أبرز تطبيقات المصادقة الثنائية لحماية حساباتك

تُعد المصادقة الثنائية (2FA) ضرورية للغاية لتأمين الحسابات هذه الأيام، لأنه لا يكفي الآن استخدام كلمة مرور فقط لتأمين حساباتك، إذ تشير الإحصائيات إلى أن المتسللين يطلقون 50 مليون هجوم لكلمات المرور يوميًا أي نحو 580 هجومًا في الثانية، وتقريبًا تُعزى نسبة 60% من خروقات البيانات التي تحدث حتى يومنا هذا إلى كلمات المرور الضعيفة وبيانات التسجيل المخترقة.

تُضيف المصادقة الثنائية خطوة تحقق إضافية إلى عملية تسجيل الدخول إلى حساباتك، فبالإضافة إلى إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور ستقوم بإدخال رمز تحقق آخر، وهذا الرمز سيأتيك في رسالة نصية قصيرة SMS في هاتفك، أو سيكون رمزًا تُنشئه بواسطة أحد تطبيقات المصادقة، أو تستخدم مفتاح أمان.

وقد أعلنت منصة تويتر خلال الأيام الماضية عن فرض رسوم على ميزة المصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية SMS، التي ظلت لسنوات طويلة واحدة من أهم وسائل تأمين حسابات المستخدمين، إذ ستضيفها إلى باقة مزايا خدمة (Twitter Blue) المدفوعة، ابتداءً من بعد يوم 20 مارس القادم.

ولكن لا تقلق هناك طرق أخرى لحماية حسابك في تويتر دون الاشتراك في خدمة تويتر المدفوعة، ويمكنك التعرف عليها في مقال: “ تويتر تفرض رسومًا على المصادقة عبر الرسائل النصية .. إليك كيف تحمي حسابك؟.

إذا كنت لا تستخدم المصادقة الثنائية (2FA) في تأمين حساباتك، فيجب عليك اتخاذ هذه الخطوة حالًا، ويفضل استخدام المصادقة المستندة إلى التطبيق لأنها آمنة أكثر، نظرًا إلى انتشار هجمات مبادلة بطاقة SIM، التي سهلت الوصول إلى رسائل 2FA واختراق الحسابات.

لذلك نقدم لك أبرز تطبيقات المصادقة الثنائية لنظامي أندرويد و iOS التي تساعدك في حماية حساباتك:



1- تطبيق Google Authenticator:

يعتبر تطبيق (Google Authenticator) واحد من أقدم تطبيقات المصادقة الثنائية، إذ أطلقته جوجل عام 2010 لتقديم إمكانية تسجيل دخول أكثر أمانًا لحسابات جوجل، خاصةً بعد تعرضها لهجوم إلكتروني متقدم في الصين عام 2009، وكان الهدف الأساسي منه الوصول إلى حسابات جيميل الخاصة بنشطاء حقوق الإنسان العاملين في الصين.

يعتبر تطبيق (Google Authenticator) حلاً مناسبًا لمن يفضلون عدم مزامنة رموز المصادقة الثنائية عبر الخدمات السحابية؛ لأن التطبيق لا يدعم ميزة النسخ الاحتياطي، حيث تُخزن جميع البيانات والرموز في هاتفك. لذلك أضافت جوجل إمكانية نقل البيانات إلى جهاز جديد عن طريق تصدير جميع الرموز المميزة التي أُنشئت في التطبيق من خلال إنشاء رمز QR واحد لاستيرادها بشكل جماعي إلى جهاز جديد.

يتميز تطبيق (Google Authenticator) بواجهة المستخدم البسيطة، وإمكانية تصدير جميع الرموز المميزة واستيرادها دفعة واحدة، وحماية الوصول إلى التطبيق باستخدام المصادفة البيومترية – ولكن هذه الميزة متاحة في إصدار iOS فقط حتى الآن – بالإضافة إلى ذلك، لا يلزم إنشاء حساب لاستخدام التطبيق.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق Authy:

يتميز تطبيق (Authy) بأنه متاح لجميع أنظمة التشغيل، ويقوم بمزامنة بياناتك عبر جميع أجهزتك بسهولة. وهذا الوصول السهل له عيب واحد، يتطلب التطبيق وجود حساب مرتبط برقم هاتفك للعمل في جميع الحالات، لذلك يلزم إنشاء حساب لاستخدام التطبيق.

