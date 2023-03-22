أبرز التطبيقات للمساعدة في إعداد الوجبات الصحية

إن تجنب تناول الأطعمة الجاهزة الغنية بالدهون والسكريات والتركيز في تناول الوجبات الصحية ذات القيمة الغذائية العالية هو الأساس للحفاظ على صحة الجسم والعقل وتحسين المزاج. لكن إعداد وجبات صحية في المنزل قد يتطلب بعض الأدوات لتسهيل الوصول إلى الوصفات الصحية، واختيار الأنسب لاحتياجاتك، والمساعدة في إعداد وجبات صحية من المكونات المتوفرة في المنزل.

وهذا ما توفره بعض التطبيقات المصممة للمساعدة في إعداد الوجبات الصحية، وسنذكر فيما يلي 5 من أبرز تلك التطبيقات:

1- تطبيق Just the Recipe:

إذا كنت تبحث عن وصفات صحية في مواقع ويب مختلفة، وتضطر إلى التمرير إلى نهاية كل مقال للوصول إلى ملخص الوصفة الذي يضم المكونات وخطوات التحضير، فإن تطبيق Just the Recipe سيوفر عليك الوقت والجهد ويمنحك ملخص الوصفة للبدء بتطبيقها مباشرة.

ما عليك سوى نسخ عنوان URL الخاص بالوصفة من متصفح الويب، ولصقها في التطبيق، وستحصل على ملخص للوصفة يضم المكونات وخطوات التحضير فقط وهذه الملخصات قابلة للتخصيص، إذ يمكنك إجراء بعض التعديلات بما يتناسب مع تفضيلاتك، ثم يمكنك حفظ الوصفة في التطبيق للرجوع إليها في أي وقت دون الاضطرار إلى البحث عنها في الويب مرة أخرى، كما يتيح لك هذا التطبيق مشاركة الوصفات مع الآخرين عبر التطبيقات الأخرى.

تطبيق Just the Recipe مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق SideChef:

إحدى أفضل الطرق لجعل إعداد الوجبات الصحية في المنزل أقل تعقيدًا هي التخطيط للوجبات الصحية الأنسب لاحتياجاتك بدلًا من اختيار وجبات عشوائيًا. وهذا ما يقدمه لك تطبيق SideChef فهو يساعد في تحديد الوجبات المناسبة لاحتياجاتك إذ يأخذ في الاعتبار أهدافك الخاصة ونظامك الغذائي الذي تتبعه وأنواع الأطعمة التي تسبب لك الحساسية، وبعد إدخال هذه المعلومات إلى التطبيق، سيوصي SideChef بالوصفات الصحية المناسبة لك.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا التطبيق أنظمة غذائية أسبوعية تتضمن وصفات لوجبات صحية مصممة لتلبية احتياجاتك الخاصة. وتلك الأنظمة قابلة للتخصيص بالكامل، ويمكنك بسهولة استبدال الوجبات التي لا تحبها، وإضافة وجبات جديدة.

تطبيق SideChef مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق SuperCook:

ليس من السهل دائمًا ابتكار وصفة صحية ولذيذة، خاصة عندما يكون لديك القليل من المكونات في منزلك. في هذه الحالة يساعدك تطبيق SuperCook في إنتاج وصفة صحية باستخدام المكونات المتوفرة لديك فقط دون الحاجة الى شراء مكونات إضافية.

افتح تطبيق SuperCook ثم أضف جميع المكونات الموجودة لديك وانقر فوق See Recipes. سيقترح التطبيق وصفات تتضمن جميع المكونات التي أدخلتها فقط بالإضافة إلى اقتراحات لوصفات إضافية تتطلب مكون أو مكونين إضافيين.

تطبيق SuperCook مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

4- تطبيق Plant Jammer:

تمامًا مثل تطبيق SuperCook، يساعدك Plant Jammer في استخدام المكونات المتوفرة لديك لإعداد وجبة صحية، لكن الاختلاف هو أن Plant Jammer يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء عدة وصفات يمكن تحضيرها باستخدام تلك المكونات نفسها، وتقديم إرشادات حول كيفية إعداد الوصفات.

تطبيق Plant Jammer مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مقابل أربعة دولارات و99 سنتًا، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق My Recipe Box:

My Recipe Box هو تطبيق يحتوي على العديد من الأدوات لمساعدتك في حفظ الوصفات الصحية التي تحصل عليها من مصادر مختلفة وتنظيمها في مكان واحد. إذ يُعد هذا التطبيق بمثابة منظم للوصفات.

يمكنك إما إضافة الوصفات مباشرة من الإنترنت عن طريق كتابة اسم الوصفة أو رابط URL. أو إضافة جميع الوصفات المفضلة لديك يدويًا إلى التطبيق. بعد ذلك، يمكنك استخدام الفئات والعلامات المختلفة لتصنيف الوصفات ضمن مجموعات لتسهيل العثور عليها في جميع الأوقات.

تطبيق My Recipe Box مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.