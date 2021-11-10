TSMC تتعاون مع سوني في مصنعها الجديد للرقاقات

أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC عن تعاونها مع شركة سوني (على وجه التحديد، شركة سوني لحلول أشباه الموصلات) في مصنعها الجديد للرقاقات الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار في اليابان، حسبما أعلنت الشركتان.

ولن يركز المصنع الجديد، كما تم الإعلان عنه سابقًا، على أحدث الرقاقات. ولكن بدلاً من ذلك، فإنه يركز على عمليات التصنيع الأقدم 22 نانومتر و 28 نانومتر في محاولة لمواجهة نقص الإمدادات للرقاقات القديمة الذي أثر على كل شيء من السيارات إلى الهواتف الذكية.

وتم الإعلان عن المصنع الجديد في الشهر الماضي من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات. وذلك بالرغم من أنه في ذلك الوقت، لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة TSMC.

وذكرت التقارير أن مجلس الإدارة قد وافق الآن على المصنع الجديد في إطار شركة تابعة جديدة تسمى صناعة أشباه الموصلات المتقدمة اليابانية JASM.

وتستثمر مجموعة أشباه الموصلات من سوني ما يقرب من 0.5 مليار دولار في الشركة التابعة الجديدة مقابل أقل من 20 في المئة من حقوق الملكية في JASM.

وبالنسبة لأولئك الذين يأملون في أن يساعد المصنع الياباني الجديد في تخفيف قيود الإمداد للرقاقات القديمة، فإن هناك مدة زمنية قبل أن يبدأ المصنع الجديد بالعمل. ولن يبدأ البناء في المصنع الجديد حتى عام 2022، حيث لن يبدأ الإنتاج حتى نهاية عام 2024.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن مجلس إدارة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وافق أيضًا على خطط لبناء مصنع جديد في تايوان من شأنه أن يركز على كل من رقاقات 7 نانومتر المتقدمة، بالإضافة إلى المنتجات القديمة 28 نانومتر. وذلك بالرغم من أن الإنشاءات لن تبدأ حتى عام 2024.

لن يبدأ المصنع الجديد في الإنتاج حتى نهاية عام 2024

تأتي التوسعات الجديدة كجزء من خطط TSMC الطموحة لاستثمار 100 مليار دولار حتى عام 2023. وذلك لبناء قدراتها في صناعة الرقاقات بشكل أكبر.

ولا تزال TSMC تصنع الجزء الأكبر من رقاقاتها في تايوان. خارج مصانعها في الصين والشركة الفرعية الصغيرة WaferTech الواقعة في ولاية واشنطن.

ويساعد المصنع الياباني الجديد الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار. جنبًا إلى جنب مع مركز التصنيع المخطط له في ولاية أريزونا. والذي تبلغ تكلفته 12 مليار دولار، في توسيع نطاق وصول TSMC إلى بلدان جديدة. حتى مع استمرار المنشأة التايوانية الجديدة في تعزيز قدرتها المحلية.

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