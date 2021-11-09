نيانتيك تطلق منصة لإنشاء تطبيقات ميتافيرس

أطلقت شركة نيانتيك منصة لبناء ما تسميه تطبيقات ميتافيرس في العالم الحقيقي. وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، جون هانكي، إن المنصة المسماة Lightship مبنية على الأجزاء الضرورية لربط العالم الرقمي والعالم الحقيقي معًا.

ووفقًا لهانكي، تتيح Lightship لتطبيقات الأجهزة المحمولة تحديد ما إذا كانت كاميرا المستخدم موجهة نحو السماء أو الماء. أو رسم خطرية لأسطح البيئة وعمقها في الوقت الفعلي. أو وضع كائن افتراضي خلف كائن مادي.

وتشتهر نيانتيك بإنشاء واحدة من أكثر الألعاب المحمولة نجاحًا على الإطلاق، Pokémon Go. ومع منصة Lightship، يقول هانكي إن الشركة تفتح مخزن للتكنولوجيا التي استخدمتها لبناء منتجاتها من أجل مساعدة الآخرين في بناء تطبيقات AR على مستوى الكوكب.

وتم تطوير Lightship لبعض الوقت. ولكن ابتداءً من الآن، تكون مفتوحة أمام أي مطور للوصول. وتعد معظم مجموعة أدوات البرامج مجانية، بالرغم من أن الشركة تفرض رسومًا مقابل ميزة يمكنها السماح لأجهزة متعددة بالوصول إلى تجارب AR المشتركة في وقت واحد.

كما تلتزم الشركة بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي لتمويل الشركات الجديدة التي تبني تطبيقات الواقع المعزز. وتخطط الشركة لتحديث رئيسي لمنصة Lightship في العام المقبل، حيث تبني ما تسميه نظام تحديد المواقع المرئي لنظارات الواقع المعزز.

وباستخدام النظام الجديد، تتمكن النظارات التي تحتوي على شاشات من فهم مكانها بالضبط في العالم الحقيقي. ويسمح ذلك للأشياء الافتراضية (مثل بيكاتشو) بالبقاء على اتصال دائم بالمواقع الواقعية.

ويعد هذا الأمر عنصرًا حاسمًا وضروريًا لصنع نظارات الواقع المعزز، مثل النوع الذي تبنيه نيانتيك بالتعاون مع كوالكوم.

تستثمر 20 مليون دولار في الشركات التي تبني مستقبل AR

يقول هانكي، الذي كان يدير خرائط جوجل سابقًا قبل بدء نيانتيك، إن الهدف من Lightship هو وضع نمط أساسي لما يمكن أن يكون عليه AR.

وبينما يقوم عمالقة التكنولوجيا مثل ميتا وآبل ببناء أدوات برمجية مماثلة. ولكن هانكي يعتقد أن دعم Lightship لنظامي iOS وأندرويد يجعلها جذابة للمطورين.

وفي شهر أغسطس، كتب هانكي تدوينة يصف فيها فكرة ميتافيرس بأنها كابوس بائس، وهو ضد فكرة أن تسحب التكنولوجيا الناس من العالم الحقيقي.

وعلى عكس الفكرة التي دافع عنها الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، فإن هانكي يريد أن يقوم مطورو نيانتيك و Lightship ببناء تطبيقات AR التي تحافظ على تفاعل الأشخاص مع الأشياء المادية.

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