، مع أنها كانت قلقة بشأن التنافس مع جوجل وخسارة صفقتها.

وقدم ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، سببًا آخر وراء استمرار شركة آبل في صفقة جوجل عندما أدلى بشهادته، إذ قال: “قد تسبب جوجل مشاكل في حال انتهت الصفقة”.

وأضاف: “تستطيع جوجل استخدام تطبيقاتها ذات الشعبية الكبيرة، مثل جيميل، والخرائط، ويوتيوب، للترويج لتنزيل متصفح كروم وتعليم الأشخاص كيفية التحايل على متصفح سفاري، مما قد يؤدي إلى إضعاف قيمة صفقة آبل مع أي محرك بحث آخر”.

وتعني شهادته ناديلا أن صفقة جوجل وآبل مفيدة للطرفين، كما أنها تُعد بمنزلة معاهدة سلام بين الشركتين. ووفقًا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، فإن ناديلا كان محقًا.

وبحثت جوجل في السنوات الأخيرة عن طرق لتقويض ميزة Spotlight من خلال إنشاء ميزة مماثلة في متصفح كروم تقدم للمستخدمين حقائق ومعلومات سريعة من الملفات والرسائل والتطبيقات الموجودة ضمن الجهاز، وذلك بعد شعورها بالتهديد بسبب التحسينات التي أدخلتها آبل على ميزة Spotlight.

وبدأت عملاقة البحث أيضًا باستكشاف كيفية استخدام قوانين المنافسة الجديدة في الاتحاد الأوروبي لحث المزيد من الأشخاص على الانتقال إلى متصفح كروم.

وأصبحت شروط وتأثيرات صفقة آبل مع جوجل محور المحاكمة الحالية، إذ حاججت وزارة العدل بأن هذه الصفقة ترقى إلى مستوى الاحتكار المانع من المنافسة، إذ يوضح الشهود أن أي محرك بحث يتمتع بإمكانية الوصول إلى حصة آبل الهائلة في السوق قد يصبح على الفور لاعبًا قويًا.

وشهد ناديلا بأن آبل قادرة فعليًا على جعل محرك البحث لاعبًا قويًا من خلال جعله محرك البحث الافتراضي ضمن أجهزتها، وأنه كان على استعداد لخسارة 15 مليار دولار سنويًا لجعل محرك البحث Bing هو محرك البحث الافتراضي ضمن أجهزة آبل.