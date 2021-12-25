أفضل ألعاب الحاسوب المجانية في Steam - البوابة العربية للأخبار التقنية

يمتلك متجر Steam مجموعة كبيرة ومتنوعة من ألعاب الحاسوب من مختلف الأنواع والفئات، ولا يعرف البعض أن المتجر يقدم مجموعة مجانية من الألعاب للمستخدمين.

وتقرر بعض الشركات أن تتيح للمستخدمين تجربة ألعابهم بشكل مجاني أثناء تحميل اللعبة، ولكن تتضمن أغلب الألعاب نظام مدفوعات بداخلها.

وتتنوع هذه المدفوعات من بطاقات موسمية للوصول إلى المحتوى الجديد أولًا بأول أو الوصول إلى ملابس وأسلحة مميزة.

ولا تجبرك اللعبة بشكل مباشر على شراء هذه الأمور أو الاشتراك فيها بشكل مدفوع، حيث تستطيع الاستمتاع باللعبة مجانًا.

أفضل الألعاب المجانية في Steam

تستطيع الوصول إلى هذه الألعاب عبر متجر Steam في أجهزة الحاسوب الشخصي. وقد لا تكون هذه الألعاب مجانية في المتاجر أو المنصات الأخرى.

الطور الجماعي للعبة Halo Infinite

تعتبر لعبة Halo Infinite أحد أهم ألعاب العام، حيث كانت من الألعاب المنتظرة بشدة لما تقدمه من تطور رسومي وأسلوب لعب جديد.

وتقدم مايكروسوفت الطور المجاني من اللعبة بشكل مجاني للمستخدمين عبر متجر Steam ومتجر مايكروسوفت أيضًا.

كما تستطيع الوصول إلى اللعبة بشكل كامل مجانًا إذا كنت مشتركًا في خدمة Xbox Game Pass من مايكروسوفت.

وتحتاج لشراء البطاقة الموسمية إذا كنت ترغب في الوصول إلى المحتوى الجديد أولًا بأول في عالم اللعبة والاستمتاع به.

لعبة Destiny 2

يتكون عالم Destiny 2 من لعبة رئيسية وبعد ذلك مجموعة من التوسعات التي تصدر لتقدم أسلحة جديدة ومناطق جديدة وجزء جديد من القصة.

وتستطيع تحميل اللعبة الأساسية مجانًا عبر متجر Steam، ولكن يجب عليك شراء التوسعات الخاصة بها لاحقًا.

وتقدم اللعبة خليطًا بين عناصر RPG وMMO من منظور الشخص الأول، وتعتبر بذلك من الألعاب الهجينة التي تمتلك مجتمعًا نشطًا دائمًا.

وتضم اللعبة أسلوب اختيار شخصيات معقد للغاية ومليء بالتفاصيل التي تجعلك ترغب في الاستمرار فيها لأطول وقت ممكن.

لعبة CS: GO

تعتبر هذه اللعبة إحدى أقدم ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول في أجهزة الحاسب الشخصي والمنصات المنزلية.

كما أنها إحدى أشهر هذه الألعاب والتي تمتلك مجتمعًا كبيرًا للغاية من اللاعبين مع الكثير من التحديثات المجانية المتنوعة.

ويمكنك الاستمتاع باللعبة بشكل مجاني تمامًا، كما توفر اللعبة نسخة مدفوعة لمن يرغب بالاستمتاع بها مع ملاك النسخة المدفوعة فقط.

وتوفر اللعبة الكثير من الملحقات التجميلية التي يمكنك شرائها داخل اللعبة بأموال حقيقية، وهي تعتمد على هذه العمليات في مكسبها.

لعبة World of warships

تستطيع عبر هذه اللعبة التحكم في أسطول كبير من السفن المقاتلة البحرية من أجل التقدم في عالم اللعبة والفوز في الحرب.

وتمتلك اللعبة نظامًا معقدًا للعب يجعلك تستمع بتجربتها لوقت طويل، حيث تمتلك أكثر من 400 سفينة مختلفة بالإضافة إلى تطوراتهم أيضًا.

كما تستطيع اللعب أمام أعداء آليين أو لاعبين آخرين، ويمكنك تكوين الفرق واللعب بها والدخول في تحديات وبطولات حول العالم.

لعبة Apex Legends

تنتمي هذه اللعبة لألعاب Battle Royale مثل PUBG أو فورتنايت، وهي من الألعاب المميزة التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عندما صدرت للمرة الأولى.

تستطيع تحميل اللعبة واستخدامها مجانًا دون شراء أي قطعة بداخلها، ولكن تضم اللعبة مجموعة من القطع التجميلية التي يمكنك شرائها.

وتضم اللعبة مجموعة متنوعة من الشخصيات المختلفة، حيث تقدم كل شخصية أسلوب لعب مختلف عن الشخصيات.

لعبة Gwent

عندما صدرت لعبة The Witcher 3 منذ عدة أعوام، تمكنت اللعبة من السيطرة على العالم بشكل كبير وحصدت الكثير من الجوائز.

ودفع ذلك المطورين لتقديم لعبة فرعية كانت تدور داخل اللعبة الأساسية ولكن هذه المرة بشكل مجاني تحت عنوان Gwent.

وتعتبر لعبة Gwent إحدى ألعاب البطاقات المجانية التي تدخل عبرها في مجموعة من المواجهات الكثيرة والمتنوعة ضد اللاعبين الآخرين.

وتعجب هذه اللعبة محبي عالم Witcher بالإضافة لمن لا يعرفون هذا العالم تمامًا، حيث تعتبر لعبة قائمة بحد ذاتها.

لعبة Brawlhalla

تنتمي هذه اللعبة إلى ألعاب المصارعة الحديثة والتي تضع لك مجموعة من الشخصيات في مواجهة بعضها البعض.

ولكن تمتاز هذه اللعبة عن فئتها بكونها مجانية ولا تحتوي على أي قدرات خاصة يمكن شرائها، حيث تقتصر عمليات الشراء فقط على القطع التجميلية.

وتمتلك اللعبة جمهورًا واسعًا من المستخدمين الذين يحبونها وتعتبر من أفضل الألعاب في فئة Online Brawler.