كيفية تتبع النوم في ساعة سامسونج Galaxy Watch 5

يُعد الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً أمرًا في غاية الأهمية لصحتك؛ إذ تشير تقارير جمعية علم النفس الأمريكية إلى أن عدم النوم بشكل كافٍ يمكن أن يؤثر بشكل كبير في الذاكرة والحالة المزاجية للشخص، كما يساهم الحرمان المزمن من النوم في حدوث مشاكل صحية وظهور أمراض، مثل: السمنة وارتفاع ضغط الدم.

تتميز أحدث إصدارات ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 5، و Galaxy Watch 5 Pro بدعمها ميزات متقدمة لتتبع النوم، إذ تقدم لك بيانات مفصلة حول نومك بفضل أجهزة الاستشعار التي تستخدمها لقياس معدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم SpO2، كما يمكنك أيضًا استخدامها لاكتشاف الشخير أثناء النوم أيضًا.

وتدعم ساعات (Galaxy Watch 5) ميزة اكتشاف وقت النوم تلقائيًا لتبدأ بتسجيل البيانات، عكس ساعات سامسونج القديمة التي تتطلب تفعيل ميزة تتبع النوم يدويًا.

تدعم ساعات Galaxy Watch 5 أيضًا ميزة تُسمى (Sleep Coaching) تقدم لك برامج تدريب على النوم تعتمد على بيانات نومك لمساعدتك على تكوين عادات نوم أفضل، إذ تحلل الميزة أنماط نومك لمدة أسبوع ثم تبني لك خطة تدريب مخصصة لمدة 4 أسابيع، وتقدم لك نصائح وإرشادات مفيدة لتحسين عادات النوم.

كما تمنحك الساعة درجة توضح لك كفاءة نومك، وتحسبها بناءً على عدة عوامل، مثل: إجمالي وقت النوم، ودورات النوم، ومعدلات الحركة والاستيقاظ أثناء الليل، وحركة العين السريعة وغير ذلك.

لذلك سنستعرض اليوم كيفية تفعيل هذ الميزات واستخدامها مما يساعدك في تحسين عادات نومك:

أولًا؛ كيفية تحديد أهداف لتتبع النوم في ساعة Galaxy Watch 5:

يمكن القول إن أهم خطوة للحصول على نوم جيد ليلاً هي التأكد من أنك تنام بالفعل لفترة كافية، وهنا يمكن الاستعانة بساعتك الذكية وهاتفك لتحديد ساعات النوم مما يساعدك في الحصول على القدر نفسه من النوم كل ليلة.

لتحديد أهداف النوم في ساعة سامسونج؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (Samsung Health) في هاتفك.

اضغط على قسم (النوم) Sleep الذي يظهر في الشاشة الرئيسية.

اضغط على أيقونة القائمة – التي هي عبارة عن ثلاث نقاط أفقية – الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (تعيين هدف) Set target.

ضمن قسم (هدف وقت النوم)؛ اضبط وقت النوم، ووقت الاستيقاظ الذي يناسبك.

ثانيًا؛ كيفية تفعيل وضع النوم:

تقدم سامسونج في هواتف جالاكسي ضمن الإعدادات قسم للأنماط والروتين يشبه إلى حد كبير أوضاع التركيز التي تقدمها آبل في آيفون، يتيح لك هذا القسم تخصيص الإعدادات لأوضاع معينة مثل وقت النوم أو وقت قيادة السيارة أو وقت التدريب أو وقت الاسترخاء وهكذا.

يتيح لك تفعيل (وضع النوم) تشغيل المنبه تلقائيًا وإنشاء جدول يساعدك على بناء روتين نوم صحي، لكن وضع النوم يمكنه أيضًا تفعيل وضع (عدم الإزعاج) Do Not Disturb لتوفير تحكم دقيق في التطبيقات التي يمكن أن تزعجك أثناء محاولتك الحصول على قسط من الراحة.

لتفعيل وضع النوم؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتف سامسونج.

اضغط على خيار (الأوضاع والروتين) Modes and Routines.

اضغط على خيار (النوم) Sleep في الجزء العلوي من الشاشة، ثم اضغط على زر (بدء) Start.

اضبط أوقات النوم والاستيقاظ، كما ستجد شريط في أسفل الشاشة يمكنك من خلاله تحديد الأيام التي تريد تفعيل وضع النوم فيها.

