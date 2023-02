كل ما تود معرفته عن النسخة المدفوعة من ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI المطورة لروبوت ChatGPT قبل بضعة أيام عن إطلاق النسخة المدفوعة من روبوت الدردشة الخاص التي تحمل اسم (ChatGPT Plus). وقد أشارت الشركة إلى أن ChatGPT Plus تقدم ميزات لا تتوفر لمستخدمي النسخة المجانية.

وقبل الإعلان الرسمي عن خدمة ChatGPT Plus بما يقارب شهر، وفّرت شركة OpenAI نموذجًا لقائمة الانتظار للحصول على إصدار ChatGPT Professional، وقد احتوى النموذج على مجموعة أسئلة حول استخدام ChatGPT، ومقدار المال المناسب لدفعه مقابل استخدام هذا الروبوت.

فما هي الميزات التي تقدمها خدمة ChatGPT Plus؟ ومتى يمكن البدء باستخدام تلك النسخة المدفوعة من ChatGPT؟

ما هي خدمة ChatGPT Plus ؟

هي نسخة مدفوعة من روبوت ChatGPT أكثر تقدمًا منه، وتحتوي على ميزات أكثر، وتتمتع بأداء أفضل. فقد أشارت شركة OpenAI في الإعلان الرسمي لإطلاق النسخة المدفوعة من ChatGPT إلى أنها أطلقت النسخة المجانية منChatGPT كمعاينة بحثية حتى تتمكن من معرفة المزيد عن نقاط القوة والضعف في هذا الروبوت، وجمع الملاحظات من المستخدمين للمساعدة في تحسين إمكانياته. وقد أرسل ملايين الأشخاص ملاحظات حول الروبوت، وبناءً عليها أجرت العديد من التحديثات المهمة فيه.

ومن أهم المشكلات التي واجهت مُستخدمي النسخة المجانية هي الانتظار لساعات حتى يتمكنوا من استخدام الخدمة في وقت الذروة، حيث يظهر إشعار (ChatGPT is at capacity right now)، ومن الواضح أنه هذه المُشكلة كانت سببًا رئيسيًا لإطلاق نسخة مدفوعة تشمل وصولًا إلى الخدمة في أي وقت، بالإضافة إلى ميزات جديدة لم تذكر الشركة تفاصيلها بعد.

ما هي ميزات خدمة ChatGPT Plus؟

تقدم خدمة ChatGPT Plus ميزات لا تتوفر لمستخدمي النسخة المجانية وهي:

إمكانية الوصول إلى الخدمة في أي وقت وتحديدًا في أوقات الذورة حيث يتعذّر عادةً استخدام الروبوت.

زمن استجابة أسرع.

أولوية الوصول إلى الميزات والتحسينات الجديدة.

مع اضطرار بعض الأشخاص إلى الانتظار لساعات لاستخدام النسخة المجانية، فقد تكون ميزة الوصول إلى ChatGPT خلال أوقات الذروة هي السبب الأول للاشتراك في النسخة المدفوعة. بالإضافة إلى أن ميزة أولوية الوصول إلى الميزات والتحسينات الجديدة مثيرة للاهتمام أيضًا، حتى لو كانت تلك الميزات الجديدة لم يُعلن عنها بعد.

هل يمكن الاشتراك في خدمة ChatGPT Plus الآن ؟

سيبدأ إطلاق ChatGPT Plus بشكل تدريجي، ولن تكون متوفرة للتسجيل مُباشرةً بل يجب على المهمتين التسجيل في قائمة الانتظار، وسترسل الشركة الدعوات لهم للاشتراك، على أن تسمح الشركة لاحقًا بالاشتراك لجميع الراغبين باستخدام تلك الخدمة.

ما قيمة الاشتراك في خدمة ChatGPT Plus؟

ستتوفر الخدمة مبدئيًا للمستخدمين في الولايات المتحدة على أن تتوفر لاحقًا في دولٍ أخرى، وتبلغ قيمة الاشتراك 20 دولارًا شهريًا. وأشارت الشركة في إعلانها إلى أنها ستواصل توفير الوصول المجاني إلى ChatGPT، فمن خلال قيمة الاشتراك في النسخة المدفوعة ستكون قادرة على المساعدة في دعم الوصول المجاني لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.