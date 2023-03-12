6 منصات تواصل اجتماعي مهددة بسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي

لقد أذهلت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي العالم بقدرتها على كتابة النصوص الطويلة وإنشاء الصور من مجرد مطالبات بسيطة يكتبها المستخدمون، كما تسببت هذه الأدوات أيضًا في إثارة الذعر بين الكثير من المنصات والفنانين الذين يخشون أن تُستخدم أعمالهم لتزويد نماذج الذكاء الاصطناعي بمكتبات قد تأخذ وظائفهم في المستقبل القريب.

ففي بداية شهر فبراير الماضي؛ رفعت شركة (Getty Images) – التي تملك إحدى أكبر مكتبات الصور – دعوى قضائية ضد شركة (Stability AI) للذكاء الاصطناعي، متهمة إياها باستخدام أكثر من 12 مليون صورة من صورها المحمية بحقوق الطبع والنشر والبيانات الوصفية المرتبطة بها لتدريب نظام أداة (Stable Diffusion) لتوليد الصور من النصوص.

وقد جاءت هذه الدعوى بعد شكوى جماعية قدمها الفنانون ضد شركة (Stability AI) وشركات أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي السريع النمو، بسبب سرقتها لمليارات الصور المحمية بحقوق الطبع والنشر المستخدمة لتدريب نماذجها على إعادة إنتاج أنماط فريدة من نوعها دون تعويض الفنانين أو طلب الموافقة.

وتعد هذه الأمثلة شيئًا بسيطًا من التهديدات التي ظهرت خلال الفترة الماضية لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي باتت تشكل تحديدًا كبيرًا للكثير من الصناعات، وفيما يلي بعض منصات التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تتأثر سلبًا بسبب ثورة الذكاء الاصطناعي التي نشهدها حاليًا:

1- منصة كورا Quora:

تُعد منصة (كورا) Quora هي المصدر الأول للباحثين عن إجابات الأسئلة من مصادر جماعية في جميع أنحاء العالم، فهي منصة للأسئلة والأجوبة يطرح الزائر أسئلته في أي موضوع، ثم تقوم منصة كورا بدورها بتوزيع تلك الأسئلة على أشخاص مختصين في مجالات الأسئلة. ولكن الآن يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تقديم نموذج منصة كورا بكل سهولة، إذ يقدم إجابات عن أي سؤال لحظيًا.

فلماذا يطرح المستخدم سؤالًا؛ وينتظر أيامًا للحصول على إجابة، بينما يمكنه طرح السؤال على ChatGPT والحصول على الإجابات لحظيًا.

لذلك اتخذت منصة كورا خطوة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ وفتحت الوصول العام إلى روبوت الدردشة التفاعلي (Poe) الذي يستند في عمله إلى (Claude) وهو نموذج لغوي – طوره موظفين سابقين في شركة OpenAI – يتميز بنقاط قوة وضعف مختلفة بشكل كبير مقارنة بروبوت ChatGPT.

يوفر روبوت Poe مجموعة من الاقتراحات المختلفة لموضوعات المحادثة وحالات الاستخدام، مثل: كتابة المساعدات، وحل المشكلات، ويقدم في ردوده روابط على غرار (ويكيبيديا) Wikipedia؛ بحيث يمكنك بسهولة النقر فوق العبارات للبحث فيها ومعرفة المزيد حول الموضوعات التي يذكرها الروبوت.

ولكن السؤال هنا؛ هل يمكن أن يساعد ذلك منصة كورا في الحفاظ على مكانتها في ظل التطور الكبير الذي تشهده محركات البحث الفترة القادمة، إذ إن عمالقة التكنولوجيا مثل: مايكروسوفت وجوجل قد قدموا بالفعل إصداراتهم من روبوتات الدردشة التي طُورت باستخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، والتي يعملون الآن على إدماج إمكانياتها في منتجاتهم، ومنها محركات البحث التابعة لهم.

2- منصة ريديت Reddit:

يُعد موقع ريديت (Reddit) واحد من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي زيارة في العالم، ويروج الموقع لنفسه على أنه (بوابة الإنترنت الأمامية) نظرًا إلى القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها، إذ تصل عدد زياراته إلى 1.5 مليار زيارة شهريًا، ويصنف في المركز التاسع عشر كأكثر المواقع زيارة في العالم، وسبب ذلك بالطبع هو احتواؤه على مواضيع تشمل كل شيء تقريبًا.

يعتمد موقع ريديت في عمله على نظام يُسمى (Subreddits) أو المجتمعات تشبه فكرة المنتديات في ما مضى، وهي ما يساعد على تنظيم الموقع حسب الأنواع المختلفة من المحتوى، أو الحسابات الشهيرة.