اضغط على خيار (صوت المنبه) Alarm sound لتخصيص نغمة الرنين، ثم اضغط على خيار (التالي) Next في الزاوية السفلية اليمنى.

ثم في الشاشة التالية، يمكنك تفعيل وضع (عدم الإزعاج) أثناء عمل وضع النوم، وذلك من خلال الضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار (عدم الإزعاج) Do Not Disturb.

حدد جهات الاتصال والتطبيقات التي ترغب في الحصول على إشعارات منها عند تفعيل هذا الوضع، ثم اضغط على خيار (التالي) Next في الزاوية السفلية اليمنى.

حدد الإعدادات التي تريد تطبيقها عند بدء وضع النوم، مثل: تفعيل الوضع الداكن، وميزة حماية العين من الضوء الأزرق، ومستوى الصوت، وغير ذلك من الإعدادات التي تظهر لك، ثم اضغط على خيار (تم) Done في الزاوية السفلية اليمنى.

ثالثًا؛ كيفية تفعيل ميزة اكتشاف الشخير:

يمكن لساعة Galaxy Watch 5 أيضًا اكتشاف الشخير أثناء النوم دون الحاجة إلى وجود هاتفك لتسجيل أصوات الشخير كمان كان يحدث في إصدارات ساعة سامسونج القديمة؛ إذ تُسجل الساعة الصوت من خلال الميكروفونات المدمجة مع خيار حذف المقاطع الصوتية تلقائيًا بعد 7 أيام، أو 31 يومًا، أو 100 يوم.

ولتفعيل هذه الميزة؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (Samsung Health) في هاتفك.

اضغط على قسم (النوم) Sleep الذي يظهر في الشاشة الرئيسية.

اضغط على أيقونة القائمة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (اكتشاف الشخير) Snore detection.

اضغط على زر التبديل الموجود في أعلى الشاشة لتفعيل الميزة.

فعّل خيار (تسجيل الصوت) Record audio بالضغط على زر التبديل الموجود بجواره، ثم وافق على منح الإذن لتطبيق Samsung Health بالوصول إلى الميكروفون لتسجيل الصوت، وذلك من خلال الضغط على خيار (أثناء استخدام التطبيق) While using the app الذي ظهر لك في الشاشة المنبثقة.

ضمن قسم (حذف التسجيل الصوتي بعد) Delete audio recording after اختر المدة الزمنية التي تُحدف بعدها المقاطع الصوتية تلقائيًا، وستجد ثلاثة خيارات هي: 7 أيام، أو 31 يومًا، أو 100 يوم، اختر منها ما يناسبك.

رابعًا؛ تفعيل ميزة مراقبة مستويات الأكسجين في الدم:

بفضل مستشعر (BioActive) الذي ضمنته سامسونج في ساعة (Galaxy Watch 5)، يمكنها مراقبة مستويات الأكسجين في الدم (SpO2) أثناء النوم، ولكن نظرًا إلى أن هذه الميزة تستهلك طاقة البطارية، فستحتاج أولاً إلى تفعيلها من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (Samsung Health) في هاتفك.

اضغط على قسم (النوم) Sleep الذي يظهر في الشاشة الرئيسية.

اضغط على أيقونة القائمة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (الأكسجين في الدم أثناء النوم) Blood oxygen during sleep، ثم فعّله بالضغط على زر التبديل الموجود في أعلى الشاشة.

خامسًا؛ كيفية الإطلاع على بيانات النوم في الساعة:

انتقل إلى تطبيق (Samsung Health) في ساعة سامسونج Galaxy Watch 5.

مرر لأسفل حتى تصل إلى قسم (النوم) Sleep، ثم اضغط عليه.

ومن خلال الشاشة التالية؛ ستتمكن من عرض أجزاء مختلفة من المعلومات التي سجلتها الساعة أثناء نومك، وتشمل: نظرة عامة على الوقت الذي كنت فيه نائمًا ودرجة نومك، ووقت النوم الفعلي والسعرات الحرارية المحروقة خلال النوم، ومراحل النوم مقسمة حسب الاستيقاظ، والحركة السريعة، والنوم الخفيف والنوم العميق، ومستويات الأكسجين في الدم، وبيانات الشخير.