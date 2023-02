يوتيوب تطلق ميزة البث المباشر المشترك للهواتف

أعلنت يوتيوب يوم الخميس عن إطلاق ميزتها الجديدة “بث مباشر مشترك” (Go Live Together) التي تتيح للمستخدمين دعوة ضيف للانضمام إلى البث المباشر.

وكانت يوتيوب بدأت اختبار ميزة “بث مباشر مشترك” في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وفي تغريدة نشرتها أمس أعلنت عن إتاحة الميزة للجميع بوصفها طريقة جديدة لبدء بث مشترك بسهولة ودعوة ضيف، وذلك عن طريق الهاتف.

وأوضحت الشركة أنه يجب أن يكون لدى منشئو المحتوى أكثر من 50 مشتركًا لاستضافة البث المشترك، ولكن يمكن لأي شخص أن يكون ضيفًا.

ويُمكن لمنشئي المحتوى المؤهلين دعوة ضيف للانضمام إلى البث المباشر معهم. وعند بدء البث المباشر باستخدام هاتف ذكي، ستظهر خلاصة البث المباشر في أعلى الشاشة لدى الضيف. كما يمكنهم جدولة بث مباشر مع ضيف من جهاز الحاسوب – عبر “غرفة التحكم المباشر” – ثم بدء البث المباشر من الهاتف، أو يمكن بدء البث المباشر على الفور من الهاتف.

وقالت يوتيوب في تغريدتها الأخيرة إنها تستكشف حاليًا إضافة دعم سطح المكتب لهذه الميزة وأنها ستوفر تحديثًا في وقت ما في المستقبل.

وأوضحت الشركة أيضًا أنه يمكن استضافة عدة ضيوف في البث المباشر، ولكن لا يمكن أن يظهر سوى ضيف واحد في البث المباشر في كل مرة.

وللوصول إلى ميزة “بث مباشر مشترك”، يتعين عليك فتح تطبيق يوتيوب على الهاتف، ثم في أسفل الشاشة، انقر على رمز الإنشاء ثم اختيار “بث مباشر مشترك”. ثم أدخِل تفاصيل البث، ومن ذلك: العنوان، والوصف، وإعدادات تحقيق الربح، والصور المصغّرة/ وإعدادات مستوى العرض، ثم انقر على تم.

ومن صفحة “دعوة منشئ بث مباشر مشترَك”، انقر على خيار لدعوة الضيف، ثم انسخ الرابط وأرسِله إلى الضيف في رسالة. وبعدئذ سينقر الضيف على الرابط ليُنقل إلى غرفة الانتظار، ليظهر عندئذ لك إشعار بدخوله. انقر على إضافة، ثم على بث محتوى مباشر لبدئه.

يُشار إلى أن خدمات أخرى سبقت يوتيوب بكثير في توفير ميزة البث المباشر المشترك، مثل: خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام، والمنافس الأبرز ليوتيوب: تيك توك. بالإضافة إلى شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

grab a friend & start a co-stream 🤝

🤩 introducing Go Live Together, a new way to easily start a co-stream & invite a guest, all from your phone! 📱

creators need 50+ subs to host co-streams, but anyone can be a guest!

more info here: https://t.co/g6PdxJY7ux pic.twitter.com/lmDDogXQ5t

— TeamYouTube (@TeamYouTube) February 2, 2023