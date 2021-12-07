جوجل توفر اختصار سناب شات لشاشة قفل هواتف بيكسل

وصلت ميزة Quick Tap to Snap، وهي إحدى ميزات أجهزة بيكسل من شركة جوجل التي تم الإعلان عنها في شهر أكتوبر والتي تتيح لك فتح سناب شات مباشرة من شاشة القفل عن طريق النقر مرتين على الجزء الخلفي من الهاتف.

وتتوفر الميزة عبر Pixel 4A 5G والأجهزة الأحدث. وتقول جوجل إن هناك أيضًا مرشح سناب شات جديد حصري لأجهزة بيكسل يسمى Pixel Face قادم هذا الشهر.

وتمثل ميزة Quick Tap to Snap واحدة من عدد قليل من التحديثات القادمة كجزء من تحديث ميزات أجهزة بيكسل لهذا الشهر.

وتشمل الميزات الأخرى وظائف النطاق العريض للغاية الجديدة عبر بيكسل 6 برو، وميزة إمكانية الوصول الجديدة وضع المحادثة في تطبيق مضخم الصوت، وتوسيع اكتشاف حوادث السيارات إلى المزيد من البلدان وتوسيع النسخ التلقائي إلى المزيد من اللغات.

ويشتمل بيكسل 6 برو منذ إطلاقه على شريحة النطاق العريض للغاية. ولكن لم يتم استخدامها كثيرًا حتى الآن.

ومع ذلك، مع هذا التحديث الأخير، تقول جوجل إن الشريحة تستخدم لتحسين ميزة مشاركة الأجهزة المجاورة عند إرسال الملفات إلى أجهزة أخرى تتضمن الشريحة، بما في ذلك هواتف سامسونج المتوافقة.

واستخدمت رقاقات النطاق العريض للغاية الموجودة في هواتف سامسونج وآبل الحديثة التكنولوجيا لتحديد متتبعات المواقع الخاصة بكل منها بدقة. ولكن الوظائف المماثلة لم تظهر بعد عبر أحدث هواتف جوجل.

وتصف الشركة وضع المحادثة في مضخم الصوت بأنها ميزة إمكانية وصول في مراحلها الأولى. وهي مصممة لضبط ضوضاء الخلفية المشتتة للانتباه عندما تحاول الاستماع إلى شخص ما.

جوجل تطلق مجموعة من الميزات لأجهزة بيكسل

يتم أيضًا توسيع بعض الميزات التي تم إطلاقها مسبقًا. ويدعم تطبيق المسجل، الذي يسمح لك بنسخ الكلام تلقائيًا، الآن المزيد من اللغات مثل اليابانية والفرنسية والألمانية عبر بيكسل 3 والإصدارات الأحدث. وكانت هذه اللغات في السابق حصرية لأجهزة بيكسل 6.

كما أن ميزة اكتشاف حوادث السيارات، التي تم إطلاقها في الأصل مع بيكسل 4 في عام 2019، تتوسع أيضًا لتشمل المزيد من البلدان.

وتأتي الميزة إلى تايوان وإيطاليا وفرنسا. وذلك بعد أن كانت متوفرة سابقًا في إسبانيا وأيرلندا واليابان والمملكة المتحدة وأستراليا وسنغافورة والولايات المتحدة.

وهناك نوعان من تعديلات التخصيص القادمة لأجهزة بيكسل محددة وملحقاتها. وإذا كنت تستخدم هاتف بيكسل مزودًا بسماعات Pixel Buds A-Series، يمكنك الآن الحصول على مزيد من التحكم في استجابة صوت الجهير. كما يمكن الآن لجهاز بيكسل 3 والأحدث تخصيص المدة التي تحتاجها للضغط على زر الطاقة قبل تنشيط Google Assistant.

وتقول الشركة إن هذه الميزات يتم طرحها في الأسابيع القليلة المقبلة. ويختلف التوافر الدقيق للميزات باختلاف نموذج بيكسل.