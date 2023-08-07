هواوي تُضيف ثلاثة حواسيب محمولة جديدة إلى سلسلة MateBook

أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية اليوم عن ثلاث إضافات جديدة إلى سلسلة حواسيب MateBook الشهيرة؛ وهي: MateBook 14 و MateBook D 16 وMateBook 16s.

ويأتي حاسوب MateBook 16s بتصميم أنيق خفيف الوزن مع شاشة كبيرة ومعالج جديد تمامًا، والكثير من الميزات الذكيّة. أمّا حاسوب (MateBook 14) يمتاز بالأداء العالي وشاشة العرض الكاملة من هواوي HUAWEI FullView 2K التي تأتي بمقاس 14 بوصة. ويُعدّ MateBook D 16 أيضًا حاسوب محمول عالي الأداء وخفيف الوزن، ولكن مع شاشة كبيرة مقاسها 16 بوصة.

تحمل الحواسيب المحمولة الثلاثة الجديدة جماليات سلسلة MateBook الرائعة، والميزات المبتكرة، والأداء القوي لمعالج (إنتل) Intel من الجيل الثالث عشر العالي الأداء، بالإضافة إلى ميزات الأجهزة الفائقة Super Device.

بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميز أيضًا بهوائي HUAWEI Metaline الجديد تمامًا، الذي يوفر اتصالًا أكثر استقرارًا بالشبكة يمتد عبر مسافات طويلة وقدرة Wi-Fi 6.

تتوفر حواسيب هواوي الثلاثة: MateBook 14، وMateBook D 16، وMateBook 16s للشراء في المملكة العربية السعودية من خلال موقع هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.

1- حاسوب HUAWEI MateBook 14:

يأتي حاسوب (HUAWEI MateBook 14) بشاشة عرض كاملة من هواوي مع حافات رفيعة جدًا تحيط بها، ونتيجة لذلك، يتميّز الجهاز بنسبة شاشة إلى جسم عالية تبلغ 90%، إذ إن الحافات العلوية واليسرى واليمنى يصل مقاسها إلى 4.9 ملم فقط.

وتسمح هذه الحافات الرقيقة بمنظور رؤية أوسع بينما تساهم أيضًا في تصميم أكثر إحكامًا وإمكانية تنقّل أفضل. كما يتميز الحاسوب بشاشة تصل دقتها إلى 2160 × 1440 بكسل، وتدعم نطاقًا لونيًا واسعًا sRGB بنسبة 100%، وذات نسبة تباين عالية تصل إلى 1500:1. وهذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يحتاجون إلى إجراءات متعلقة بالرسم وتحرير مقاطع الفيديو.

يعمل حاسوب (MateBook 14) بمعالج (Intel Core i7-1360P) من الجيل الثالث عشر، وبصفته أحدث معالج طورته شركة إنتل ستعمل بُنية وحدة المعالجة المركزية الهجينة الجديدة ذات النوى المنفصلة للأداء ونواة الكفاءة، على إرسال الموارد بذكاء وفقًا لمتطلبات المهام المختلفة، وتوجيه المهمة الصحيحة إلى النواة الصحيحة، مما يتيح للمستخدمين تشغيل الحوسبة الثقيلة بسهولة والتعامل مع المهام المتعددة.

2- حاسوب HUAWEI MateBook D 16:

يتميز حاسوب (HUAWEI MateBook D 16) بشاشة عرض كاملة وغامرة مقاسها 16 بوصة مع نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90%، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10. بالمقارنة مع نسبة العرض إلى الارتفاع التقليدية 16:9، يوفر هذا الأمر مساحة عرض أوسع، مما يجعل الحاسوب مناسبًا للمهام التي تركز على الإنتاجية، مثل: العمل مع المخططات والمستندات، وكذلك للأغراض الترفيهية.

يشغّل جهاز HUAWEI MateBook D 16 الجيل الثالث عشر من معالجات (Intel® Core ™ H- Series) ويمكن تهيئته حتى i9-13900H، مع TDP يصل إلى 40 واط، وذاكرة وصول عشوائي RAM مزدوجة القناة، ومحرك أقراص من نوع SSD عالي السرعة. مما يُمكنه من التعامل مع المهام المتعددة والمهام المعقدة بسلاسة وكفاءة، مثل: تحليل البيانات، وتجميع التعليمات البرمجية، وفتح صفحات ويب متعددة أو عروض تقديمية.

مع شاشة كبيرة وأداء قوي وقدرة سلسة بفضل ميّزة الجهاز الفائق؛ يُعدّ حاسوب HUAWEI MateBook D 16 مثاليًا لبيئة العمل التي تتبنّى مختلف التوجهات المكتبيّة الهجينة.

3- حاسوب HUAWEI MateBook 16s:

يضم حاسوب (HUAWEI MateBook 16s) شاشة تعمل باللمس بدقة 2.5K ومقاسها 16 بوصة من الجيل السابق، ولكن مع سطوع ووضوح مطوَّرين. وزاد سطوع الشاشة من 300 نت إلى 400 نت عن الإصدار السابق، مما يسهّل رؤية عملك أو الاستمتاع بفيلمك المفضل في شاشة أكثر حيوية. يمكنك أيضًا التنقل عبر الملفات والصفحات بسهولة باستخدام ميزة شاشة اللمس ذات 10 نقاط.

ونظرًا إلى متطلبات العمل، يحتاج المستخدمون إلى حاسوب محمول أكثر قوة يمكنه التعامل مع سيناريوهات العمل السريعة الوتيرة. لذلك يلبي جهاز HUAWEI MateBook 16s هذا الطلب من خلال الجيل الثالث عشر من معالج Intel® Core ™ i9-13900H الجديد كليًا، الذي يوفر أداءً محسنًا مع TDP يصل إلى 60 واط.

هوائي HUAWEI Metaline:

بعد سنوات من البحث والتطوير المكثّفَين، طوّرت هواوي الهوائي الخاص بها والمعروف باسم هوائي (HUAWEI Metaline) وقد أصبح الآن مدعومًا في كل من: HUAWEI MateBook 14 و MateBook 16s وMateBook D 16. يضمن هوائي Metaline اتصالات إنترنت أكثر سلاسة ويريح المستخدمين من إزعاج الإشارات الضعيفة وغير المنتظمة.

في بيئة مفتوحة، يمكن للحواسيب المحمولة تحقيق مدى يصل إلى 270 مترًا، أي ما يعادل ملعبين ونصف ملعب كرة قدم قياسي. حتى إذا كنت تعمل في غرفة مختلفة بعيدًا عن جهاز التوجيه، يضمن هوائي HUAWEI Metaline إمكانية اختراق الإشارات للجدران للحفاظ على اتصال مستقر باستخدام تقنيات مقاومة التشويش.