تختلف واجهة تطبيق (Authy) عن باقي تطبيقات المصادقة الثنائية أنها تعرض الرمز المميز المحدد فقط، وتجعل باقي الرموز تظهر كأيقونات صغيرة يمكن التبديل بينها في أسفل الشاشة، لذلك إن كان لديك الكثير من الرموز المميزة، فقد يكون هذا التطبيق مناسبًا لك.

يدعم التطبيق ميزة النسخ الاحتياطي للبيانات ومزامنتها عبر الخدمات السحابية، وكذلك حماية الوصول إلى التطبيق عن طريق رقم التعريف الشخصي (PIN)، أو بصمة الإصبع، أو باستخدام ميزة (التعرف على الوجه) Face ID. كما يتميز التطبيق أنه يدعم ساعة آبل.

ولكن هذا التطبيق لا يدعم ميزة تصدير الرموز واستيرادها مما يصعب عليك عملية نقل بياناتك إذا اشتريت هاتف جديد.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور. وكذلك أنظمة تشغيل الحواسيب: Windows،‏ و macOS،‏ و Linux.

3- تطبيق Microsoft Authenticator:

بدأ تطبيق (Microsoft Authenticator) كتطبيق بسيط للمصادقة الثنائية، لكن الشركة حولته إلى تطبيق لإدارة كلمات مرور في عام 2020، إذ يتزامن مع متصفحها (Edge) عند تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت. وهذا يجعله خيارًا رائعًا لمستخدمي هواتف أندرويد وحواسيب ويندوز.

يتيح لك هذا التطبيق إخفاء الرموز من الشاشة لحمايتها، وتخزين الرموز المميزة في السحابة، كما يحمي في إصداري أندرويد و iOS عمليات تسجيل الدخول إلى التطبيق عبر المصادقة البيومترية. ويدعم ساعة آبل.

يُعد تطبيق (Microsoft Authenticator) خيارًا مثاليًا لك إذا كنت تتعامل مع حسابات مايكروسوفت بانتظام، إذ لا تحتاج إلى إدخال رمز؛ فما عليك سوى الضغط على الزر في التطبيق لتأكيد تسجيل الدخول.

كما يسمح لك التطبيق بتسجيل الدخول إلى حساباتك دون الحاجة إلى إنشاء حساب، إذ يستخدم التطبيق ببصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رقم التعريف الشخصي للأمان لحماية الوصول، ولكن إذا كنت ترغب في حفظ نسخة احتياطية من بياناتك يجب عليك إنشاء حساب باستخدام حساب مايكروسوفت.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

4- تطبيق Cisco Duo:

يعتبر تطبيق (Duo Mobile) – الذي استحوذت عليه شركة سيسكو (Cisco) في عام 2018 مقابل 2.35 مليار دولار – واحد من أقدم تطبيقات المصادقة الثنائية.

ويتميز هذا التطبيق بواجهة منظمة وسهلة الاستخدام، كما يدعم ميزة إخفاء الرموز من العرض، ولا يتطلب إنشاء حساب لاستخدامه، ولكنه يفتقر التطبيق إلى ميزة حماية تسجيل الدخول عبر رمز المرور أو المصادقة البيومترية.

يدعم التطبيق ميزة النسخ الاحتياطي للبيانات في الخدمات السحابية، إذ يمكن لمستخدمي نظام أندرويد نسخ البيانات في جوجل درايف، ومستخدمي ioS في iCloud. كما يتميز التطبيق أنه يدعم ساعة آبل.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

5- تطبيق (2FA Authenticator (2FAS:

يقدم لك تطبيق (2FAS) كل ما تريده في المصادقة الثنائية، إذ يتيح لك إضافة حسابات عبر الإنترنت إما يدويًا أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR.

وبعكس تطبيق جوجل الأول في القائمة، يتيح لك هذا التطبيق إنشاء نسخ احتياطية في الخدمات السحابية لحساباتك المسجلة، إما في iCloud في نظام iOS أو في جوجل درايف في نظام أندرويد، وهي ميزة مهمة عندما تفقد هاتفك أو تحصل على واحد جديد. كما أن النسخة الاحتياطية مشفرة ولا يمكن الوصول إليها إلا من تطبيق 2FAS. .

بالإضافة إلى ذلك؛ لا يحتاج تطبيق (2FAS) إلى معرفة رقم هاتفك، ولا يطلب منك إنشاء حساب لاستخدامه، كما يمكنك تعيين رمز PIN للوصول إلى التطبيق في أندرويد، وفي هواتف آيفون يمكنك استخدام FaceID أو TouchID. ولكنه لا يدعم ساعة آبل.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.