eBay تعزز نشاطها في مجال NFT عبر KnownOrigin

خطت منصة eBay أكبر خطوة لها حتى الآن في عالم المقتنيات الرقمية مع استحواذها على سوق NFT المسمى KnownOrigin الواقع مقره في مانشستر.

وتحافظ شركة المزادات عبر الإنترنت على السرية بشأن قيمة الصفقة. ولكن أكدت في البيان الصحفي أن الصفقة مغلقة اعتبارًا من 21 يونيو.

وتأسست شركة KnownOrigin في عام 2018 على يد آندي جراي وديفيد مور وجيمس مورجان. وينضم المؤسسون المشاركون الثلاثة إلى eBay.

وتتيح المنصة للفنانين وهواة الجمع إنشاء وشراء وإعادة بيع NFT. وتقول eBay إنها استحوذت على الشركة بأكملها، بما في ذلك الملكية الفكرية والفريق.

وقال ديفيد مور، الشريك المؤسس لشركة KnownOrigin: تساعدنا هذه الشراكة في جذب موجة جديدة من منشئي ومجمعي NFT.

وتصف شركة KnownOrigin نفسها بأنها واحدة من أولى أسواق NFT في العالم وأكبرها، وهي تحتل حاليًا المرتبة رقم 12 في حجم التداول لـ NFT المدعومة من إيثريوم عند 7.8 مليون دولار.

وتشمل الأسواق ذات التصنيف الأعلى والأكثر شهرة OpenSea بقيمة تداول تبلغ 30.43 مليار دولار و Decentraland بقيمة تداول 155.66 مليون دولار.

وبدأت eBay بالسماح بمبيعات NFT عبر موقعها في العام الماضي. ومن خلال الاستحواذ على KnownOrigin، فإن الفرصة للتحكم في سوق رقمي واضح تتاح لـ eBay حيث يمكن مراقبة معاملات NFT والتحكم فيها.

ويمكن حاليًا للبائعين المعتمدين على eBay إدراج NFT بنفس التنسيق كعنصر مادي. وتشارك العديد من القوائم تفاصيل عدد سك NFT والمحفظة الرقمية التي يحتاجها المشتري لتلقي التحويل بعد البيع.

وتأتي طريقة مبيعات NFT الحالية من eBay أيضًا مع بعض التحذيرات، مثل حد أقصى يبلغ 10000 دولار أمريكي، ونموذج الشراء الآن (دون مزايدة أو أفضل العروض)، وشرط أن يكون البائع والمشتري في نفس البلد.

ولا يمكن أيضًا بيع NFT جنبًا إلى جنب مع عنصر مادي. وهذا التحذير بعدم القدرة على إرفاق عنصر مادي ببيع NFT هو الأكثر إثارة للاهتمام.

eBay لديها الآن سوق NFT

افتتحت eBay في وقت سابق من هذا الشهر مخزنًا جديدًا في العالم الحقيقي لحماية المقتنيات المادية، مع خيار السماح بالبيع الرقمي الفوري للعناصر دون شحنها.

ورفضت المنصة توضيح ما إذا كان هناك أي تكامل بين المقتنيات المادية في المخزن و NFT في المستقبل.

وعملت eBay في العام الماضي على تعزيز نشاطها التجاري في مجال المقتنيات. ووسعت ضمان أصالتها للتأكد من أن بطاقات التداول المباعة عبرها ليست مزيفة. كما أطلقت مزادات مباشرة لعرض المزيد من العناصر القابلة للتحصيل.

ووصلت مبيعات العناصر القابلة للتحصيل إلى أعلى مستوياتها بعد أن خرجت من الوباء. وتنتهز eBay الفرصة لتغطية كل من الأصول الرقمية والمادية من خلال الاستحواذ على KnownOrigin والمخزن الجديد، الذي لا يزال مكانًا غير مؤهل لتخزين NFT.

ويأتي الاستحواذ بعد شهر من إطلاق eBay لمجموعتها الأولى من NFT بالشراكة مع منصة OneOf. وتعرض مجموعة NFT الجديدة Genesis للشركة تفسيرات ثلاثية الأبعاد ورسوم متحركة للرياضيين البارزين الذين ظهروا عبر أغلفة Sports Illustrated على مر السنين. وتقول الشركة إن الطفرة في سوق المقتنيات أدت إلى تعاونها الأول في مجال NFT.

ويشير استحواذها على KnownOrigin إلى أن الشركة أصبحت جادة بشأن NFT. وتقول إن NFT تمثل مجالًا مهمًا للنمو لأعمالها. وعزز الاستحواذ الأخير للشركة من اندفاعها إلى عالم تكنولوجيا البلوك تشين والمقتنيات الرقمية.