أبرز الشركات التي تأثرت بسبب انهيار بنك سيليكون فالي

أدى انهيار بنك سيليكون فالي (SVB) يوم الجمعة الماضي – وهو أحد أكبر البنوك المتخصصة بتقديم الخدمات المالية للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا – إلى إثارة القلق عبر النظام المالي الأمريكي، وهز صناعة التكنولوجيا، مما أثار مخاوف بشأن هل ستكون الشركات قادرة على استرداد أموالها ودفع رواتب موظفيها أم لا؟

يحتل (بنك سيليكون فالي) المركز رقم 16 من حيث قيمة الأصول بين البنوك الأمريكية، إذ تُقدر أصوله بقيمة 209 مليارات دولار، ويُمثل انهياره ثاني أكبر فشل لمؤسسة مصرفية في تاريخ الولايات المتحدة بعد انهيار بنك (واشنطن ميوتشوال) Washington Mutual في عام 2008 الذي كان السبب في الأزمة المالية التي واجهها العالم آنذاك.

بدأت أزمة (بنك سيليكون فالي) يوم الأربعاء الماضي عندما أعلن عن بيع نحو 2.25 مليار دولار من الأسهم لتعزيز قاعدة البنك الرأسمالية بعد الخسارة الكبيرة في محفظته الاستثمارية، وفي تداولات الخميس، تراجع سهم البنك 60%، كما انخفضت سنداته إلى مستويات قياسية، ما نتج عنه عمليات بيع واسعة النطاق طالت أسهم البنوك الأمريكية وامتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا أيضًا.

وقد أثار هذا الأمر أثار حالة من الذعر بين شركات رأس المال الجريء البارزة التي نصحت الشركات في محافظها إلى سحب أموالها من البنك.

وقد فُرضت الحراسة على ودائع البنك تحت إدارة (المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع) FDIC يوم الجمعة الماضي، لكن تظل هناك مشكلة، إذ إن %89 من ودائع البنك البالغة 175 مليار دولار لم يكن مؤمن عليها حتى نهاية 2022، وبالتالي لا أحد يعرف مصيرها.

وسرعان ما بدأت تداعيات انهيار البنك بالانتشار في جميع أنحاء العالم، إذ من المتوقع أن تعلن وحدة البنك في المملكة المتحدة إفلاسها بعد أن توقفت بالفعل عن التداول ولم تعد تستقبل أي عملاء جدد. لذلك بعث رؤساء ما يقرب من 180 شركة تكنولوجية يوم السبت برسالة إلى مستشار الخزانة البريطاني (جيريمي هنت) طالبوه فيها بالتدخل، لأنهم غير قادرين على الوصول إلى ودائعهم لدفع رواتب الموظفين.

فيما يلي بعض الشركات التي تأثرت بسقوط بنك سيليكون فالي، الذي اشتهر بخدمة الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا وشركات رأس المال الاستثماري:

شركة (Roku) هي شركة متخصصة في مجال تصميم المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية وتصنيعها. تقدم الشركة أجهزة لاسلكية لبث محتوى الصوت والفيديو من الإنترنت إلى أنظمة الترفيه المنزلية.

قالت الشركة: “إن لديها نحو 487 مليون دولار من أصل 1.9 مليار دولار في (بنك سيليكون فالي) أي نحو 26% من أموال الشركة، وأوضحت أن ودائعها لدى البنك غير مؤمنة إلى حد كبير”. وحتى هذا الوقت لا تعرف الشركة إلى أي مدى ستتمكن من استرداد الأموال النقدية المودعة لدى البنك.

ومع ذلك، قالت الشركة إن لديها ما يكفي من السيولة النقدية والتدفقات النقدية الحالية من العمليات لتلبية رأس المال العامل لمدة 12 شهرًا فقط.

أعلنت شركة (Circle) للعملات المشفرة أن 3.3 مليار دولار من أصل 40 مليار دولار من احتياطيات عملتها المشفرة (USDC) بالدولار الأمريكي موجودة في بنك سيليكون فالي المنهار، ونتيجة لذلك شهدت عملة USDC هبوط حاد في قيمتها في أسواق العملات الرقمية المشفرة.

الجدير بالذكر أن عملة USDC هي إحدى العملات الرقمية المستقرة في أسواق العملات الرقمية المشفرة لأنها مدعومة باحتياطيات نقدية وسندات الخزانة القصيرة الأجل، ومن المتوقع أن تحتفظ بقيمة ثابتة تعادل واحد دولار، ولكنها بسبب انهيار البنك تم تداولها يوم السبت عند مستوى منخفض يصل إلى 81.5 سنت.

اضطرت شركة (Etsy) للتجارة الإلكترونية إلى تأخير مدفوعات عقود البائعين، بسبب الانهيار غير المتوقع لبنك سيليكون فالي، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني من الشركة حصلت عليها شبكة (NBC News)، وتبحث الشركة حاليًا عن حلول تتيح لها أن تدفع للبائعين عبر شركاء الدفع الآخرين في غضون الأيام القادمة.