تعد واحدة من أهم الميزات في Subreddits في الموقع هي ميزة AMA وهي اختصار لمصطلح (اسألني أي شيء) Ask Me Anything، حيث يكون المجتمع بما يشمل المشاهير جاهزين للإجابة عن الأسئلة التي يطرحها المستخدمون. وتعد من بين أكثر المجتمعات شعبية في موقع ريديت كل من: AskReddit و ExplainLikeImFive.

وقد يؤدي معدل تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي قريبًا إلى القضاء على هذه المجتمعات، إذ سيتمكن الأشخاص من الحصول على إجابات عن أسئلتهم في إطار زمني أسرع بكثير، فالآن يمكن لروبوتات الدردشة التفاعلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمدعومة بالتعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية تقديم استجابات بشرية لحظية عن أي سؤال.

3- منصة Pinterest:

تتيح منصة (Pinterest) للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي يجدونها ملهمة وتنظيمها بسهولة، وتضم 450 مليون مستخدم نشيط شهريًا.

تروج منصة Pinterest نفسها على أنها محرك البحث المرئي الذي يساعدك في العثور على أفكار لأشياء مثل: الملابس، والديكور، والحفلات، والهدايا، ووصفات الطعام، وغير ذلك الكثير. لذلك إذا كنت تبحث عن أفكار لإعادة تصميم مطبخك، أو تحتاج إلى إلهامات حول ملابس الصيف القادم، فهذه المنصة هي مصدر الإلهام لأفكار المشاريع الإبداعية.

ولكن مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، قد يصبح البحث عن الإلهام أسهل بكثير، فبدلاً من البحث في مئات الصور، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي توليد أفكار مخصصة لكل مستخدم من خلال مطالبة بسيطة لحظيًا. لذلك قد تصبح منصة (Pinterest) أقل أهمية مع تطور هذه النماذج إلا إذا قررت الاستفادة منها وتقديم ميزات أكثر تطورًا للمستخدم.

4- منصة DeviantArt:

تعتبر منصة (DeviantArt) هي أكبر مجتمع عبر الإنترنت للفنانين وعشاق الفن، إذ تسمح للناس بالتواصل من خلال إنشاء الفن ومشاركته.

يتميز الفنانون برؤيتهم الفريدة؛ لكن قيمة عملهم يمكن أن تتأثر بالذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ تتيح الآن الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل: DALL-E، و Midjourney للمستخدمين إنشاء قطع فنية في ثوانٍ من خلال مطالبة نصية بسيطة، وقد أصبحت هذه الأعمال الفنية أكثر تفصيلاً وإثارة للإعجاب بشكل متزايد على الرغم من أنها لا يمكن أن تُقارن بالأعمال الفنية ذات اللمسة البشرية.

وقد تكون منصة (DeviantArt) ضحية لهذا التطور، إذ يمكن أن يؤدي تدفق صانعي الأعمال الفنية بالذكاء الاصطناعي إلى انهيار المنصة عن طريق إغراقها بقطع فنية ليست فريدة أو أصلية.

5- منصة Artfol:

تتيح منصة (Artfol) للفنانين مشاركة أعمالهم الفنية من رسوم (مانجا)Manga، و(الأنمي) Anime – وهي الرسوم اليابانية المتحركة – إذ تضم العديد من الأنواع والأنماط من هذه الرسوم.

ومع ذلك؛ يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يقضي على بعض أنماط الفن، إذ يمكن للفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج القطع الفنية بسرعة في أنواع وأنماط مختلفة، مما يزيد من صعوبة إبراز العمل الفني الأصلي.

6- منصة ArtStation:

تشبه منصة (ArtStation) منصة (Artfol) السابقة، فهي عبارة عن منصة للفنانين تتيح لهم مشاركة أعمالهم الفنية، ولكن يجعلها تنوعها الكبير في الأعمال الفنية التي تضمها في مقدمة معظم منصات مشاركة الفن.

ولكن من غير المحتمل أن يكون التنوع في الأعمال الفنية التي تضمها المنصة درعها لمحاربة قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ تنتج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل: DALL-E النماذج الفنية الثلاثية الأبعاد العالية الجودة، التي يمكن أن تنافس المحتوى الذي ينشئه الإنسان ويعرضه عبر منصة ArtStation. وقد يقلل هذا من قيمة ArtStation كمنصة لعرض المواهب الإبداعية الفريدة في صناعة الفن.

الخاتمة:

يطرح ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي العديد من التحديات لمنصات التواصل الاجتماعي، ونظرًا إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبحت أكثر تقدمًا، فستكون قادرة بشكل متزايد على تكرار القوة الإبداعية للبشر، إذ يمكن للمستخدمين الحصول على المحتوى نفسه من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في وقت أقل بكثير.