صرحت شركة (Etsy) أنها كانت تستخدم بنك سيليكون فالي لتسهيل الدفع لبعض البائعين عبر موقعها، ولكنها تعمل مع شركاء دفع آخرين لمعالجة المدفوعات للبائعين.

الجدير بالذكر أن الشركة تُركز على بيع المستلزمات الحرفية والأشياء المصنوعة يدويًا والقديمة، ولديها أكثر من 95 مليون مشتري و 7.5 ملايين بائع حول العالم.

كشفت (Roblox) منصة الألعاب عبر الإنترنت أنها تحتفظ بنسبة 5% من أموالها النقدية البالغة 3 مليارات دولار في بنك سيليكون فالي منذ 28 فبراير الماضي.

وأكد المدير المالي (مايكل جوثري) أنه بغض النظر عن نتيجة انهيار البنك والتوقيت؛ لن يكون لهذا الوضع أي تأثير على العمليات اليومية للشركة”.

تمتلك شركة (BlockFi) لإقراض العملات المشفرة 227 مليون دولار في بنك سيليكون فالي. وحذرت الشركة من أن أموالها ليست مؤمنة لأنها في صندوق مشترك في سوق المال، وهو نوع من الصناديق يستثمر في النقد وسندات الدين القصيرة الأجل المنخفضة المخاطر.

الجدير بالذكر أن شركة (BlockFi) قد تقدمت بطلب للإفلاس خلال شهر نوفمبر 2022 بعد اعتقال (سام بانكمان فرايد) الرئيس التنفيذي لبورصة FTX التي انهارت، وأثرت في سوق العملات الرقمية المشفرة بالكامل.

ولكنها تقدمت بعد ذلك إلى محكمة الإفلاس الأمريكية في مقاطعة نيو جيرسي طلب للحماية من الإفلاس، وتمتلك الشركة أيضًا شركة فرعية دولية في برمودا تقدمت بطلب الإفلاس هناك.

أكد (مايكل هافت) Michael Haft الرئيس التنفيذي لشركة (Compass Coffee) في رسالة بريد إلكتروني أن كشوف الرواتب تأثرت بشدة بانهيار بنك سيليكون فالي. إذ علمت شركة القهوة أن كشوف رواتب موظفيها لم يُعالجها البنك كما هو مخطط لها هذا الأسبوع.

وقال هفت إنهم يعملون بلا كلل بشأن هذه القضية، إذ يتخذون كل خطوة ممكنة لتجنب حدوث مثل هذا الشيء مرة أخرى.

وقعت شركة (Camp) لألعاب الأطفال في مأزق بعد انهيار بنك سيليكون فالي، وبدأت تطلب من العملاء المساعدة في إبقائها واقفة على قدميها.

أرسلت الشركة رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء يوم الجمعة مُعلنة أنها ستخفض الأسعار بنسبة 40%، إذ ستستخدم المبيعات للمساعدة في تمويل عملياتها المستمرة بعد أن قُيدت معظم الأصول النقدية للشركة بسبب انهيار البنك.

كشفت شركة الأدوية (Axsome Therapeutics) أن لديها ودائع نقدية في بنك سيليكون فالي وفي بنك آخر لكنها تعتقد أن حساب البنك الثاني والقرض الحالي سيكونان كافيين لمواصلة عمليات التمويل للشركة المملوكة للقطاعين العام والخاص.

وعند إغلاق يوم الجمعة، بلغت قيمة سهم شركة الأدوية 58.39 دولارًا، وهو أقل بنسبة 5.78% عن اليوم السابق.

قالت شركة (Rocket Lab USA) – وهي شركة تُصنّع الأقمار الصناعية الصغيرة وتطلقها إلى الفضاء – إنها كانت تحتفظ بنسبة 7.9% من إجمالي سيولتها النقدية في بنك سيليكون فالي أي ما يعادل 38 مليون دولار.

قالت شركة (LendingClub) للخدمات المالية التي يبلغ إجمالي أصولها 8 مليارات دولار، إن ممتلكاتها في بنك سيليكون فالي تُقدر بنحو 21 مليون دولار.

قالت شركة (iRhythm Technologies) – المتخصصة في مجال الرعاية الصحية – إنها تمتلك 54.5 مليون دولار في بنك سيليكون فالي، بالإضافة إلى قرض طويل الأجل بقيمة 35 مليون دولار.

تشير التقارير إلى أن بعض الودائع العالقة في بنك سيليكون فالي مخصصة لكشوف الرواتب، وهو مصدر قلق أثاره (جاري تان) Garry Tan الرئيس التنفيذي لشركة (Y Combinator) – واحدة من أهم الشركات الاستثمارية في وادي السيلكون – إذ قال في تغريدة عبر تويتر “إن انهيار بنك سيليكون فالي وضع الآلاف من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في خطر”.

650 founders who employ over 20,000 people have already signed this petition

Thousands of startups and small businesses are at risk due to the SVB failure. We ask for depositors to be made whole, and for regulation to prevent this catastrophe.

650 https://t.co/pfuObWnhts… https://t.co/NKsIPAGWlE

— Garry Tan 陈嘉兴 (@garrytan) March 11, 2023